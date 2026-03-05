SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Ejecutivo llama a estar “vigilantes” ante proyecto que conmuta penas a reos y señala que la iniciativa es “afín” al gobierno de Kast

    "Es muy contradictorio (...) que aquellos que han prometido mano dura con la delincuencia, por otro lado, estén abriéndole las puertas a las cárceles a los criminales más peligrosos", apuntó la ministra Vallejo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    05/03/2026 - MINISTRA CAMILA VALLEJO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    El gobierno salió este jueves a cuestionar el proyecto de ley, que el Senado visó ayer, y que conmuta las penas privativas de libertad por otras menos gravosas a condenados que sean adultos mayores y que tengan enfermedades crónicas.

    La iniciativa, en su primer trámite constitucional y a la espera de indicaciones, ha sido objeto de polémica debido a que beneficiaría a condenados por crímenes de lesa humanidad, que en su mayoría están recluidos en el penal de Punta Peuco por delitos cometidos en dictadura. También, según ha transmitido el Ejecutivo, beneficiaría al psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva, a María del Pilar Pérez, conocida como “La Quintrala” y liberaría a más de 12 mil reos.

    Ya el miércoles el Presidente Gabriel Boric llamó al Senado a no retroceder en materia de derechos humanos a propósito de esta misma iniciativa. Hoy, desde la renovada Plaza Italia, instó a que esto se reflexione en el Congreso, criticó que la iniciativa "consagra la impunidad para criminales que le han hecho grande daño a nuestro país" y que por lo mismo desea que “no puedan salir libres”.

    El Presidente Gabriel Boric. Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Al mediodía la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), se sumó a la ofensiva mediante una conferencia de prensa en La Moneda. “Queremos transmitir nuestra profunda preocupación por lo que ha sucedido ayer en el Senado de la República. Nosotros como gobierno venimos advirtiendo hace meses el peligro que significa el avance de este proyecto impulsado por la derecha chilena en el Congreso Nacional que busca abrirle las puertas de las cárceles a genocidas, a parricidas, a femicidas, a homicidas, es decir, a criminales muy peligrosos que hoy día están cumpliendo condena en las cárceles de nuestro país".

    “Solo quiero terminar diciendo que además es muy contradictorio. No solo el que hace poco hayamos aprobado la Defensoría de las Víctimas y que hoy día el Congreso está avanzando en esto, sino que aquellos que han prometido mano dura con la delincuencia, por otro lado, estén abriéndole las puertas a las cárceles a los criminales más peligrosos que hoy día tiene presos nuestro sistema y nuestro Estado de Derecho en las cárceles de nuestro país", apuntó.

    Al ser consultada sobre si vetarán la iniciativa, respondió que ello “depende de en qué estado llegue este proyecto en el marco de nuestro periodo de administración”.

    Por eso es tan importante el llamado que hacemos a la ciudadanía a estar vigilantes con este proyecto, al Parlamento que independientemente de la composición que va a tener después del 11 de marzo ponga en el centro el cuidado a las víctimas, el cuidado a la justicia chilena, el no retroceder en justicia, el no avanzar en impunidad, porque esto, insisto, es una amenaza a la seguridad de las personas, de la convivencia democrática y también, lamentablemente, un retroceso civilizatorio en nuestro Estado de Derecho”, añadió.

    05/03/2026 - MINISTRA CAMILA VALLEJO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Del mismo modo, aludió al gobierno entrante de José Antonio Kast al señalar que “entendemos que si toda la derecha con representación parlamentaria está empujando este proyecto es porque es un proyecto afín a la futura administración, si no estarían haciendo un llamado a frenarlo".

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), se refirió al proceder del gobierno. Al ser consultado sobre por qué no habían presentado indicaciones, contestó: “Creemos que este proyecto se tiene que rechazar, que no debe ser aprobado y porque estaba en la etapa de discusión en general y mientras no se apruebe en general, no se puede entrar al debate en particular, que es el momento en el cual se presentan las indicaciones".

    “Es tan amplio el proyecto que finalmente consagra la impunidad generalizada de nuestro país y va en contra de lo que el país demanda, que quienes cometen delitos graves respondan ante la justicia con condenas efectivas. Es una pésima señal cuando tenemos que enfrentar con decisión la delincuencia y tiene problemas técnicos desde el punto de vista de su redacción, desde el punto de vista jurídico, que lo hacen un proyecto malo y peligroso para el país", zanjó.

    El ministro del Interior Álvaro Elizalde. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El ministro de Seguridad, Luis Cordero (Ind), aseveró que "es un mal proyecto" porque, entre otras razones, "con el propósito de beneficiar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, se incorporan dentro de él a personas que han cometido delitos que el sistema institucional chileno considera extremadamente graves".

    “Es una norma que avanza contra esa consideración de escuchar a las víctimas. Y por último, no puedo sino decir que además de ser defectuoso técnicamente, de poner en entredicho cuestiones que se han debatido en la agenda de seguridad pública en los últimos años, su propósito deliberado es evidentemente otro. Y ese propósito deliberado es beneficiar a quienes están condenados, por delitos de lesa humanidad (...) A quienes beneficiará mediante este subterfugio son personas que jamás han entregado un antecedente útil para saber dónde están (los detenidos desaparecidos). Por eso es técnicamente defectuoso y moralmente irresponsable", explicó.

    Diego Martin /Aton Chile
    Más sobre:Camila VallejoGobiernoÁlvaro ElizaldeProyectoConmutación de penasDerechos HumanosMaría del Pilar PérezJulio Pérez SilvaPsicópata de Alto HospicioPunta Peuco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El repliegue de Claudio Alvarado tras el quiebre Boric-Kast

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    Tras dichos de Squella: Elizalde acusa a la oposición de “buscar excusas” para vetar candidatura de Bachelet a la ONU

    Lo más leído

    1.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Servicios

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Quiénes reciben el Bono Logro Escolar y cuál es el monto para 2026

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 4 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado
    Chile

    Ley de conmutación de penas que favorece a presos de Punta Peuco pone a Kast en un dilema y contamina pacto del Senado

    Ministro Cordero declina ofrecimiento de Boric para integrar el CDE y Jorge Escobar asoma como nuevo favorito

    Alcaldes oficialistas en alta tensión: ediles se fragmentan en la antesala de gran cumbre de Vodanovic, Delfino y Castro

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones
    Negocios

    8M: la “brecha de mando”, el otro fenómeno que marca la disparidad de género en las organizaciones

    Ventas de autos nuevos se aceleran y los SUV siguen liderando

    Grandes constructoras ven alza en sus ingresos y reportan mejoras en las ventas de viviendas en Chile

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo
    Tendencias

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Qué beneficios aportan los garbanzos a la salud, según expertos en nutrición

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U
    El Deportivo

    Quejas del plantel, cambios, dudas sobre su personalidad y el fantasma de Álvarez: Paqui Meneghini pierde crédito en la U

    Con un excapitán de la U a la cabeza: el efusivo festejo de Palestino que incluyó una cruel burla a los azules

    El potente elogio del coach de Italia XV en la previa ante los Cóndores: “Chile es nuestra oportunidad de elevar el listón”

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales
    Tecnología

    La radiografía de Entel al consumo de Internet en Chile: TikTok destrona a Instagram en un ecosistema dominado por las redes sociales

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil
    Cultura y entretención

    AC/DC alista larga estadía en Chile y recibe elogios en sus primeros shows en Brasil

    Ringo Starr ahora es vaquero: lo que trae su retorno al disco

    Muere António Lobo Antunes, histórico escritor portugués y coloso de las letras europeas

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán
    Mundo

    Almacenes subterráneos de misiles en Irán, el blanco prioritario de Estados Unidos e Irán

    Irán acusa a Estados Unidos e Israel de atacar “de forma deliberada” a civiles para “causar el máximo sufrimiento”

    Estrecho de Ormuz: La relevancia para el mercado global del paso ocupado por Irán

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana
    Paula

    Paris Fashion Week: Estos son los desfiles a los que debes prestar atención esta semana

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana