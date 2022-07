El mensaje del presidente de la DC en medio del proceso sancionatorio contra figuras del partido

“Tenemos divergencias”. Así se encuentra actualmente la Democracia Cristiana, según su presidente, Felipe Delpin, por las dos almas que conviven en el partido en torno al plebiscito constituyente del 4 de septiembre.

Luego de que el 6 de julio la tienda se definiera institucionalmente por el Apruebo, han surgido una serie de cartas, comunicados y disposiciones públicas por parte de algunos militantes que se han mostrado en contra de lo resuelto por la Junta Nacional DC. De hecho, en la bancada de diputados, según contó el timonel, hay 4 legisladores por el Apruebo y cuatro por el Rechazo.

Momentos de tensión que aumentaron luego de que un grupo de militantes de la falange decidieran denunciar al Tribunal Supremo (TS) del partido al expresidente Eduardo Frei, a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker, además del exconvencional Fuad Chahin, quienes hicieron pública su postura de votar Rechazo.

El requerimiento vino a tensionar aún más al partido, principalmente por la importancia de las figuras involucradas -siendo uno de ellos un expresidente de la República hijo de otro exMandatario- y por el hecho de que los denunciantes pidieron que se les aplique las máximas sanciones, entre las que están la expulsión del partido. Así también se cuestionó la vigencia del Tribunal Supremo del partido.

Al respecto, el timonel de la falange se mostró en desacuerdo con que los cuatro militantes llevados al TS sean expulsados del partido. Mensaje que se da a días de que la instancia sancionatoria -el pasado 20 de julio- declarara admisible el requerimiento.

“Como mesa nacional no compartimos que el expresidente Frei esté llevado al tribunal supremo, porque él no ha desarrollado ninguna acción de campaña. Él hizo su derecho a manifestar cual era su posición frente al plebiscito de salida, leyó un comunicado y está en su derecho. Yo siento que respecto al presidente Frei no debió haber sido (denunciado) y tampoco de ningún camarada. Nosotros no estamos por expulsar a nadie”, indicó este martes en diálogo con Radio Universo.

El timonel se desmarcó de los denunciantes, pese a que desde el sector de los denunciados se acusó a la directiva actual de estar detrás de la acción. “Esto no ha sido algo apoyado por la mesa. Vamos a trabajar por el Apruebo y en eso debemos estar todos los democratacristianas”, sostuvo Delpin.

“Yo creo que no era el momento, no es el momento, los momentos hoy son otros, abocarnos a difundir la propuesta de nueva Constitución. A nosotros nos parece que muchos de los elementos que están en esta propuesta están de acuerdo a lo que siempre fue la DC, con propuestas de llevar dignidad a la gente, de mejorar la calidad de vida”, agregó el presidente de la falange.

Y cerró reiterando que “nosotros como mesa no estamos por expulsar a nadie”.

Delpin reiteró que el llamado es a respetar lo establecido por la Junta Nacional y pidió a los militantes que han manifestado su opción por el Rechazo a no hacer campaña por dicha opción.