Diputados oficialistas y de oposición se unen para solicitar al gobierno decretar estado de excepción en el norte

Desde el Congreso Nacional, diputados oficialistas y de oposición anunciaron este martes la conformación de una bancada transversal para la Macrozona Norte.

¿El motivo? Solicitarle al gobierno decretar Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en el norte del país -o una alternativa que tenga la misma envergadura-, a raíz de la crisis de seguridad y migratoria que afecta la zona.

Se trata de parlamentarios del Partido por la Democracia (PPD), Partido Socialista (PS), Renovación Nacional (RN), Unión Demócrata Independiente (UDI), Partido de la Gente (PDG), e independientes, que representan distritos pertenecientes a la zona norte, en concreto desde Arica a Coquimbo.

La bancada ya sostuvo una reunión de acercamiento con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, y esperan concretar una cita con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

El anuncio de los parlamentarios, además, se dio luego de la participación de la ministra del Interior, Izkia Siches, en la comisión de Resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados.

La jefa de gabinete, durante la instancia que se concretó esta mañana, hizo un balance de gestión de la cartera y también abordó la posibilidad de decretar Estado de Emergencia en el norte, momento en que advirtió que “la solución es más compleja que tomar un decreto, hacer estado de excepción o cualquiera de las otras medidas”.

“Requiere un trabajo multilateral y es lo que ha estado desde marzo haciendo nuestra canciller (Antonia Urrejola)”, complementó Siches, apuntando a la necesidad de fortalecer el trabajo fronterizo con otros países, como con Bolivia.

“Estamos haciendo un llamado de auxilio”

Durante el anuncio de la conformación de la bancada, el diputado José Miguel Castro (RN) advirtió que en caso de que el Ejecutivo no decrete la herramienta constitucional en el norte -o una medida “de igual connotación”- no respaldarán una eventual nueva prórroga para el Estado de Emergencia en la Macrozona Sur.

“Esta bancada no se va a quedar tranquila en solo pedir, sino que también vamos a ejercer presión. ¿Cuál es la presión a la que hemos llegado a un acuerdo en esta bancada? Que la próxima vez que venga el gobierno a pedir una prórroga para el estado de excepción en la Macrozona Sur, si es que no ha traído un estado de excepción o una medida de igual connotación (para el norte) nosotros no vamos a dar los votos”, aseguró el parlamentario.

Por su parte, la diputada de Tarapacá, Danisa Astudillo (PS), sostuvo que “estamos haciendo un llamado de auxilio para comenzar a frenar lo que por años se ha venido acumulando. Esto se desbordó y está claramente relacionado con el narcotráfico”.

El diputado Renzo Trisotti (UDI) afirmó que le solicitaron “formalmente” a Siches que evalúe establecer un nuevo estado de excepción constitucional en la zona norte.

Además, aludiendo al viaje que anunció esta mañana la jefa de gabinete a Tarapacá -pero que aún no tiene una fecha confirmada-, el parlamentario señaló que “espero que en la visita que ha anunciado la ministra del Interior a la región de Tarapacá no llegue únicamente a hacer evaluaciones, de las cuales ya estamos cansados, sino que venga con acciones concretas porque la situación es muy compleja”.

En tanto, el diputado Cristián Tapia (independiente-PPD), aseguró que “esto no significa que estemos en contra del gobierno”, sino que “acá estamos todos los parlamentarios de todas las colectividades políticas, porque de una vez por todas tenemos que levantar la voz por la gente del norte”.

“Necesitamos más dotación de Carabineros en las carreteras, control del narcotráfico, el uso de drones. Tenemos que ocupar todas las herramientas y el Estado de Excepción es una herramienta válida”, agregó.

En esa misma línea, la diputada de Antofagasta, Yovana Ahumada (PDG), añadió que “queremos respuestas y medidas concretas ya que nos parece inaceptable que el gobierno siga invisibilizando la realidad que vive la gente en la Macrozona Norte. Hoy nos hemos unido porque sabemos que con un trabajo conjunto entre todos los diputados, levantaremos aún más la voz y no bajaremos los brazos”.