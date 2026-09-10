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    Política

    Diputados comunistas ofician a canciller y piden declarar persona non grata a embajador de EE.UU.

    La solicitud de los firmantes, liderados por el diputado Luis Cuello, se enmarca en las declaraciones que ha hecho el diplomático respecto a la política interna del país.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Pablo Vásquez R.

    Este jueves, los diputados del Partido Comunista (PC) anunciaron que oficiaron al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, para solicitar que declare persona non grata al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, por sus -acusan- “reiteradas intromisiones en asuntos internos del país”.

    El oficio fue presentado por el diputado Luis Cuello, junto a las diputadas Daniela Serrano, Sofía González, Nathalie Castillo, Lorena Pizarro, Irací Hassler, Ana María Gazmuri (AH) y los diputados Marcos Barraza, Gustavo Gatica, Boris Barrera y Bernardo Salinas.

    La acción se da tras las declaraciones del embajador en una entrevista con CNN Chile, donde señaló que existirían antecedentes de inteligencia que vincularían el estallido social de 2019 con “organizaciones de izquierda o de ideología de izquierda”.

    “Cuando hacemos un análisis de lo ocurrido en 2019, sin duda, la evidencia apunta a que fueron, de hecho, activistas de izquierda quienes perpetraron estos disturbios o las alteraciones que se vieron”, señaló el diplomático.

    Estas palabras motivaron incluso que el canciller Pérez convocara al embajador para sostener una reunión. Tras la cita, Judd retrocedió en sus dichos y reconoció que su tesis venía de “fuentes abiertas”. “Quiero dejar esto muy claro: la Embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación, ni tiene documentos que hablen sobre el estallido de 2019″, sostuvo.

    Los parlamentarios sostienen que este episodio se suma a otros pronunciamientos de Judd sobre decisiones internas del país, entre ellos destacan sus cuestionamientos a la Ley Uber, que calificó como una “sobrerregulación”, y sus declaraciones sobre el proyecto de cable submarino Chile-China Express, cuando afirmó que “el cable chino ya se acabó”.

    Bancada comunista. Foto: Dedvi Missene. Dedvi Missene

    Los firmantes señalan que estos antecedentes configuran una “reiterada intromisión” del diplomático en asuntos internos del país.

    El embajador ya ha cruzado todos los límites posibles para un diplomático. Además, en este contexto, cuando mañana se conmemora un nuevo 11 de septiembre, recordemos que Estados Unidos intervino directamente en el golpe. Estas señales de injerencia política por parte de un embajador de Estados Unidos hay que tomarlas muy en serio”, señaló el diputado Luis Cuello.

    En ese sentido, el parlamentario señaló que “es importante que el gobierno tome medidas más resueltas”.

    “Acá no cabe otra alternativa, de acuerdo con lo que prescribe la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que declarar al embajador persona non grata. Eso es lo que corresponde y por eso hemos oficiado al canciller, para que haga esta declaración y, en definitiva, el embajador deje de estar en Chile”. “Nosotros pensamos que ya es momento de decir basta, es momento de decirle con mucha firmeza a Judd: Yankee, go home”, sostuvo.

    Más sobre:PCPartido ComunistaBrandon JuddEmbajadorEstados Unidos

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