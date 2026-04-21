Diputado Barrera marca distancia con Jara y refuerza que bancada PC está por rechazar idea de legislar megarreforma de Kast

El diputado e integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Boris Barrera (PC), marcó distancia con la apertura de la excandidata presidencial y su correligionaria, Jeannette Jara, a aprobar la idea de legislar la megarreforma del gobierno.

Esto, luego que ayer lunes la exministra del Trabajo de Gabriel Boric hizo un llamado a dar aprobación en general al proyecto de ley, para que sea debatido. La iniciativa, denominada de Reconstrucción Nacional iba a ser ingresada esta semana, pero todo indica que se postergará hasta inicios de mayo.

“Yo votaría a favor de la idea de legislar porque creo que los debates no se pueden negar en Chile, al contrario de algunas personas, por más que discrepe de fondo creo que uno no puede negarse a debatir“, aseguró la comunista en una entrevista radial.

En diálogo con T13 Radio, Barrera se alejó de esa postura de su compañera de tienda: “De acuerdo a lo que manejamos del proyecto, porque como todos deben saber, nadie conoce todavía el detalle, sino que solamente los anuncios que se han dado por la prensa, lo que dijo el otro día el Presidente (José Antonio Kast) en la cadena y hasta el momento nosotros estamos por rechazar la idea de legislar ”.

Consultado por los dichos de Jara, respondió: “Es su opinión, es una opinión que no ha sido debatida ni colectivizada dentro de la militancia. La posición mía es algo que hemos discutido ya en la bancada, no solamente con los diputados, sino que también con los senadores”.

El congresista detalló que en la bancada creen que de parte del Ejecutivo “es bastante irresponsable meter un proyecto de reforma tributaria de esta magnitud con otros proyectos, con otros temas que son completamente distintos y algunos con urgencia, como por ejemplo la reconstrucción de la gente que ha sufrido los incendios, que eso es urgente”.

“Una reforma tributaria de esta magnitud va a frenar el avance porque tiene que ser con un debate mucho más amplio, con más tiempo, con recibir expertos y muchas miradas. Entonces, creemos que es irresponsable meterlo junto, se lo hemos manifestado al gobierno varias veces, que lo separe”, añadió.

Además, planteó que “hay también temas como por ejemplo la rebaja del impuesto corporativo que va a beneficiar a los más ricos de Chile y también la reintegración, que en su mayoría o gran parte de los beneficios van a ir a cerca de 1.500 personas contra todo el resto de los chilenos y las chilenas. Por lo tanto, creemos que es una reforma súper regresiva”.

Finalmente, acusó que desde la oposición no han visto “voluntad al diálogo por parte del gobierno, por lo menos nosotros no hemos visto nada, sino que solamente hemos visto soberbia, hemos visto autoritarismo de instalar un tema, como te digo, en el fondo y en la forma, que ni siquiera han sido capaces de conversarla con nosotros. Nosotros le pedimos conversación al gobierno y ellos nos cerraron la puerta. Entonces, voluntad de diálogo, la verdad es que de parte del gobierno no ha habido”.