El duro juicio de Quintana al gobierno de Boric: aseguró que la gestión es lo que más perjudica la candidatura de Jara

La tarde del lunes, pasadas las 18:00 horas, comenzó a sesionar la comisión política del Partido Por la Democracia (PPD). Fue el primer encuentro que sostuvo la instancia desde la elección del 16 de noviembre, que marcó el paso a la segunda vuelta de Jeannette Jara (Partido Comunista), la candidata presidencial de la izquierda.

La cita dio pie a los balances. El primero en hacer uno fue el presidente de la colectividad, el senador Jaime Quintana. El timonel hizo referencia a una sensación que se ha instalado con fuerza en los partidos detrás de la candidatura de Jara: que una victoria del sector el 14 de diciembre, en las condiciones actuales, es difícil.

“En materia presidencial, tenemos una elección que es compleja, por una sumatoria básicamente. A diferencia de la elección de 2021, donde uno podía echar mano a algunos bolsones, estaba (Yasna) Provoste, etcétera, hoy no tenemos esos bolsones. Si sumamos todo lo obvio, como Artés, ME-O, Mayne-Nicholls, no llegamos ni a 3,5%. No hay mucho de dónde crecer, la aritmética claramente no es favorable para nosotros”, sinceró Quintana ante la comisión política.

Quintana hacía referencia a algo que es aceptado en el oficialismo: el 26,8% que obtuvo Jara en primera vuelta es un piso muy débil. Sobre todo porque José Antonio Kast, el candidato del Partido Republicano, sí dispone de bolsones de votos naturales, para crecer fácilmente: el electorado de Johannes Kaiser (13,9%) y Evelyn Matthei (12,5%).

El senador, además, acusó que “se ha instalado por parte de la derecha y de los medios una sensación de triunfo. Tanto es así, que ya se están repartiendo cargos”. Sin embargo, advirtió que “es un escenario complejo, pero no es un escenario del todo imposible, porque (...) la volatilidad del electorado es muy fuerte”.

Quintana explicó que “está recién partiendo el despliegue nuestro” y planteó que “en la primera vuelta la campaña de Jara no tuvo un despliegue fuerte (...), no había un comando como lo vemos hoy”. En comparación, sostuvo, “hoy vemos un despliegue en general en todo el país”. Y agregó: “Esta pelea hay que darla. Lo peor es seguir en este estado, que Pancho (Vidal) hablaba, un poco que la moral estaba un poco alicaída”.

Aun en su intervención, además, Quintana hizo mención a un tema incómodo dentro del oficialismo: el peso del gobierno del Presidente Gabriel Boric en la campaña de Jara.

“No podemos descuidar un factor que hoy nos está pesando, que es la manera en cómo el gobierno está terminando. El gobierno no está terminando en su mejor momento, creo que es un tema que está muy estudiado, en muchos focus, seguramente la derecha y la candidatura de Kast lo han visto. Por eso ellos no se salen del libreto del continuismo“, dijo Quintana ante la comisión.

“Efectivamente tenemos una situación compleja en que nos tiene el gobierno, con muchos temas no resueltos: en materia de seguridad, económica. Seguridad municipal acaba de salir, debió salir hace mucho tiempo. Está complejo, enredado el proyecto del fin del CAE (...). Hay varias cosas. También en gestión ha habido errores, eso la oposición lo tiene muy medido, por eso hoy ni siquiera tiene que explotar el comunismo, el anticomunismo, porque finalmente una elección termina siendo un plebiscito al gobierno actual“, agregó.

Para cerrar su intervención, Quintana afirmó que si las elecciones comienzan a entenderse como plebiscitos al gobierno de turno, “hay que mirarlo, porque, en el caso de que seamos oposición, tenemos que ver cómo enfrentamos el 2029, o le dejaríamos en bandeja el triunfo al Partido de la Gente“. Franco Parisi, el abanderado de ese colectividad, resultó tercero en la primera vuelta del mes pasado, con cerca de un 20% de las preferencias.

En su turno de hablar, el secretario general del PPD, José Toro, reconoció que “puede que en la primera vuelta haya faltado un poquitito más de integración de nuestro mundo (en el comando de Jara), no tuvimos grandes representaciones. Si uno puede analizar en la primera vuelta, los equipos más importantes estaban todos concentrados entre el Partido Comunista y el Frente Amplio (...)”.

“Hoy nos queda hacer campaña estas dos semanas, tratar de ganar, cosa que se ve difícil, pero no por eso vamos a dar la señal equivocada a todos nuestros compañeros que están trabajando en los territorios. A pesar de que la moral puede estar baja, creo que tenemos que dar la batalla, porque el desafío de la regresión conversadora que significa José Antonio Kast es muy alto. Pareciera que hablar de fascismo, de ultraderecha, no les dice nada a los chilenos”, agregó Toro.

Por su parte, el exdiputado Jorge Insunza dedicó unos minutos a hablar de lo que implicaría un mal resultado en la segunda vuelta. “Todos estamos conscientes de lo adverso del escenario, estamos sujetos a un cambio emocional en el país para poder hacer una modificación de las tendencias (...). El margen importa (...). Con un 48-52 la diferencia sigue siendo muy amplia, pero no se reedita el peor resultado que tuvimos en el plebiscito del 2022. Vale la pena hacer un esfuerzo en los 15 días que quedan”, sostuvo.

Insunza junto a otros militantes propusieron que en enero del próximo año, ya con los resultados de la elección en mano, se realice un proceso reflexivo al interior del partido, con respecto a la participación de la colectividad en el gobierno de Boric, el haber respaldado el “Apruebo para reformar” en 2022 y la política de alianzas dentro de la izquierda y la centroizquierda.