    Política

    Kast aterriza en Panamá y confirma visita a El Salvador

    Este martes -y luego de los cambios en el itinerario- el presidente electo aterrizó en Panamá para participar del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

    Rocío Latorre 
    Rocío Latorre

    Desde que se impuso en la elección presidencial, José Antonio Kast ha optado por un despliegue internacional temprano. A la visita a Argentina -su primer destino tras el triunfo- se sumaron posteriormente visitas a Ecuador y Perú, antes de iniciar una gira por Centroamérica que, hasta ahora, lo ha llevado a República Dominicana y Panamá y que tendrá su punto alto cuando a fines de esta semana Kast llegue hasta El Salvador.

    El periplo centroamericano, sin embargo, no ha estado exento de contratiempos.

    El presidente electo sufrió la cancelación del vuelo que lo trasladaría originalmente el lunes a dicho país -el que contemplaba una escala en Miami- debido a condiciones climáticas. La situación obligó a un ajuste de agenda que también tuvo efectos en el plano interno: la presentación de los subsecretarios -fechada inicialmente para este viernes- fue reprogramada para permitir la continuidad del viaje.

    Con ese rediseño, Kast llegará finalmente este viernes a El Salvador, donde está previsto que se reúna con el presidente Nayib Bukele y visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), uno de los emblemas de la estrategia de seguridad del mandatario salvadoreño.

    Al referirse a esa visita, Kast ha sido enfático en marcar distancia respecto de una eventual copia del modelo. “Nosotros no tenemos por qué copiar exactamente el sistema penitenciario que tienen en El Salvador, pero sí necesitamos estudiar cómo es la anticipación al crimen organizado, que no tiene banderas, no tiene fronteras, que tiene muchos recursos”, señaló.

    En esa línea, agregó que cualquier adaptación requerirá “cambios legislativos importantes” que deberán discutirse con el Parlamento, en coordinación con los ministerios de Seguridad y Justicia.

    La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha acompañado al presidente electo durante toda la travesía por Centroamérica, reforzó ese punto. “No se trata de cortar y pegar. Estamos analizando distintas realidades para llevar a Chile lo mejor de cada una, respetando el Estado de derecho”, sostuvo.

    Pero antes de su visita a San Salvador, este martes Kast aterrizó en Panamá, donde durante este miércoles y el jueves participará en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

    En esa instancia estará acompañado por parte de su equipo: su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el ministro de Economía, Daniel Mas; la ministra de Energía, Ximena Rincón; Steinert y el futuro canciller, Francisco Pérez Mackenna.

    Al cierre de esta edición, a las 21.00 horas de este martes -19.00 en Panamá-, el presidente electo iniciaba una reunión bilateral con el mandatario brasileño, Luiz Inácio “Lula” da Silva, en una señal de continuidad del despliegue diplomático antes de asumir La Moneda.

    Esto, pese a las críticas que ha tenido en el pasado Kast respecto de la figura de Lula.

    “Brasil sigue siendo un socio comercial muy importante para Chile. Nosotros esperamos prestar servicios logísticos para Brasil una vez que tengamos nuestro corredor bioceánico”, adelantó el futuro jefe de Estado.

