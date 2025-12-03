VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Desembarco republicano en el Congreso obliga a reacomodo de oficinas: DC arriesga histórico comité de senadores desde 1990

    El despacho colectivo, que en algún momento albergó a 22 senadores DC, podría cambiar de dominio. Por ahora, la actual mesa del Senado no es partidaria de generar ruido con este tema, ya que implicaría una degradación simbólica del peso que en épocas pretéritas tuvo la Falange.

    José Miguel WilsonPor 
    José Miguel Wilson
    La antigua bancada de senadores DC en 2022, cuando aún eran cinco integrantes.

    Un cuadro de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, otro de Eduardo Frei Montalva y un tercero de Patricio Aylwin Azócar adornan las históricas dependencias del comité DC que desde 1990 alberga a sus senadores.

    La oficina democratacristiana -espacio colectivo distinto a los despachos particulares que cada legislador tiene en otro sector del Congreso- es una de las más cómodas del Senado. Tiene vista a los jardines, está ubicada frente al hemiciclo y muchas veces sirvió de improvisado living, incluso, a senadores de otras bancadas que de vez en cuando hacían una pausa en las discusiones legislativas.

    Por ello, el despacho democratacristiano ha sido usado como sede de negociaciones políticas. Incluso, más de alguna vez, se convirtió en un espacio común -para asesores, funcionarios, periodistas y autoridades- para ver partidos de la selección chilena o bien de otro evento deportivo que coincidía desafortunadamente con alguna sesión de sala.

    Originalmente, en 1990, este comité llegó a albergar a 13 senadores DC.

    Cambio de mano

    Sin embargo, el dominio de este recinto podría cambiar de mano. La llegada de cinco senadores republicanos (Arturo Squella, Rodolfo Carter, Ignacio Urrutia, Renzo Trisotti y Cristián Vial), obligará a un reacomodo de oficinas de comités. Y dada la cantidad de senadores de esta bancada, que podría crecer si se le asocian Vanessa Kaiser (libertaria) o Rojo Edwards (exrepublicano hoy en proceso de conformación de una nueva colectividad), existe un alto riesgo de que ese espacio se convierta en el nuevo comité republicano.

    Tras las elecciones de 2021, la DC había quedado reducida a 5 senadores, pero con el cisma que sufrió el partido por el primer proceso constituyente, el comité falangista quedó reducido a tres legisladores (Yasna Provoste, Francisco Huenchumilla e Iván Flores), tras la renuncia de Matías Walker y Ximena Rincón, que además, fueron expulsados del comité en 2023.

    Para compensar esa ausencia, la DC se asoció con los independientes Fabiola Campillai y Karim Bianchi, pero ellos igual tenían oficinas en otros sectores del Senado, por lo que el comité DC siempre siguió siendo usado por tres senadores. En esos años, de hecho, fue tema de discusión si correspondía que la Falange continuará con aquella oficina, que junto a las de RN y la UDI son las más cotizadas.

    Las elecciones de este año, sin embargo, ratificaron la reducción a tres escaños de la Falange, por lo que existe una alta posibilidad de las futuras autoridades del Senado, que se instalará el 11 de marzo de 2026, resuelva un reacomodo de instalaciones, si es que no se resuelve antes.

    La actual mesa del Senado, encabezada por los senadores Manuel José Ossandón (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD), por ahora no son partidarios de generar ruido con este tema, ya que implicaría una degradación simbólica del peso que en épocas pretéritas tuvo la DC en el Congreso.

    Una alternativa sería ubicar a los republicanos en alguno de los despechos que quedarán vacantes con la posible disolución de cuatro colectividades: Evópoli, Frevs, PSC y Demócratas. No obstante, todas esas oficinas están más aisladas y son más chicas, lo que obligaría a hacer trabajos de remodelación, que por ahora no están contemplados.

    Por mientras hay un comité de infraestructura, integrado por funcionarios del Senado, que está tomando fotografías y levantando información de las necesidades que tendrá cada comité.

    Lo que sí está despejado es que la senadora Campillai, dada su discapacidad, mantendrá una oficina separada, independiente de que se asocie a algún comité.

    Desalojos

    En la Cámara de Diputados también habrá movimientos.

    Sin embargo, los reacomodos aparentemente serán menos dolorosos en lo afectivo, ya que las oficinas de comité han rotado con mayor regularidad, por lo tanto, no hay tanto apego simbólico a ciertos espacios. A diferencia del Senado, donde los despachos de comités han sido bautizados con figuras históricas, por ejemplo, los socialistas le pusieron el nombre de Salvador Allende a su oficina colectiva.

    La UDI, en todo caso, será el grupo más damnificado con los cambios, pues sus instalaciones, las más espaciosas de la Cámara, pasarían a manos de la bancada republicana que tendrá 31 diputados a partir de marzo de 2026.

    Ello provocará un efecto carambola, ya que los diputados UDI se reubicarían en la oficina del PS, que con solo 11 diputados tendrían una nueva destinación.

    El jefe de los diputados republicanos, Juan Irarrázaval, dijo que “nuestra bancada es bastante grande, va a tener 31 diputados, y lo que nos han dicho desde la secretaría de la Cámara es que hay solo una oficina que cumple los requisitos (la de la UDI) para recibir a todas las personas que van a integrar esta bancada, incluyendo los asesores. Hay otras opciones, pero eso significaría, entrar a picar, como se dice popularmente, mover paneles, etcétera, para ampliar. Nosotros, por lo menos, en la austeridad que estamos promoviendo, no creo que vayamos por ese camino. Seguramente vamos a quedarnos con el comité que la secretaría nos disponga y lo asumiremos humildemente. No venimos aquí a elegir oficina”.

    El diputado Juan Irarrázaval. RAUL ZAMORA/ATON CHILE
