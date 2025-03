Diputada Camila Musante (Ind.-PPD): “Lo mejor que puede hacer el FA es sumarse directamente a la campaña de Carolina Tohá”

La jefa de la bancada del PPD e independientes en la Cámara de Diputados, Camila Musante, sin ser militante ha sido incluida en diversos espacios del Partido Por la Democracia y, por lo mismo, ha participado de instancias de coordinación con la abanderada presidencial de la tienda, Carolina Tohá.

Hace una semana, la diputada estuvo en la primera reunión oficial que lideró la exsecretaria de Estado con la colectividad, mientras que este domingo fue parte de un encuentro telemático donde participaron más de mil adherentes.

En este escenario, aunque sostiene que respeta los tiempos de las otras tiendas del sector, la parlamentaria plantea que el FA y el PS deben entregar su apoyo a la exjefa de gabinete.

¿Cómo ve a Tohá en este rol de candidata?

Yo creo que su candidatura se va a ir fortaleciendo cada vez más. Lo que vimos ayer (domingo) en Cadem, un salto de 10 puntos de ella, va a ser lo que va a marcar su candidatura, un crecimiento y una consolidación de su liderazgo al alero también de un renacimiento del sector político de la centroizquierda, no solamente por tenerla ella como figura de candidata presidencial, sino porque también se entiende cuáles son los desafíos que tiene que liderar. Entonces, yo la veo también cada vez más empoderada en su rol de candidata.

Ahora buscan que el PS apoye a Tohá…

El Partido Socialista viene saliendo de unas elecciones internas. Entendemos que el PS tiene su tiempo y que este apoyo a Tohá debe producirse pronto, dentro de las próximas semanas, esperando que sea dentro del mes de marzo.

¿Y en el caso del Frente Amplio?

Si hoy día ellos están en una búsqueda, quizás un poco contra el tiempo de candidatos, lo mejor que puede hacer el Frente Amplio es sumarse directamente a la campaña de Carolina Tohá de integrarse y apoyarla, darle el respaldo. Y entender que hoy día tenemos un desafío único, grande en nuestro sector, que es defender las ideas de la democracia para frenar las de la extrema derecha.

¿La decisión del PS debe ser con sentido de urgencia? El comité central saliente ordenó tener candidato propio...

Habrá que ver qué es lo que pasa ahora durante estas semanas si es que con el nuevo comité central renueva esa decisión o no. Yo entiendo que cada partido tiene sus tiempos y en eso creo que hay que ser muy respetuosos. De ninguna manera vamos a pasar por encima de las definiciones internas que tengan que generarse al interior del Partido Socialista y del resto de los partidos del conglomerado de la alianza de gobierno. Pero yo tengo confianza que eso se va a producir dentro de estas semanas, porque también hay que enfrentar la primaria que está a la vuelta de la esquina y eso hay que prepararlo seriamente.

¿Este llamado que hace a que apoyen a Tohá no se contrapone a lo que pidió la mesa del PPD a respetar los tiempos de los otros partidos?

No, para nada. A ver, creo que no hice un llamado directo a los partidos a que la apoyen. Simplemente puse sobre la mesa, en el caso del Frente Amplio, que si están en búsqueda de candidatura, está la alternativa de Carolina Tohá, en el fondo para no estar contra el tiempo en esa definición ya que se han visto bastante entrampados. En el caso del Partido Socialista, ellos tienen una definición de su actual comité central y nosotros hemos sido muy respetuosos de los tiempos de los otros partidos. A nadie se le está poniendo un plazo ni nada por el estilo y tampoco creo que haya sido para nada lo que te mencioné yo.

Usted habla como PPD, pero sigue siendo independiente...

Sí, soy materialmente independiente, pero como ya ha trascendido bastante yo participo de algunas instancias partidarias como son los consejos metropolitanos por ser jefa de la bancada, participo también de la comisión política, así es que estoy bastante integrada en las instancias partidarias.

¿Y qué falta para militar?

Falta la formalización, nomás, y yo espero que eso se vaya resolviendo también a propósito de la elección parlamentaria.

¿Qué pasó con la opción de ser candidata al Senado por La Araucanía?

Se planteó una alternativa de ir como candidata a senadora, yo tengo un vínculo con la región, tengo un cariño enorme. Hoy día estoy muy concentrada trabajando en el distrito que represento, que es el distrito 14 de la Región Metropolitana, absolutamente desplegada también, porque tengo un mandato hasta el 2026 que lo pienso cumplir a cabalidad y apostar también por lo que vendría siendo esa reelección.