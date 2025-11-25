BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Desde “inconsistencia constitucional” a “presiones políticas”: las reacciones del Congreso tras rechazo a acusación contra Pardow

    Tras el fallo de la Cámara Alta en beneficio del exministro de Energía, parlamentarios del oficialismo calificaron el libelo como infundado y políticamente motivado, mientras que desde la oposición acusaron acuerdos transversales y criticaron la falta de responsabilidad del exsecretario de Estado en el alza de las tarifas eléctricas.

    Por 
    Roberto Martínez
    25 NOVIEMBRE 2025 ACUSACION CONSTITUCIONAL AL EX MINISTRO DE ENERGIA, DIEGO PARDOW. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Tras casi nueve horas de debate, el Senado rechazó este martes la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow, una ofensiva impulsada por la oposición a raíz del error metodológico en el cálculo de las tarifas eléctricas.

    El resultado -28 votos en contra y 17 a favor en el primer capítulo, y un empate en el segundo- desató inmediatas reacciones entre senadores y diputados, profundizando la división política en el Congreso.

    Para el oficialismo, la acusación carecía de sustento jurídico. Al respecto, el senador socialista Gastón Saavedra sostuvo que se trataba de un libelo mal construido y políticamente motivado.

    Yo creo que es una acusación con muy pocos estándares constitucionales (…) Acá no había esa consistencia desde el punto de vista constitucional”, afirmó, cuestionando además que este tipo de herramientas se utilicen con fines electorales.

    A su juicio, el Parlamento debe concentrarse en debatir reformas sobre la regulación tarifaria.

    “Acá hay que abocarse a estudiar lo que ocurre con la Comisión Nacional de Energía, cómo se fijan las tarifas, el daño que se le causa a la población”, señaló.

    El senador Gastón Saavedra (PS) ADRIAN AYLWIN/ATON CHILE

    De igual modo, el senador PS Fidel Espinoza también celebró el rechazo y criticó el tiempo legislativo perdido en una acusación que, según dijo, solo respondía a objetivos políticos.

    “Tuvimos ocho o nueve horas hoy en una acusación constitucional que tenía solamente un carácter político, cuando podíamos estar trabajando los temas que les interesan verdaderamente a los chilenos”, lamentó.

    Espinoza subrayó que su voto fue decisivo, pese a las presiones recibidas por la oposición. “El ministro Pardow no merecía una acusación de estas características infundadas”, afirmó, recalcando que su postura reflejó lealtad con el gobierno y no un alineamiento ciego.

    A pesar de que tuve hartas presiones del otro lado para que yo actuara en contra del gobierno, hice lo que he hecho durante estos tres años. Ser crítico es distinto a ser desleal. Yo he sido leal al gobierno del Presidente Boric, y hoy día nuestros votos y del Socialismo Democrático fueron determinantes para salvar su no destitución”, dijo.

    Fidel Espinoza Dedvi Missene

    Desde el Frente Amplio, el senador Juan Ignacio Latorre sostuvo que el rechazo evidencia un consenso transversal respecto a la falta de méritos del libelo.

    “Estamos conformes con el resultado de la acusación (…) Creo que es un aprendizaje para todo el sistema político, y que podamos sopesar muy bien que la acusación constitucional tiene que ser una herramienta de última ratio y no usarla para fines políticos”, expresó.

    SENADOR JUAN IGNACIO LATORRE DEDVI MISSENE

    Oposición denuncia acuerdos políticos

    En contraste, desde la UDI el senador Iván Moreira criticó que la acusación no lograra los votos suficientes, acusando acuerdos que, según él, frustraron una sanción que calificaba como necesaria.

    “Aquí ha habido una acusación constitucional que nosotros la votamos en su mérito (…) porque infracciona a la Constitución y finalmente votamos a favor. Ahora, lo que hayan hecho los demás partidos de Chile Vamos u otros ya es responsabilidad de cada uno”, señaló.

    Moreira defendió que, en su visión, Pardow tenía responsabilidad política por el error tarifario.

    El ministro no cumplió su rol (…) No olvidemos que aquí se engañó a todos los chilenos”, dijo, insistiendo en que la destitución debió prosperar.

    A mí me parece que esta acusación debiese haber sido aprobada. Pero bueno, la política es así”, remató.

    Iván Moreira.

    En el mismo tenor, el diputado del PNL, Johannes Kaiser, lamentó la resolución de la Cámara Alta e insinuó que la votación respondió más a conveniencias políticas que a un análisis jurídico.

    “No comparto la decisión del Senado. Creo que el ministro sí sabía, evidentemente, que tenía que ser condenado (…) Lo lamentable es que uno no se queda con la confianza de una decisión bien tomada cuando se toman estas decisiones por líneas políticas”, afirmó.

    El excandidato presidencial fue aún más categórico al describir el ambiente legislativo. “La gente es culpable o inocente, no en razón del partido o de si pertenece al gobierno o no”, insistió, agregando que, en el Congreso, “siempre hay un negocio a la vuelta de la esquina”.

    19 NOVIEMBRE 2025 PUNTO DE PRENSA DEL DIPUTADO JOHANNES KAISER. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene
    Más sobre:Acusación constitucionalDiego PardowSenadoGastón SaavedraFidel EspinozaJuan Ignacio LatorreIván MoreiraJohannes Kaiser

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    La fuerte disputa oposición-Ejecutivo que generó la glosa presupuestaria para la nueva modalidad de Fonasa

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Lo más leído

    1.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    2.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    3.
    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    Hermano de Jorge Matute Johns: “La familia de la señora Ercira tiene derecho a una investigación seria”

    4.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Programación de la Teletón 2025: revisa los artistas que estarán en cada bloque

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Cómo postular al Subsidio Eléctrico y cuáles son los requisitos

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas
    Chile

    Senado rechaza acusación constitucional a Pardow gracias a votos de RN, Evópoli, PSC y Demócratas

    Reunión entre Frei y Kast remece el tablero presidencial a 18 días de la elección

    Accidentes en scooter suben un 27,9% y dos de cada cinco usuarios admite que conduciría tras beber

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno
    Negocios

    ¿Tercer concurso de 5G?: Subtel abre consulta ciudadana para determinar si es oportuno

    Jetsmart Airlines consolida flota de 50 aviones y espera alcanzar los 100 en cinco años

    La fuerte disputa oposición-Ejecutivo que generó la glosa presupuestaria para la nueva modalidad de Fonasa

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile
    Tendencias

    Cómo es el Programa Primera Respuesta para enfrentar emergencias en todo Chile

    Por qué nuestro cerebro no recuerda qué pasó en la temporada pasada de nuestra serie favorita

    Por qué una de las finalistas de Miss Universo 2025 decidió renunciar a su título, en medio de la polémica del certamen

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión
    El Deportivo

    A cinco años de su muerte: el día en que Diego Maradona eligió cuál fue su mejor versión

    Champions League: un espectacular Chelsea golea al Barcelona sin respuestas que complica su clasificación

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano
    Finde

    Radler, una cerveza refrescante de sabor cítrico ideal para el verano

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Chumbekes disimula en su nueva etapa
    Cultura y entretención

    Chumbekes disimula en su nueva etapa

    Scarlett Johansson protagonizará la nueva versión de El exorcista

    Del episodio inédito a la fuerza de sus shows: cinco claves a tomar en cuenta en la serie The Beatles Anthology 2025

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly
    Mundo

    La ofensiva de Trump contra su nuevo enemigo: La investigación del Pentágono contra el héroe de guerra Mark Kelly

    ONU pone en marcha proceso para presentar candidatos para la Secretaría General

    Jair Bolsonaro es condenado “a firme” a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en Brasil

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no
    Paula

    Hablemos de amor: Cuando la vida sigue, pero el “nosotros” no

    Dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?