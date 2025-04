El potente discurso a puertas cerradas de Vodanovic ante comité central PS donde defendió decisión de bajar su candidatura

Una vez bajada su candidatura presidencial y que su colectividad optara por apoyar la opción de Carolina Tohá (PPD), la noche del martes, a puertas cerradas, ante el comité central del partido, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, entregó un sentido discurso.

En sus palabras Vodanovic sostuvo que no se arrepentía de haber asumido una candidatura presidencial y luego bajarla; que sin el PS el Socialismo Democrático no existiría y que se integran a la campaña no para ser el vagón de cola de esta.

“El PPD no nos representa en su totalidad y lo sé, pero esta no va a ser la candidatura del PPD, compañeros, va a ser la candidatura del Socialismo Democrático” , señaló la senadora.

Asimismo añadió: “¿Y qué significa eso? Que si el Partido Socialista no está presente, no hay Socialismo Democrático. Nosotros somos esenciales en ese proyecto porque, por esencia, los socialistas democráticos somos nosotros”.

Además, recalcó que “ no vamos a dejar que el Partido Socialista sea pasado a llevar , que sean ignoradas nuestras pretensiones”.

En esa línea subrayó que “en estos tres años que he tenido la conducción del partido ya todos me conocen y saben que defiendo al partido como leona y así lo voy a seguir haciendo”.

“Por lo tanto, sin Partido Socialista no hay Socialismo Democrático y en consecuencia al integrarnos a esta campaña nosotros no nos integramos como vagón de cola, nos integramos como parte esencial de un proyecto político a construir”, añadió.

Respecto de su opción presidencial sostuvo que “ no me arrepiento de haber asumido la candidatura, ni tampoco me arrepiento ayer de haber declinado ante ustedes , porque es lo que corresponde”.

En ese sentido, señaló que “cuando yo he dicho y he pedido que apoyemos la candidatura de Carolina Tohá, lo hago con plena conciencia y sentido político de realidad, de lo que significa enfrentar a la derecha, de lo que significa nuestro proyecto político”.