Desde una Vespa a derechos de autor y paquetes de acciones: El patrimonio de los consejeros del Partido Republicano, la centroderecha y el oficialismo

La revisión de las declaraciones de patrimonio e intereses que realizaron los concejeros al Consejo Constitucional develó que parte importante de ellos posee conocimientos en el manejo de instrumentos financieros. Los consejeros vinculados a la oposición (Partido Republicano y Chile Seguro) detallaron una serie de instrumentos financieros como acciones en bancos, compañías que transan en la Bolsa de Comercio de Santiago, cuotas en fondos mutuos y títulos en sociedades abiertas, cerradas e incluso extranjeras. Mientras, sus pares ligados al oficialismo en su gran mayoría declaran bienes como automóviles y casas en regiones.

El candidato que más sufragios reunió, con 707.072 votos en la Región Metropolitana, Luis Silva Irarrázaval, aseguró que no cuenta con deudas y posee acciones en Entel (reporta una sola acción), Banco de Chile e instrumentos en su matriz: SM-Chile, series B y D. También tiene un 4,3% de L.A.S. Inversiones y reporta una renta mensual de $ 5 millones. Silva declaró tener un automóvil Mazda (2014) avaluado en $6 millones.

Por su parte, el ex comandante el jefe de la Fach, el general Ricardo Ortega Perrier, electo por la región del Maule, sostuvo que cuenta con una casa en Zapallar con un avalúo fiscal de $115 millones y dos automóviles: Mercedes Benz C180 (2013) y un Opel Corsa (2013). Además, destacó que posee cuotas en fondos mutuos de Banco Santander y Sura por $74 millones. En la sección de otras fuentes de conflicto de intereses, sostuvo: “Soy representante de una empresa rusa por medio de Procyon Ltda. para materias de defensa y afines”. Consultado por Pulso, Ortega declaró que su “vínculo con una empresa rusa de defensa fue en un proceso puntual como representante para una licitación de satélites que hizo el Estado de Chile hace algunos años, pero en la que finalmente esa empresa decidió no participar de esa licitación, por tanto, la representación no se concretó y no mantengo ningún vínculo actual con esa empresa”.

Además, declara la representación de una “empresa de materias de defensa norteamericanas de defensa marítimas, especialmente y otras por medio de una empresa llamada Ironside”. Por último, en el mismo apartado, destacó que es “miembro del directorio de empresa aérea HI Pacific en formación para el transporte aéreo”.

A diferencia del caso anterior, Jorge Ossandón, electo en la Metropolitana, declaró poseer pasivos por $334 millones, con dos créditos hipotecarios con Banco Santander de $161 millones. También destacó que cuenta con cuotas bajo el sistema Ahorro Previsional Voluntario (APV) con la corredora de bolsa LarrainVial. Esto por medio de fondos en Europa Serie APV, Estados Unidos Serie AVPV, Ahorro Dólar Serie APV, Bonos LATAM Serie APV y Ahorro Mediano Plazo.

En la Región de Valparaíso, Antonio Barchiesi destacó que posee pasivos por $178 millones, compuestos por un crédito hipotecario por $170 millones con el Banco Santander y un crédito automotriz de $8 millones con el mismo banco. En su declaración, el hermano de la diputada Chiara Barchiesi sostuvo que cuenta con acciones en las siguientes sociedades: Barchiesi y Barchiesi Limitada; Inversiones Huairavillo Limitada; Inversiones Marche SpA, La Corte SpA (restaurante) e Inversiones Santa Teresa Limitada, que administra un establecimiento de larga estadía para adultos mayores. El abogado sostuvo que cuenta con un automóvil FIAT Dolcevita HB 1.4 2022, cuyo avalúo asciende a $ 14 millones.

El agricultor Héctor Urban de La Araucanía sostuvo en su declaración que es miembro de la Asociación Gremial de Agricultures de Malleco. También detalló que posee derechos en tres sociedades agrícolas: Agrícola Ganadera y Forestal Monteblanco Limitada; Sociedad de Inversiones El Monte Limitada y Sociedad de Teranporte Santa Melanie.

Oficialismo

La lista Unidad para Chile, que reúne al Partido Socialista, el Partido Comunista y las colectividades del Frente Amplio, acumuló un 28,59% de los sufragios, siendo electos16 consejeros.

En las declaraciones de patrimonio, a diferencia de sus pares del Partido Republicano, ninguno posee grandes pasivos ni bienes ni acciones en empresas que cotizan en la Bolsa de Comercio. Los principales bienes de los consejeros de Unidad para Chile son sus casas y automóviles. El listado lo integran arquitectos, asistentes sociales, abogados y médicos.

En su presentación ante la Contraloría General de La República, Karen Araya (PC) consejera electa por la Región Metropolitana, que reunió la mayor cantidad de apoyos, con 453.163 votos (12,4% del total), declaró estudios pedagogía en educación Básica y reportó como único bien un automóvil Chery Tiggo 1.6 (2018) avaluado en poco más de $2 millones. En su declaración no informó pasivos ni tampoco bienes inmuebles. Tiene una renta bruta mensual de $ 1.350.000.

Por su parte, el abogado Yerko Ljubetic (CS), que registró la segunda mayoría de votos, con 275.642 sufragios, detalló que entre sus bienes posee una casa en la comuna de La Reina, con un avalúo fiscal $ 230 millones, y una moto marca Vespa modelo GTS 300 (2022) avaluada $ 5 millones.

El licenciado en pedagogía en Historia y Geografía de 69 años, José González (RD) de la región de Antofagasta posee seis inmuebles que suman un avalúo fiscal de $557 millones. El académico cuenta también con una Honda HRV (2018), avaluada en $20 millones y un crédito de consumo $12,5 millones.

Por su parte, el abogado Aldo Valle (PS) de la región de Valparaíso en su declaración informó un inmueble en calle Marín, Santiago, Región Metropolitana, avaluado en $74 millones. Además reporta tres servidumbres y una hipoteca. A ello se suma un inmueble en Valparaíso de $50 millones y un automóvil marca Subaru modelo Forester (2018) avaluado en $14 millones. El jurista detalló pasivos por $43 millones a través de dos créditos de consumo con el Banco Santander.

El director de cine, televisión y escritor Miguel Littín (PS) electo por la Región de O’Higgins reportó un automóvil Jeep marca Compass Sport (2016) avaluado en poco más de $9 millones. Además, entre sus bienes destacó que posee derechos de autor por $200 millones. Mientras, entre sus pasivos destacó que mantiene un crédito de consumo con Banco Scotiabank por $48 millones.

Chile Seguro: Dos ex diputados con paquetes de acciones

La lista Chile Seguro, que conformaron los partidos Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli, eligió 11 consejeros.

El abogado y académico de la Universidad Católica, Arturo Phillips (UDI), de 27 años, logró el mayor número de votos entre los consejeros electos por la UDI. Con 66.191 votos, electo por la Araucanía, declaró no tener bienes ni pasivos.

A diferencia del caso anterior, Edmundo Eluchans (UDI) resultó electo con 58.175 en la región de Valparaíso y ahí explicó que tiene varios inmuebles registrados en Chile, algunos ubicados en Vitacura -uno de ellos tiene un avalúo fiscal de $456 millones- y propiedades en Casablanca, con avalúos que superan los $ 1.216 millones. Ahí también tiene derechos de agua.

El ex diputado gremialista añadió que posee cuatro vehículos motorizados: dos motos de marca Honda y dos automóviles de marca Mercedes Benz y Volvo.

Eluchans tiene el 99% de Agrícola de Los Pumas Ltda y el 52% de Inversiones Carma, sociedad que tiene un valor de $ 2.185 millones. A través de Carma, Eluchans participa en el grupo de controladores de Parque Arauco, liderados por la familia Said, aunque con una participación final de 0,07% de la cadena de centros comerciales, según otros reportes oficiales. Además, Eluchans tiene acciones de varias empresas, como Banco de Chile, Inversiones del Pacífico, Latam, Enel Americas, Enel Distribución, Minera Valparaíso, Empresas Iansa y Antofagasta Plc. En este último holding, el brazo minero del grupo Luksic, Eluchans tiene una inversión de US$ 467 mil.

Germán Becker, electo por La Araucanía, fue diputado por la misma región por cuatro periodos consecutivos, desde 2002 a 2018, siempre por Renovación Nacional. Ahora electo como consejero, el ingeniero civil declaró con una vivienda en Viña del Mar, Región de Valparaíso, con un avalúo fiscal de $169 millones. En Temuco, Región de La Araucanía, posee dos inmuebles, avaluados en $19 millones y $12 millones. También en Padre Las Casas cuenta con un inmueble, cuyo avalúo fiscal asciende a $ 162 millones.

También posee derechos en las siguientes sociedades: Dacsa Distribuidora de Autos Cautín S.A.; Servicio de Hotelería y Restaurante Germán Antonio Becker Alvear EIRL; Orbita Comunicaciones S.A. y Diseño Arquitectura Construcción S.A. Todas estas sociedades, el ex diputado detalló que han culminado su giro o se encuentran sin movimiento desde 2016 a la fecha.

Becker también declaró que cuenta con opciones de compra y venta de acciones de Colo-Colo por un valor 31.325 por $ 5 millones. De igual manera, bajo el mismo instrumento posee 2365 títulos de Latam por $ 485.369. Además, detalló acciones en Nueva La Polar (46.4974) por $5 millones; Falabella (1.850) por $4 millones; Itaú (6.271.811) por $11 millones; SQM -B (146) por $9 millones; Salfacorp (13975) por $3 millones y Vapores (78.400) por $6 millones.

Mientras, en su declaración el consejero electo por la Región de Los Lagos, Carlos Recondo (UDI) detalló que cuenta con una casa ubicada en Puerto Varas, avaluada en $200 millones, además de un inmueble ubicado en Panguipulli, Región de Los Ríos, avaluado en $71 millones. Sus pasivos ascienden a $59 millones, por un crédito hipotecario con Banco BCI.