El diseño del Segundo Piso de Alejandro Irarrázaval

A menos de un mes de que José Antonio Kast llegue a La Moneda, uno de los diseños más importantes de su gobierno que ha ido tomando forma es el del Segundo Piso, repartición clave de cada administración y que la integran los principales asesores del presidente de turno.

El modelo de la instancia se empezó a trabajar rápidamente tras imponerse en la segunda vuelta presidencial.

En un comienzo, uno de los focos del equipo de Kast estuvo en revisar los distintos modelos para la repartición. No solo se estudió cómo funcionó en los gobiernos previos, sino también proyectando el tipo de mandatario que será Kast, más en terreno y delegando a sus ministros.

De esa forma, más allá de la estructura que tendría, una de las definiciones que estaba clara es que formarían un Segundo Piso, por una parte, concentrado en la figura del presidente de la República, pero que también le diera seguimiento especial al programa de gobierno. Esto, en línea con lo que han hecho administraciones anteriores.

Con eso definido, se empezó a trabajar el organigrama. Allí, uno de los asuntos por zanjar era el cargo que tendría Alejandro Irarrázaval. Ingeniero comercial y muy cercano al presidente electo, fue el hombre clave de Kast en la campaña presidencial, donde se desempeñó como el coordinador general. Tras ello, asumió como uno de los principales coordinadores de la instalación de gobierno y también del diseño del Segundo Piso, mandatado directamente por Kast.

Así, Irarrázaval instruyó a los consejeros regionales Víctor Valdés (republicano), quien en la campaña lideró la búsqueda de apoderados de mesa, y Álvaro Bellolio (UDI), quien lleva colaborando hace un tiempo en la denominada “Moneda chica”, que ayuden en la estructura del Segundo Piso. Ambos, de hecho, serán parte de la instancia, específicamente en la división de Políticas Públicas.

El modelo, como en toda instalación, no fue sencillo. Según algunos de los han participado del proceso, la estructura generó algunas diferencias y tensiones al interior de la Oficina del Presidente Electo (OPE), no solo por cómo estaría organizado, sino también por quién lo lideraría y cómo se repartirían las influencias una vez en La Moneda. Otros, en tanto, transmiten que se realizó una distribución natural de roles.

Y es que junto a Irarrázaval, otro de los hombres fuertes de Kast es su asesor, Cristián Valenzuela, con quien ha trabajado en sus tres campañas presidenciales y es considerado el ideólogo de la mayoría de las decisiones estratégicas del republicano.

Por lo mismo, cómo complementar sus roles en la repartición fue parte de las conversaciones entre ambos. Lo anterior, sobre todo considerando que por su papel en la campaña, Irarrázaval se perfilaba como el principal conductor y Valenzuela quería mantener su autonomía en lo que era la supervisión de las comunicaciones y la figura presidencial.

Según transmiten fuentes de la OPE, hasta el momento el diseño definido considera a Irarrázaval como el director ejecutivo presidencial del Segundo Piso (cuya nominación podría cambiar a jefe en vez de director). Él estará a cargo de supervisar el trabajo de todos los asesores de la instancia y por él deberían pasar las principales definiciones.

Valenzuela, en tanto, liderará la división de contenido y comunicaciones. Y se hará cargo de la figura de Kast.

Otro de los puestos clave definidos es el director de políticas públicas, el que si bien aún no está claro quién lo asumirá, será el tercero más fuerte del Segundo Piso.

También hay otros nombres que ya están cerrados. Por ejemplo, Eitan Bloch -quien le reportará a Irarrázaval- asumirá como asesor de Relaciones Exteriores. A cargo de Valenzuela, en tanto, estarán la periodista María Paz Fadel, en Prensa; Felipe “Yeti” Costabal, en la Secretaría de Comunicaciones (Secom), y Benjamín Jadue, en Avanzada.

Valenzuela, además, supervisará las vocerías de Mara Sedini, quien a partir de marzo será la titular de la Segegob.

En el resto de los puestos (ver infografía) algunos no están zanjados o los mantienen con reserva.