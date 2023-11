Diputado Eric Aedo (DC) por postura “A favor” de Frei: “Lo que digan los expresidentes mueve poco la aguja”

Días después del plebiscito de septiembre del año pasado, Eric Aedo, jefe de bancada de los diputados DC, fue uno de los militantes de dicha colectividad que llegó hasta la casa del expresidente Eduardo Frei para valorar su respaldo a la opción Rechazo.

Así como el exmandatario, Aedo fue uno de los integrantes de la “disidencia” decé que, en oposición a la postura institucional del partido, votó en contra de la propuesta de la Convención. Hoy, de cara al referéndum del 17 de diciembre, el parlamentario y Frei están en veredas distintas.

¿Se siente decepcionado por el anuncio del expresidente Frei?

No. Somos todos adultos, libertad de conciencia. Cada uno vota al interior de la urna con esa libertad. Si alguien, desde la libertad de su conciencia va a votar algo distinto, sí tiene que hacerlo en la intimidad de la urna. Cosa distinta es ser el vocero o el jefe de campaña de una posición contraria. Yo me apliqué el mismo criterio el año pasado (por el Rechazo) y el Presidente Frei hizo lo mismo. Yo espero que eso suceda.

¿Espera que no promueva activamente la opción “A favor”?

El año pasado hizo exactamente lo mismo con el Rechazo: dio su opinión y luego fue a votar.

¿No habría preferido que guardara silencio?

No. A un expresidente no se le da ni consejos ni se le puede mandatar. Esa imprudencia no la cometería jamás. No se me ocurriría decírselo a Lagos, a Bachelet, ni a Piñera, menos a Frei.

¿No queda golpeada la DC con su anuncio?

Al igual que el año pasado, él tuvo una posición distinta. Anunció su posición y votó en la cámara secreta. Así no hay problema, no veo más complejidad. Espero que a nadie se le esté ocurriendo hoy día nuevamente andar pasando a alguien al tribunal supremo.

¿No teme que esto perjudique al “En contra”? El voto del expresidente Frei podría mover a un grupo de votantes.

No, creo que no. Yo hoy día recorrí Santiago, caminé por las calles, hubo gente que se detuvo a conversar conmigo y la verdad es que nadie me preguntó por la decisión que tomó el expresidente Frei.

No mueve tanto la aguja, entonces.

No mueve la aguja, como tampoco la va a mover ni Lagos ni Bachelet. Lo que digan los expresidentes mueve poco la aguja en el país. Finalmente, la gente toma sus decisiones con bastante autonomía.

Su partido pretende diferenciarse del oficialismo en la campaña por el “En contra”. ¿A qué se debe?

La DC tiene que hacer un esfuerzo importante por no terminar mimetizada con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Hacer una campaña en contra de esta propuesta constitucional desde la propia identidad decé es algo positivo y necesario.

¿Confía en que, con esa diferenciación, la DC logrará sumar votos al “En contra”? No se puede desconocer que es un partido que está muy disminuido.

Por cierto, está disminuido. Pero creo que es importante hacer esa diferencia, porque hoy día, de los DC que estamos en la campaña del “En contra”, yo soy probablemente de los pocos, y de los parlamentarios el único, que en el proceso anterior votó Rechazo. Esa voz hay que mantenerla y diferenciarla. Yo no he tenido que salir en los medios de prensa pidiendo disculpas por lo que hice en el pasado, no tengo que disculparme, porque sintonicé con el 62% de la población que rechazó en la vuelta pasada.

¿Pero mueve la aguja la DC?

Yo creo que ayuda en la medida que la DC hable con claridad. Por eso me parece que es tan importante que quienes estuvimos en contra del anterior proceso tengamos hoy día una protagonismo y una voz en este proceso.

¿Cómo evalúa la campaña que hace el oficialismo?

No creo que ni en la campaña anterior ni en esta lo que digan los partidos sea determinante para las personas. Eso vale para los dos lados, también para quienes van a votar “A favor”. No son los partidos los que mueven la aguja.

¿No le hace ruido ver que muchos de sus cercanos, quienes lo acompañaron en el Rechazo el año pasado, hoy estén en partidos como Amarillos y Demócratas y en promoción del “A favor”?

A mí no me hace ruido. Hay que preguntarles a ellos si les hace ruido. Sé que en algunos de esos partidos hubo una discusión profunda respecto de qué decisión tomar y algunos abogaron por la libertad de acción. La pregunta que les haría es: si dijimos que la anterior no nos unía, ¿cómo llegaron a la conclusión que esta nos une? Ni siquiera los unió a ellos en sus nuevos partidos.

¿Cree que se equivocan al estar en el “A favor”?

Yo creo que ellos toman una decisión que pudiese dejarlo en el mediano plazo muy en solitario en el cuadro político, sin proyección.

Se aproximan las elecciones internas de la DC. ¿Usted estaría disponible para encabezar una lista y competir contra el diputado Alberto Undurraga?

No me lo he planteado, pero sí me han hablado de que sería interesante que yo pudiese estar en algo así. Más allá de plantearse una competencia, lo importante es que seamos capaces de conformar una directiva de la DC que se haga cargo de la crisis de seguridad gigantesca que existe hoy día, más allá que el gobierno nos quiera convencer de que no es tanto, que hable también de desarrollo y crecimiento económico.

¿Y la actual directiva no hace eso?

Creo que hay que reforzar la directiva. Alberto, con quien me llevo muy bien, ha hecho un trabajo que es importante, que ha sido estabilizar la estructura, sacar a la DC del conflicto permanente interno. Ahora tenemos que dialogar para ver cómo construimos esto que estoy diciendo. Hay apertura a todas las conversaciones que sean necesarias para construir eso.

¿No descarta que pueda encabezar una lista, entonces?

No descarto ni eso ni que lleguemos a un buen acuerdo.