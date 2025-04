El gesto del expresidente Lagos que espera Carolina Tohá previo a las primarias

El sábado, en la proclamación de Carolina Tohá como la candidata presidencial del Partido Por la Democracia (PPD), hubo una invitada que no pasó desapercibida entre la militancia. Se trató de Francisca Lagos Durán, hija del expresidente Ricardo Lagos Escobar.

Su asistencia a la sede de Santiago del Congreso Nacional para participar de la nominación fue significativa al interior de la colectividad. Y es que, en consideración de que el exmandatario se retiró de la vida pública en enero del año pasado, la presencia de su hija menor -además de la del vicepresidente del Senado Ricardo Lagos Weber- era lo más cercano a que él estuviera presente en ese momento, creen en el PPD.

Sin embargo, desde la colectividad que encabeza el senador Jaime Quintana adelantan que el propio expresidente dará un paso al frente durante la campaña, antes de la primaria del 29 de junio, para abrazar la candidatura de Tohá. Aún no está claro de qué se tratará, pero en el partido sugieren que podría ser una declaración, un video o una reunión.

En el pasado, antes de su retiro de la vida pública, era habitual que el expresidente respaldara candidatos u opciones en la antesala de elecciones. Por ejemplo, hizo público que votaría “en contra” en el plebiscito de 2023, en que se sometió a votación la propuesta de nueva Carta Magna emanada del Consejo Constitucional. Antes de eso respaldó a Natalia Piergentili, entonces presidenta del PPD, como postulante a ese mismo órgano.

Desayuno Ricardo Lagos y Natalia Piergentili. PPD

Pese a que ha procurado mantenerse alejado de la esfera pública, Lagos ha tenido algunas apariciones públicas. Por ejemplo, participó en el cumpleaños de su hijo, Ricardo Lagos Weber, a fines de febrero, fiesta en que hubo varios militantes PPD invitados. Quienes pudieron hablar sinceran que, pese a sus 87 años, el exmandatario se mantiene lúcido y con buen sentido del humor. También, afirman en el PPD, suele ir a la sede de su fundación, Democracia y Desarrollo.

En marzo del año pasado, además, reapareció en un homenaje a José Tohá, padre de la exministra del Interior, en La Moneda.

Al respaldar a Tohá, Lagos tomaría distancia de la postura que ayer fijó Michelle Bachelet, quien el lunes se reunió con los seis candidatos del oficialismo -la exministra del Interior, Paulina Vodanovic (Partido Socialista), Gonzalo Winter (Frente Amplio), Jeannette Jara (Partido Comunista), Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y Vlado Mirosevic (Partido Liberal). Ahí la expresidenta reafirmó que ella no respaldaría a nadie en particular, sino que esperaría hasta que concluya la primaria para tener un abanderado. Esto, en línea con las declaraciones que realizó en marzo pasado, cuando informó que no postularía por una tercera vez a La Moneda.

Su decisión, en todo caso, asombró a los presentes, puesto que Bachelet es militante socialista y algunos esperaban que, por lo mismo, respaldara a Vodanovic.

Reunión entre Michelle Bachelet y candidatos oficialistas: Carolina Tohá (PPD), Jeannette Jara (PC), Paulina Vodanovic (PS), Gonzalo Winter (FA), Vlado Mirosevic (PL) y Jaime Mulet (FRVS).

De todas formas, que Lagos esté con Tohá no debe sorprender. La historia entre ambos es larga. En 1987 ella se inscribió en el PPD, fundado por él. Ambos siempre han sido cercanos y optaron por quedarse en esta tienda tras el reagrupamiento del Partido Socialista.

Ya en 1995, cuando Tohá regresó a Chile tras estudiar en Europa, ella era considerada una joven promesa de la Concertación y, en especial, del mundo más socialdemócrata, que en ese momento lideraba Lagos Escobar.

Cuando Tohá llegó a la mesa del PPD fue de las más fieles defensoras de la candidatura presidencial de Lagos y se convirtió en rostro de esa campaña. Tras el triunfo en 1999 se desempeñó como subsecretaria general de Gobierno.