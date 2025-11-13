OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diligencias solicitadas por Pardow complican votación de acusación para este sábado

    El presidente de la comisión revisora del libelo, Jaime Mulet, aseguró que "en los próximos días" se abocarán al estudio de los argumentos de fondo. Además, escucharán a un total de 16 invitados, la mayoría abogados y al director de la Comisión Nacional de Energía. Con esta señal, el diputado mantiene su criterio de "respetar el debido proceso", con lo cual la posibilidad de que el veredicto de la Cámara sea este sábado comienza a diluirse.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    15 OCTUBRE 2025 MINISTRO DE ENERGIA, DIEGO PARDOW. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Acusaron recibo.

    Los integrantes de la comisión revisora de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow (FA), están leyendo los argumentos que entregó a los diputados y con los que intenta desechar el libelo, presentado a raíz de su responsabilidad política en el error metodológico que aplicó un doble cobro inflacionario en las cuentas de la luz.

    Eso desde el punto jurídico. En términos políticos, el presidente de la instancia, Jaime Mulet (FRVS), entregó una señal que echaría por tierra la posibilidad de que el libelo se vote este sábado, antes de la elección presidencial y parlamentaria.

    Al momento de referirse a los argumentos entregados por el exsecretario de Estado en su contestación, Mulet aseguró que “lo que me llama la atención es no generar alarma pública a propósito de esa autodenuncia de Transelec, pero eso tenemos que analizarlo en su mérito, con tranquilidad en los próximos días”.

    Con esta señal, el presidente de la comisión revisora mantiene su criterio desde que fue electo en esta instancia.

    En entrevista con La Tercera, el legislador que, en el curso de la tramitación del libelo, “hay plazos que dependen del acusado y yo no voy a violar esos plazos para garantizar el debido proceso”.

    La postura de Mulet tiene que ver con la posibilidad que tiene el acusado de solicitar nuevas diligencias, como la citación o invitación de más personas a comparecer a la comisión.

    28 OCTUBRE 2025 DIPUTADOS JAIME MULET DURANTE LA COMISION ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA EL EX MINISTRO. DE ENERGIA, DIEGO PARDOW. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Y así fue.

    En la respuesta, Pardow pide citar a 12 abogados, al director ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Ernesto Huber; y a 3 exfuncionarios de esta esta instancia: Marco Antonio Mancilla, José Venegas y Andrés Romero.

    En cuanto a los abogados, pide citar a dos que son expertos en derecho administrativo -José Miguel Valdivia y Carolina Zelaya- y a 10 que son del área de derecho constitucional: Javier Couso, Diego Pardo, Guillermo Jiménez, William García, Patricio Zapata, Gonzalo García, Alberto Coddou, Tania Busch, Daniela Accatino y Sergio Verdugo.

    Al respecto, Mulet aseguró: “Voy agregar la convocatoria de un conjunto de personas que han solicitado sean invitadas por parte del exministro Pardow”.

    Con este panorama, ya se empiezan a manejar nuevas fechas para que la sala de la Cámara, una vez reciba la recomendación de la comisión sobre si aprobar o rechazar el libelo, pueda pronunciarse.

    En este sentido, el presidente de la corporación, José Miguel Castro (RN) que, si la comisión no vota este viernes -con el consecuente veredicto del pleno el sábado- “tendría que ser después del Presupuesto de la República, eso quiere decir el día 20 o 21 a más tardar”.

    La defensa de Pardow

    En respuesta a las imputaciones de que habría ocultado información -incluidas en el segundo capítulo del libelo-, Pardow justificó su decisión de no revelar públicamente estos antecedentes ante la falta de información clara, lo cual podría generar alarma pública y comprometer el interés nacional.

    “Ante la falta de información cierta disponible, tan solo sabiendo que existían inconsistencias (alertadas por Transelec en 2024), pero sin claridad sobre la magnitud del error, su comunicación pública en esta temprana etapa del procedimiento se traducía en introducir alarma en la ciudadanía, sin un objeto determinado y, dado lo señalado previamente, ahí sí se podría haber comprometido el interés nacional”, dice el exministro en su escrito.

    En asuntos preliminares del escrito, el exministro invoca la llamada cuestión previa -es decir pide que se deseche por asuntos formales- y admite que de prosperar la acusación se le impediría ejercer cargos públicos por cinco años, por lo que ruega a los parlamentarios no dañar su carrera docente en la Universidad de Chile.

    “Es del todo relevante informar, que previo a mi incorporación al Gabinete del Presidente de la República, ejercí como Profesor Titular de la Universidad de Chile, cargo académico que he desarrollado por más de una década y que es mi deseo volver a ejercer. De acogerse la presente acusación, se me impediría continuar desempeñando dicho rol docente, una labor que es mi vocación, que deseo desarrollarla en mi alma mater”, asegura en el escrito.

    Diego Pardow / Aton Chile.
    Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalDiego PardowLa Tercera PM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Longevos, pero obesos: OCDE posiciona a Chile como un país con alta esperanza de vida y alarmantes cifras sobre el peso

    La Usach y uno de sus años más críticos: elecciones impugnadas, una extensa toma y ahora descabezada por el Tricel

    El sistema tributario con que Australia busca que los gigantes tecnológicos paguen por las noticias de medios locales

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Lo más leído

    1.
    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    Sector público cierra pliego de peticiones por reajuste: se entrega el 24 de noviembre y ajusta demanda de alza salarial

    2.
    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    Desde un taller en La Habana a viáticos: preinforme de Contraloría detecta una serie de irregularidades en la ACHM

    3.
    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    Comando de Jara proyecta bajo el 30% y mira al electorado de Parisi

    4.
    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    Manouchehri (PS) tras anuncio de acciones legales en su contra por parte de Provoste: “Cuando tocas a los poderosos, estos reaccionan”

    5.
    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Kaiser realiza masivo acto de cierre de campaña y afirma que indultaría a “carabineros condenados por defender la democracia”

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Estos son los documentos válidos para votar en las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    Registro Civil anuncia horario extendido para retirar cédulas de identidad previo a las elecciones

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    A qué hora y dónde ver a Irlanda vs. Portugal de Cristiano Ronaldo

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa
    Chile

    Quién es Michel Ibacache, la exigente jueza que puso contra las cuerdas a la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Los primeros contactos entre las derechas para la “foto de unidad” tras el cierre de las urnas

    Longevos, pero obesos: OCDE posiciona a Chile como un país con alta esperanza de vida y alarmantes cifras sobre el peso

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón
    Negocios

    Empresario argentino se querella contra hermanos Menichetti Pilasi por estafa en el negocio de carbón

    ¿El regreso del FUT?

    Presupuesto 2026: Tras presión parlamentaria, gobierno repone número de subsidios de vivienda

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos
    Tendencias

    Por qué Colombia dejará de compartir información de inteligencia con EEUU y cuáles podrían ser los efectos

    Qué se sabe del objeto no identificado que cayó en un cerro de Río Hurtado

    Qué es la “flota fantasma” de Rusia y cómo es utilizada para evadir las sanciones de Occidente

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17
    El Deportivo

    Las claves del sorprendente rendimiento de Corea del Norte en el Mundial Sub 17

    La razón por la que Fernando Zampedri se excusó de ser vocal de mesa

    Las dificultades de la Roja en Rusia: conexión limitada, efectivo obligatorio y un viaje extenuante

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia
    Finde

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”
    Cultura y entretención

    Felipe Parra en la piel de los candidatos presidenciales: “Kast es el más difícil de imitar y Artés lo saqué al tiro”

    Familia revela que Ozzy Osbourne fue hospitalizado en secreto dos semanas antes de su show de despedida

    Dua’s version: escucha su interpretación de El Duelo de La Ley en el Estadio Nacional

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán
    Mundo

    China exige a Japón retirar sus “escandalosas” declaraciones sobre Taiwán

    Marco Rubio apunta que las pruebas nucleares propuestas por Trump incluirán el uso de “sistemas de lanzamiento”

    Los correos de Epstein: la información que habría entregado a Rusia sobre Trump y sus dichos sobre Clinton y el expríncipe Andrés

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte