BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    El impasse con Monckeberg y críticas al pacto con Demócratas: la catarsis de RN en su consejo general

    La derrota del 16-N detonó un consejo marcado por recriminaciones, llamados a concentrarse en el apoyo a Kast y a bajar la presión sobre la mesa que encabeza Rodrigo Galilea. Sin embargo, varios militantes sí hicieron una advertencia sobre el rumbo ideológico de la colectividad.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre

    Partió a eso de las 19.30 horas y se extendió más allá de las 22.30 horas del martes.

    El consejo general extraordinario de Renovación Nacional (RN) -realizado de forma telemática- fue la instancia para la catarsis después del magro resultado para la colectividad el 16-N: no solo la candidata presidencial, Evelyn Matthei, quedó en un quinto lugar, sino que el partido obtuvo su peor resultado en la Cámara de Diputados desde el retorno a la democracia.

    ¿Lo bueno? La colectividad obtuvo cuatro senadores, mientras que sus compañeros de coalición -la UDI y Evópoli- no eligieron a ninguno.

    La antesala estuvo marcada por recriminaciones y diagnósticos terminales sobre el futuro de RN y de Chile Vamos como coalición. El extimonel de RN, Cristián Monckeberg lo planteó así en una carta que difundió entre la militancia a inicios de esta semana.

    “Chile Vamos ha cumplido su ciclo (...). Sugiero que al integrarnos al futuro gobierno, lo hagamos como partido, sin una coalición que ha demostrado ser intrascendente y vacía".

    El análisis de Galilea

    El senador Rodrigo Galilea abrió los fuegos. En su rol de timonel, hizo un análisis de los sufragios obtenidos.

    Mirando el vaso medio lleno, el presidente de RN reafirmó que la diferencia -en porcentajes- de votación entre el pacto de la derecha tradicional junto a Demócratas y “Cambio por Chile” (que integró al Partido Republicano, al Partido Nacional Libertario y al Partido Social Cristiano) fue de apenas dos puntos en diputados y de un punto en senadores.

    Galilea destacó que en varias zonas, los candidatos RN fueron los más votados dentro del pacto, sin embargo, apuntó a la mala performance de Demócratas y Evópoli en varias regiones.

    “Lamentablemente hubo regiones o distritos en los que muchas veces nuestros socios de pacto no lograron obtener ni de cerca los resultados que ellos y nosotros esperábamos”, señaló.

    El timonel RN, Rodrigo Galilea. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

    Ejemplificó con el caso de Coquimbo, donde los escaños de la oposición quedaron distribuidos entre Marco Antonio Sulantay (UDI), Eileen Urquieta (PDG) y Erich Grohs (PNL), en circunstancias donde las proyecciones de RN daban por seguro un cupo.

    “Eran ocho los candidatos en ese distrito. Los dos de la UDI cumplieron su parte del trabajo, los dos de RN cumplieron con su parte del trabajo. Pero lamentablemente, muy lamentablemente, los candidatos de Evópoli y los candidatos de Demócratas no tuvieron porcentaje ni siquiera mayor a un punto”, enfatizó Galilea.

    Dentro de su análisis, también incluyó el peso del Partido de la Gente en la representación nula que obtuvo RN desde la cuarta región al norte. Ese factor fue repetido por distintos consejeros.

    “¿Qué hizo Parisi que no vimos? ¿Cómo vamos a lograr llegar a la gente que el PDG logró llegar?”, cuestionó un consejero durante la cita.

    La molestia de Monckeberg

    El exministro de Vivienda reiteró que la elección parlamentaria “fue modesta en sus resultados”. Sin embargo, el fondo de su intervención apuntó más allá.

    Además de pedir un apoyo fuerte a la candidatura de José Antonio Kast, Monckeberg insistió en la incorporación de RN a un eventual gobierno del republicano.

    “Yo sé que en la puerta del horno se quema el pan y hay un montón de otros dichos que se dicen. Pero también tenemos que empezar a pensar qué vamos a hacer si José Antonio Kast, como yo creo que puede ocurrir, gana. Y en ese sentido dejo planteado, que creo que el partido se tiene que sumar fuertemente al apoyo de ese gobierno”, sugirió.

    Aseveró que su planteamiento apunta a tomar lecciones de la actual administración: “Aprendamos de los errores que cometió el gobierno actual, que al cabo de un tiempo sumó una segunda coalición. Se habló de un gobierno de dos almas (...). Y obviamente ese gobierno de dos almas no iba a funcionar bien”.

    El expresidente de RN, Cristián Monckeberg. MARIO TELLEZ

    El cronómetro para las palabras -de dos minutos para cada consejero- ya había llegado a 00:00. Por lo mismo, el prosecretario de RN, Gerardo Castillo, se lo hizo ver. Con evidente molestia, Monckeberg terminó su intervención.

    “Bueno, hasta aquí llego. Eso era todo. Gracias. Se agradece la paciencia y el interés de haberme escuchado al menos un ratito. Ojalá que no le pase al resto”, selló.

    En distintos chats se planteó que, en su calidad de extimonel, debía otorgársele más tiempo para exponer su punto.

    El impasse hizo que su mujer, la senadora Paulina Núñez, pidiera la palabra más adelante para señalar que lo hecho a Monckeberg había sido una falta de respeto.

    Andrés Longton, ¿alternativa de consenso?

    La primera mayoría de la senatorial en Valparaíso también compartió su punto de vista. Aunque también se plegó al respaldo sin condiciones al candidato republicano, si dejó un mensaje para a propósito del clima interno en el partido.

    Y es que entre todas las recriminaciones, la disidencia ha presionado por una salida de la directiva liderada por el senador Galilea -cuya fecha para renovar la mesa quedó para marzo- y sostienen que una dirigencia debilitada no puede encabezar las negociaciones con el candidato republicano para un eventual gobierno.

    El senador electo por Valparaíso, Andrés Longton. Dedvi Missene

    De ese “lote”, el alcalde de Santiago y expresidente del partido, Mario Desbordes, ha planteado que la mesa “no es legítima”.

    Por eso mismo, Longton planteó que “las diferencias internas en RN o las diferencias que podamos tener con José Antonio Kast en algunos temas se conversarán después de la segunda vuelta. Después de la segunda vuelta, a puertas cerradas, sin ventilar las cosas públicamente y teniendo sentido de unidad".

    “Cualquier conversación distinta puede esperar...”

    Luego fue el turno del diputado reelecto por el distrito 11, Diego Schalper.

    En una línea similar a la de Longton, advirtió que cualquier discusión sobre la interna del partido o del futuro de Chile Vamos puede esperar.

    “A mí no me parece pertinente que estemos en este minuto, en la prensa, por nuestras disquisiciones internas a propósito de lo que pueda venir después. Eso debilita la candidatura presidencial, debilita nuestra capacidad de influir en esa candidatura presidencial, debilita la proyección del partido y por lo tanto yo no tengo ninguna duda que vamos a tener espacio para hacer todos los análisis (...). Cualquier conversación distinta a esa puede esperar un par de semanas", dijo.

    Diputado reelecto por el distrito 11, Diego Schalper. MARIO TELLEZ

    Tras las palabras de los dirigentes de mayor notoriedad dentro del partido, se dio paso a los planteamientos de dirigentes locales, quienes propusieron la opción de convocar a un consejo ideológico o doctrinario para redefinir el domicilio político de la colectividad.

    Además, cuestionaron la alianza con Demócratas. Y a no autoinvitarse anticipadamente al gobierno republicano.

    Más sobre:La Tercera PMRNCristián MonckebergRodrigo GalileaDiego SchalperAndrés Longton

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En aniversario de la Universidad de Chile: Boric destaca proyecto del FES y dice esperar que se vote en las “próximas semanas”

    Municipios rurales exigen al Congreso modificar Ley de Transporte que restringe uso de Fondo de Apoyo Regional

    Kast evalúa asistencia a Bad Boys, pero dice que está cumpliendo con petición de Parisi: “Me estoy ganando los votos en la calle”

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online

    Cámara de Diputados aprueba admisibilidad de acusación constitucional contra Pardow y Senado deberá definir

    A pesar de despliegue de última hora, La Moneda no logra salvar a Pardow

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    2.
    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    Francisco Coeymans, ex CEO de Primus Capital, y casa familiar: “No he podido pagar los dividendos, ya que no puedo trabajar”

    3.
    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    Las razones del respaldo de los Piñera Morel a José Antonio Kast

    4.
    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    5.
    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Tras renunciar al PPD: diputada Marzán apunta a “desconexión” de la clase política y a “casi nulo” apoyo a su candidatura al Senado

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 con Inna Moll

    Cuándo, dónde y a qué hora ver la final de Miss Universo 2025 con Inna Moll

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Estos son los descuentos en bencina de hasta $300 por litro vigentes en noviembre

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 18 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    En aniversario de la Universidad de Chile: Boric destaca proyecto del FES y dice esperar que se vote en las “próximas semanas”
    Chile

    En aniversario de la Universidad de Chile: Boric destaca proyecto del FES y dice esperar que se vote en las “próximas semanas”

    Municipios rurales exigen al Congreso modificar Ley de Transporte que restringe uso de Fondo de Apoyo Regional

    Kast evalúa asistencia a Bad Boys, pero dice que está cumpliendo con petición de Parisi: “Me estoy ganando los votos en la calle”

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online
    Negocios

    Empresas de telecomunicaciones deben comenzar a activar bloqueo a sitios de apuestas online

    Presupuesto 2026 considera US$21 mil millones para medidas que generan impacto directo o indirecto en la igualdad de género

    Cochilco proyecta un mayor precio del cobre para 2026 y alza de la producción

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O
    Tendencias

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    “Cállate…”: el insulto que lanzó Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre Jeffrey Epstein

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Nico Pino continúa en su lucha por llegar a la Fórmula 1: “Estamos dentro del grupo para poder hacerlo”
    El Deportivo

    Nico Pino continúa en su lucha por llegar a la Fórmula 1: “Estamos dentro del grupo para poder hacerlo”

    “Desde lo valórico es muy grave”: la enérgica reacción en Azul Azul tras la dura sanción de la CMF contra Michael Clark

    “Está en algún lugar sonriéndome”: la emoción de Andrew Robertson al recordar a Diogo Jota en los festejos de Escocia

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino
    Finde

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago
    Cultura y entretención

    Noel Gallagher sale a saludar a sus fans en Chile: los cinco momentos que marcarán el show de Oasis en Santiago

    Macha y El Bloque Depresivo anuncia nuevas localidades para su esperado show en el Estadio Nacional

    Los Perros del Ritmo agendan dos conciertos en Santiago

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos
    Mundo

    Mayor seguridad y calidad del medio ambiente: por qué la gente era más feliz hace 50 años, según sondeo global de Ipsos

    Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “múltiples infraestructuras de Hezbolá” en Líbano

    Colombia dice que “presencia militar desorbitada” de Estados Unidos en el Caribe es “una amenaza” para América Latina

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?