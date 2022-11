El siempre amenazante paro de camioneros vuelve a instalarse en La Moneda

Hasta el comité político, en Huechuraba, llegó esta mañana el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, para comenzar a calibrar un tema que siempre que ronda La Moneda enciende las alertas de las autoridades: los paros de camioneros. La última movilización fue entre fines de abril y comienzos de mayo, esa vez, por los constantes ataques a los transportistas en la Macrozona Sur.

Sin embargo, esta vez, el problema no tiene que ver con hechos de violencia, sino que por el alza de los combustibles, lo que estaría encareciendo los traslados de los transportistas de cargas, quienes piden estabilizar los precios.

Por lo mismo, la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte y la Agrupación de Propietarios y Conductores de Camiones Paine iniciaron un paro que significó distintas manifestaciones en algunas de las vías de las Rutas 5 Norte y 5 Sur, especialmente, en el kilómetro 41, a la altura de Paine.

El presidente de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga, Sergio Pérez, sostuvo que “la movilización de los colegas la hacemos propia. Ellos están reclamando por el tema del alza de petróleo semanal, y el tema de la violencia, la seguridad, por lo tanto, es lo que nosotros también estamos reclamando y tratando de que el gobierno definitivamente cumpla”.

En el gobierno está la intención de desactivar el conflicto y que no escale al nivel de tener rutas cortadas en un 100%. Eso hasta ahora no ha ocurrido, por lo que invocar la Ley de Seguridad del Estado (LSE) aún no es una vía, por el momento.

Es por eso que el gobierno, desde temprano, estableció canales de diálogo con el gremio de los camiones, y fue el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien recibió a las agrupaciones movilizadas. El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, indicó que “las dos solicitudes más importantes de los representantes de los camioneros que están movilizados es el valor del diésel y el tema de seguridad”.

El más duro fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien reveló que “no tiene fundamento la movilización como herramienta de presión cuando hoy se está dialogando con el ministro de Hacienda, cuando hace tres semanas se estuvo dialogando y se alcanzaron acuerdos en materia de seguridad para los camioneros de la zona norte”.

En Interior señalan que hace tres semanas Monsalve se reunió con los gremios, y además, se invitó también al jefe de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, el general Enrique Monrás, para fortalecer los puntos de control en las rutas.

Por último, Monsalve advirtió que “no es responsable (hacer un paro de camioneros) cuando hay canales de diálogo hacer a la población pagar el costo de problemas que son de los camioneros y que hoy tiene espacio para buscarle solución dialogando con el gobierno”.