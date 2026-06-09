Diputados PDG acusan al gobierno de romper promesa de austeridad por asesores de La Moneda con “doble sueldo”

Los diputados del Partido de la Gente (PDG) Fabián Ossandón, Flor Contreras, Tamara Ramírez y Patricio Briones criticaron al gobierno de José Antonio Kast por respaldar la permanencia de consejeros regionales desempeñando funciones en La Moneda, asegurando que la situación contradice los compromisos de austeridad, probidad y fin de los privilegios que marcaron la campaña presidencial.

Esto, en relación con tres consejeros regionales de la Región Metropolitana que actualmente realizan funciones en el Segundo Piso de La Moneda y cuyas funciones fueron respaldadas por el Ejecutivo: los republicanos Ignacio Dulger y Víctor Valdés y el UDI Álvaro Bellolio.

“El gobierno llegó prometiendo austeridad, probidad y poner fin a los privilegios en la política. Por eso resulta legítimo preguntarse si situaciones como la de consejeros regionales que además ejercen funciones en La Moneda son consistentes con los estándares que se comprometieron ante la ciudadanía”, afirmó Fabián Ossandón.

“Si el Presidente cree que esta situación está bien, que lo diga. Y si cree que está mal, que pida las renuncias. Lo que no puede hacer es mirar para otro lado frente a una situación que pone en duda la coherencia de los compromisos que asumió con el país”, añadió el parlamentario.

Al respecto, los legisladores PDG afirmaron, además, que corresponde al Ejecutivo entregar explicaciones claras sobre los criterios utilizados para permitir estas funciones simultáneas.

“Dijeron que cuidarían los recursos del Estado pero hoy validan que un funcionario reciban millones de pesos mensuales acumulando cargos, descuidando además sus labores obligatorias en las comisiones de la Región Metropolitana. No podemos quedarnos de brazos cruzados, por lo que exigimos que la Contraloría se pronuncie ya sobre la solicitud que presentamos, necesitamos certezas jurídicas sobre la legalidad de estas funciones simultáneas porque la fe pública ya está quebrada”, señaló la diputada Flor Contreras.

“El Gobierno llegó prometiendo un estándar distinto, pero hoy vemos cómo retrocede y decide normalizar que asesores clave del Segundo Piso reciban dobles sueldos a costa de todos los chilenos”, sostuvo la parlamentaria Tamara Ramírez.

“Mientras la ciudadanía exige transparencia, el Ejecutivo prefiere el blindaje político sobre la probidad”, agregó la parlamentaria, tras lo cual recordó que “hace unas semanas ingresamos un requerimiento formal en Contraloría y hoy le hacemos un llamado urgente al organismo para que responda con celeridad”.