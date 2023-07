Diputados declaran ante la PDI por filtración de audio grabado en cita de Boric con parlamentarios en Cerro Castillo

Personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Valparaíso llegó este martes hasta la sede del Congreso en Valparaíso para sostener una serie de conversaciones con diputados de distintas bancadas, en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía regional por la filtración de un audio registrado en junio pasado durante una reunión en Cerro Castillo entre el Presidente Gabriel Boric y parlamentarios de la Macrozona Sur.

Cabe recordar que, tras la cita del 13 de junio, se filtró a la prensa un registro de cerca de 10 minutos con parte de lo conversado en la cita en el Palacio Presidencial, y días después, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, reconoció ser quien grabó el audio.

En el marco de la indagatoria iniciada tras una denuncia del gobierno producto de esta filtración, esta jornada prestaron declaración ante la PDI los diputados Miguel Mellado (RN), Mauricio Ojeda (Republicanos), la independiente Gloria Naveillan y los UDI Henry Leal y Flor Weisse.

Sobre el operativo, el diputado gremialista Henry Leal indicó a La Tercera que “fuimos citados a declarar varios parlamentarios hoy día como testigos de los hechos, principalmente para aclarar quiénes estaban presentes en la reunión, si el diputado Mellado estuvo desde el inicio o si llegó más tarde”.

Agregó que “se nos preguntó si fue una sesión secreta. Obviamente no fue una sesión secreta, porque esas están reguladas en la ley y tienen una normativa respectiva. (En la cita) se habló de temas públicos, nada secreto, nada de seguridad”. Asimismo, el parlamentario sostuvo que “se nos consultó a que hora terminó la reunión, también cómo funcionan legalmente las sesiones secretas en el Congreso, las materias que hablaron en la reunión y si habíamos advertido cuando se grabó la sesión”.

Su correligionaria Flor Weisse, afirmó que durante la jornada “me comunicaron que querían tomarme una declaración. Parte de las diligencias para seguir adelante con la investigación de la denuncia”, tras lo cual agregó que la cita con la policía se realizó “sin ningún inconveniente”.

En tanto, el diputado republicano Mauricio Ojeda señaló que “me parece muy positivo que los temas que tienen que ver con el mundo público, y especialmente con los políticos, se cierren con prontitud. La gente está demandando que estos no queden debajo de la alfombra, que comúnmente es lo que sucede, por lo tanto, la declaración que hoy día tuve que dar a la PDI busca exactamente aquello, que la justicia se pronuncie conforme a derecho y que sea rápido”.

“Estos temas generalmente van quedando en el olvido y la gente pierde la confianza en las instituciones, así que encuentro positivo que, de manera rápida, este proceso se termine, que todos los parlamentarios puedan declarar y que la justicia sea lo que determine qué fue lo que sucedió con este tema de la filtración de los audios”, agregó.

Por su parte, la diputada independiente Gloria Naveillan indicó que “me contactó alguien de la Cámara primero y me dijeron que personal de la PDI estaban con orden de la Fiscalía para hacer la investigación por el dichoso audio. Les di mi teléfono y me llamaron. Me mandaron alternativas de horas, porque me imagino que se van a demorar dos o tres días, porque éramos varios en esa reunión (en Cerro Castillo)”.

“Me reuní con ellos hoy, en el horario acordado, en el cuarto piso, en la oficina del prosecretario. En el fondo querían saber -de lo que uno se acordaba- quién estaba sentado a la derecha, quién estaba sentado a la izquierda. Dónde estaba sentado una. Dónde estaba el diputado Mellado, si es que había periodistas presentes o no durante la reunión. Quiénes, aparte de las personas que estábamos sentados en la mesa, si es que había alguien más circulando por ahí, que solo eran dos o tres mozos, no eran más personas circulando aparte”, sostuvo.