Política

Diputados Ibáñez y Brito llaman a aprobar proyecto que prohíbe carreras de perros en Chile

La iniciativa contempla sanciones severas para quienes organicen, promuevan o participen en estas prácticas, que van desde penas de cárcel hasta multas.

Joaquín Díaz 
Joaquín Díaz

Los diputados del Frente Amplio, Diego Ibáñez y Jorge Brito, hicieron un llamado a la Sala de la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto de ley que busca prohibir todas las carreras de perros en Chile, independiente de la raza.

La iniciativa ya fue aprobada en particular por la Comisión de Medio Ambiente y ahora será discutida por el pleno del Congreso.

Ibáñez sostuvo que este avance responde a una demanda ciudadana ampliamente compartida, asegurando que “las carreras de perros no son tradición, son maltrato”.

“En Chile ya no hay espacio para la crueldad como espectáculo. Con Jorge sabemos que este proyecto es un paso histórico para proteger a los galgos y a todos los animales, y vamos a acompañarlo hasta que sea ley. Por eso hacemos un llamado a aprobarlo en Sala y a ponerse del lado de la dignidad y la protección animal”, afirmó.

Por su parte, Jorge Brito destacó su experiencia personal con un perro rescatado de estas competencias: “Salim es el perro de nuestro hogar y sufrió mucho en las carreras de Galgo. Cuando ya no les sirvió, lo maltrataron y lo botaron. Con nosotros ha mejorado su salud y su personalidad. Hoy es libre, antes no.

“El proyecto que empujamos con Diego es decisivo para prohibir estas carreras y la Sala tendrá que decidir. Para nosotros está claro, no es entretención el sufrimiento animal”, aseveró.

La iniciativa contempla sanciones severas para quienes organicen, promuevan o participen en estas prácticas, incluyendo presidio menor en grado medio —de 541 días a 3 años y un día—, multas de entre 20 y 40 UTM e inhabilidad absoluta y perpetua para la tenencia de animales. Además, se sanciona con multas de 5 a 20 UTM a quienes difundan o faciliten estas actividades.

