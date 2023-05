Diego Schalper (RN): “Chile Vamos está pagando los costos de ser una fuerza política que estuvo disponible a construir acuerdos”

Con un resultado muy por debajo de lo que esperaban -RN sacó cuatro consejeros cuando pronosticaban sacar al menos ocho- el secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, reconoce que republicanos supo leer mejor al electorado tradicional de derecha por el que siempre han apostado. Sin embargo, es claro en señalar que eso no minimiza el rol de Chile Vamos el que, a su juicio, será de “bisagra” para llegar a acuerdos que convoquen mayorías. Las consecuencias internas de esta derrota, agrega Schalper, tendrán que ser evaluadas en la interna del partido a partir de este lunes donde anunciarán el cronograma electoral de la colectividad.

¿Cómo explican la victoria de republicanos?

Hay que reconocer que Chile está padeciendo un estrés postraumático de la Convención Constitucional pasada. Es evidente que la profundidad del itinerario que proponía la convención afectó profundamente a los chilenos, que piensan que efectivamente sigue habiendo mucho que perder. Y creo que en ese marco efectivamente republicanos logró empatizar mejor o verbalizar mejor ese temor que existe hoy día.

¿Qué fue lo que hizo mal Chile Vamos?

Chile Vamos está pagando los costos de ser una fuerza política que estuvo disponible a construir acuerdos y a cumplir su palabra en momentos de polarización. Yo soy un convencido que el acuerdo por Chile era lo que Chile Vamos tenía que hacer. Nosotros siempre sostuvimos que no iba a haber mejor momento que este para cerrar el capítulo constitucional y me parece que los resultados de hoy lo confirman. Y, por lo tanto, yo sigo sosteniendo que pese a los costos electorales que fue pagado Chile Vamos, teníamos que dar cierre al capítulo constitucional, tenía que cumplir su palabra y el acuerdo por Chile había que firmarlo.

¿Qué significa este resultado electoral para el futuro de la coalición de centroderecha?

Nosotros tenemos ahora un rol de bisagra. Seguimos teniendo la mayoría en el Congreso y tenemos una responsabilidad, pero tenemos claro que los acuerdos se construyen desde las mayorías y que se requiere Chile Vamos para alcanzar las mayorías. Por lo tanto, nuestra coalición va a estar disponible a hacer bisagra para buenos acuerdos para Chile.

En un minuto se pensó que el avance de republicanos afectaría más a la UDI pero terminó perjudicando más a RN, ¿qué les pasó?

Nosotros preferimos tener costos electorales pero sacar adelante cosas como la Ley Naim-Retamal, sacar adelante un proceso constitucional que posee bases institucionales que dan tranquilidad. Vale la pena correr ciertos costos electorales. Ahora, por segunda vez, porque con las bases institucionales también pasó eso, la centroderecha tiene la oportunidad de ofrecer un camino en positivo.

Ya, pero RN fue el partido más damnificado considerando que esperaban sacar al menos ocho consejeros y solo escogieron cuatro.

No, yo me podría decir que el tsunami, digámoslo así, barrió con bastante fuerza en términos similares.

¿Hay algún mea culpa como directiva? Hay quienes dentro del partido están pidiendo su renuncia.

Siempre las cosas se pueden hacer mejor. Yo estoy bastante tranquilo que hemos contribuido a parar y a evitar la agenda refundacional de la izquierda y, al mismo tiempo, a ir encauzando el proceso constitucional. Renovación Nacional, como partido democrático, mañana (lunes) vamos a anunciar el cronograma electoral del partido. O sea, nosotros hoy día vamos a anunciar elecciones internas y vamos a anunciar el cronograma electoral.

O sea, ¿la directiva va a dar un paso al costado?

Nosotros no damos nunca pasos al costado. Nosotros cumplimos con los itinerarios. Vamos a terminar nuestro mandato y someternos a una elección interna.

¿Pero lo van a hacer a propósito de esto?

Por fecha nos tocaba, pero bueno, siempre lo supimos. Nosotros vamos a terminar nuestro mandato, pero al mismo tiempo vamos a anunciar el cronograma electoral.

¿Tiene que haber un giro en el proyecto de RN?

Yo creo que más que Renovación Nacional tiene que ir creciendo en tres frentes. En el frente de la identidad, en el frente de la cohesión y en el frente de la profesionalización. Cuando hablo de la identidad es que nosotros tenemos que ser un partido con un proyecto político nítido. Dos, cuando digo que tenemos que tener cohesión, es que una de las cosas que le ha permitido hoy día el resultado que tiene a republicanos es que no gasta tiempo en disidencias internas. Y eso es algo que tenemos que saber resolver mejor. Y lo tercero es cómo mejoramos nuestro trabajo territorial. Por ejemplo, si en Antofagasta pasas de sacar un 15% en la senatorial a sacar un 8%, bueno, obviamente hay que hacerse la pregunta de qué estamos haciendo mal ahí y así en otras regiones.

¿Cómo van a administrar la relación con republicanos?

Estamos a la espera de las señales de republicanos. Nosotros siempre vamos a estar abiertos a conversar con todas las fuerzas políticas para alcanzar la estabilidad que Chile necesita.

¿Cómo queda la relación con el gobierno? ¿Van a endurecerse con ellos o van a privilegiar el diálogo como lo estaban haciendo antes?

Me dejó muy preocupado el diputado (Diego) Ibáñez cuando lo escucho ser tan poco autocrítico y tan poco empático con lo que acaba de pasar. El gobierno tiene que entender que la derrota es profunda y tiene que ver con el rechazo de Chile del proyecto refundacional de políticos de Apruebo Dignidad circunscritos al Frente Amplio y al Partido Comunista. Espero que reformulen su manera de relacionarse si quieren avanzar.

¿Van a ser más críticos con ellos, entonces?

Nosotros no podemos entender que el gobierno después de dos derrotas tan elocuentes como la del plebiscito de salida y la de hoy no asuma una posición autocrítica. Y si no vemos autocrítica, entonces evidentemente no estamos dispuestos a no exigirles que reformulen lo que los chilenos han rechazado.

Usted dijo en la entrevista con LT Sábado que no se iban a mimetizar con republicanos. Ahora, con resultado en mano, ¿siguen sosteniendo lo mismo?

Chile Vamos tiene que tener un proyecto político que en el fondo tenga un contenido y un estilo de hacer política. Nosotros tenemos que ser una centroderecha que, por decirlo así, tenga dos patas. Una pata en recuperar el electorado tradicional de derecha y otra pata en crecer hacia el centro para alcanzar la mayoría.