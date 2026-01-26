SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    El acercamiento de José Antonio Kast con los empresarios palestinos

    Aunque en la reunión se abordaron materias económicas, en la comunidad palestina fue leída como una señal política en el contexto de las primeras definiciones del gobierno entrante.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    El viernes pasado, en las dependencias de la Oficina del Presidente Electo (OPE), el futuro jefe de Estado José Antonio Kast sostuvo una reunión con un grupo de empresarios y representantes de la comunidad palestina en Chile, en una cita que fue interpretada como un gesto de acercamiento hacia ese mundo, en medio de las definiciones iniciales del próximo gobierno.

    Hasta la OPE llegaron -entre otros- Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina en Chile, junto a empresarios como Ricardo Massú y Gonzalo Said. Por parte del equipo de Kast, el encuentro contó con la presencia de Pamela Rishmague, encargada del funcionamiento de la OPE, y de Benjamín Jadue, integrante del equipo de avanzada del presidente electo. Ambos de ascendencia palestina.

    Según asistentes al encuentro, la conversación estuvo centrada principalmente en materias económicas, el clima de inversiones y la relación entre el mundo público y privado durante el próximo período.

    En esa línea, aseguran que no se profundizó en la política internacional ni en la postura que adoptará el gobierno entrante frente al conflicto en Medio Oriente.

    Pero la reunión no pasó inadvertida. En sectores de la comunidad palestina fue leída como una señal relevante, considerando que, tras el triunfo de Kast, se produjeron gestos públicos desde Israel.

    El canciller israelí, Gideon Sa’ar, sostuvo una llamada telefónica con el presidente electo, y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, lo felicitó a través de la red social X. Por esos días, además, trascendió que se preparaba una eventual conversación entre Kast y Netanyahu.

    Ese escenario generó inquietud en la comunidad palestina, que emitió un comunicado manifestando su rechazo a ese trascendido. En el texto, advirtieron que una conversación política con Netanyahu -quien enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra- implicaría una vulneración de la política exterior histórica de Chile y un quiebre con su tradición diplomática.

    En ese contexto, la cita en la OPE ayudó a disipar algunos temores respecto de un eventual “cambio de mano” en la política exterior chilena.

    Durante el gobierno de Gabriel Boric, Chile mantuvo una postura particularmente crítica frente a Israel y de apoyo a Palestina, con episodios de alta tensión diplomática, como la no recepción de cartas credenciales del exembajador Gil Artzyeli o la cancelación de la participación israelí en la Feria Internacional del Aire y el Espacio (Fidae).

    Aunque Kast mantiene redes más amplias en la comunidad judía -y en 2008, siendo diputado, realizó un viaje a Israel-, quienes participaron del encuentro señalan que la reunión permitió transmitir tranquilidad y abrir un canal de diálogo directo con el próximo gobierno.

    Con todo, y más allá de la actitud adoptada por el gobierno de Gabriel Boric -marcada por el recrudecimiento del conflicto durante su mandato-, en el mundo diplomático recuerdan que la posición histórica del Estado de Chile ha sido el reconocimiento de la existencia de ambos Estados, Israel y Palestina, como principio rector de su política exterior.

