Elecciones PPD: Piergentili no repostulará a presidencia del partido y se suma a lista de Quintana

La actual presidenta del PPD, Natalia Piergentili, afirmó que no buscará su reelección para liderar el partido en las elecciones internas de este mes y que, en cambio, se sumará como vicepresidenta a la lista encabezada por el senador Jaime Quintana.

Hasta la semana pasada, la exsubsecretaria tenía la intención de seguir siendo la presidenta del partido. Por lo mismo, a eso de las 23.00 del viernes registró una lista acompañada por su actual secretario general, José Toro. ¿El problema? Él se inscribió también en la lista de Quintana y, a través de un correo, aclaró que esa sería la única que integraría.

Ante este escenario, las autoridades electorales del partido determinaron congelar el proceso hasta esta noche, en que Piergentili debía decidir si inscribir una nueva lista o sumarse a la ya propuesta.

En esa línea, en entrevista con CNN Chile, Natalia Piergentili confirmó que desistirá de su candidatura. “Después de mucho pensarlo y de evaluar también mi sanidad mental, de evaluar lo mejor para el partido y no tener una competencia que siempre deja heridos, a pesar de todo, es que he decidido, tal como me lo ha pedido el senador Jaime Quintana, integrar su lista como vicepresidenta”, afirmó.

Respecto al rol que tendrá en la tienda, Piergentili aseguró que “así que igual voy a tener una voz y vamos a bregar para que sea un partido que saque adelante las reformas, que tiene un tono de apoyo al gobierno, pero que plantea también cuando corresponda y en los espacios que corresponda, sus disensos y puntos de vista”.

En los últimos días, la idea de que la actual timonel se inscribiera con una lista propia fue perdiendo fuerza entre algunos de los que anteriormente la apoyaron, en consideración de que, según cuentan, en los últimos días se ha constatado que su nombre no genera consenso al interior del partido.

Las tratativas

Ayer, en un íntimo encuentro en su oficina parlamentaria, Quintana le había reiterado a la actual timonel que esperaba que ella se integrara a su nómina, en la que había un cupo disponible debido a que el exministro Sergio Bitar, quien aparece en la lista del senador, aseguró que nunca quiso ser parte de ella.

Pero no todo es tan fácil. Antes de adoptar la decisión, en el círculo de Piergentili deslizaban que no se conformarían con eso, sino que quieren instalar a otros nombres de sus filas en la lista del parlamentario, con el fin de contar con, al menos, un tercio de la directiva.

La proporción no es baladí. Justamente el lote cercano a Piergentili es el que pretende que el partido conserve cierta independencia en su relación con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Este sector, entre otros, es integrado por Toro, el diputado Raúl Soto, el exdiputado Marco Antonio Núñez, el exsecretario general René Jofré y el exministro Jorge Insunza, quienes solían juntarse en un café cercano La Moneda antes de la fractura que provocó la primera inscripción y que ha mantenido a la timonel y al secretario general incomunicados.