El fallido intento de Gabriel Boric por mediar en la crisis oficialista

Cuando apenas había pasado un día desde que estalló la ira del Partido Socialista (PS) con sus aliados del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista (PC), a raíz de las increpaciones por la absolución de Claudio Crespo, el Presidente Gabriel Boric decidió intervenir.

El jueves 15 de enero, él y la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, sostuvieron una conversación telefónica. Lo hicieron en un momento crítico dentro de la alianza de gobierno, cuando socialistas planteaban que era necesario abandonar la administración de Boric como respuesta a los cuestionamientos recibidos por los diputados comunistas y frenteamplistas.

En ese llamado, según quienes supieron de la conversación, el Mandatario le hizo una propuesta a la senadora. Su idea era invitarla a ella, junto a la presidenta del FA, Costanza Martínez, a una reunión en La Moneda cerca de las 7.00 horas del día siguiente, para conversar los tres.

La timonel, de acuerdo a las mismas versiones, se excusó: dijo que estaría fuera de Santiago y que pensaba pasar el fin de semana con su familia. Ante su respuesta, el Presidente le hizo otra propuesta: el encuentro podía darse el lunes de la semana siguiente, temprano por la mañana, antes de que él emprendiera su gira en Chiloé.

Esa opción quedó abierta. Sin embargo, la timonel le hizo ver al Presidente que consideraba necesario incluir también al PC en esa cita. Ante esa petición, Boric sostuvo que se podía invitar a Bárbara Figueroa, la secretaria general de esa colectividad.

¿Por qué ella y no Lautaro Carmona? El lunes que se pensaba concretar la cita, el presidente del PC estaba de gira en Cuba, junto a Juan Andrés Lagos.

Sin embargo, la tragedia de los incendios desatada en la zona centro sur del país terminó por descartar la cita en Palacio. Boric también suspendió su visita a Los Lagos y optó por dirigirse al Biobío y Ñuble, ocurría la emergencia.

No fue la única vez que Boric habló con Vodanovic en medio de la crisis de convivencia del oficialismo. El viernes de la semana pasada, el Presidente llamó por teléfono a Vodanovic. Esa conversación, de acuerdo a quienes escucharon la voz de la timonel en la sede del PS, fue tensa. El Mandatario evidenció su descontento con la reunión que ella citó ese día, con comunistas y frenteamplistas excluidos.

Como el intento de Boric por mediar no prosperó, la propia Martínez hizo esfuerzos por llamar a Vodanovic y aclarar las cosas. Ambas conversaron el martes y quedaron en buscar una instancia para reunirse, con el PC incluido.

Pese a la intención de recomponer relaciones, en el PS existe hastío por el poco trabajo que hizo Boric por consolidar una alianza política durante su administración. Lo que comentan en el el partido -y también en el resto del Socialismo Democrático- es que recién en la recta final del gobierno el Mandatario evidenció preocupación por que la relación entre las colectividades oficialistas cuajara.