Elizalde por extensión del estado de excepción: “Es necesario prorrogarlo todo el tiempo que sea necesario”

La noche de este domingo, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), abordó las implicancias de los múltiples episodios de violencia que se han suscitado en la Macrozona Sur, como también las medidas que ha adoptado el gobierno del Presidente Gabriel Boric para intentar afrontar esta compleja situación, admitiendo que el estado de emergencia debiese extenderse “todo el tiempo que sea necesario, entendiendo que es una medida excepcional y hay que ir a las causas de fondo”.

Esto se da en el marco de que el Ejecutivo anunciaría la prórroga de esta facultad constitucional este lunes, posterior al comité político de inicio de semana, medida que se prolongará por otros 15 días más, y en un momento en que surgen presiones de diversos sectores para que el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia se aplique en la totalidad de sus facultades -y no con el carácter de “acotado” que se le ha conferido desde el Ejecutivo- tras el homicidio del trabajador mapuche Segundo Catril, registrado el pasado martes en Lumaco.

Al ser consultado en Estado Nacional de 24H sobre esta última posibilidad, el representante de la Cámara Alta sostuvo en reiteradas ocasiones que es el gobierno quien debe evaluar las medidas que adoptará para controlar la violencia en la zona, y que él apoyará “lo que el gobierno decida”.

En la misma línea enfatizó que “la medida que adoptó el gobierno era necesaria, y apoyé cuando se declaró respecto de la aplicación del estado de excepción, pero la forma específica en que se aplique en el territorio es algo respecto de la cual la autoridad de gobierno tiene más antecedentes que las que pueda tener el Congreso”.

Nueva Constitución: “El texto es perfectible”

Teniendo en cuenta que la propuesta de Nueva Constitución no contempla el estado de emergencia como una de las facultades presidenciales, el parlamentario no descartó que el texto -de ser aprobado en el plebiscito- pueda ser “perfeccionado” a futuro para incorporar esta opción, la que no fue visada por el pleno de la Convención Constitucional el pasado 9 de mayo, tras la votación del último informe de reemplazo emanado por la comisión sobre Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.

“El texto que se presente debe ser perfeccionado con el paso del tiempo. Deben existir mecanismos para ir estableciendo mejoramientos. La Constitución es una obra humana, y como toda obra humana es perfectible, y deben existir mecanismos para ir perfeccionando el texto en todo lo que sea necesario”, añadió.

Pese a que ha declarado públicamente que votará por el Apruebo en el próximo plebiscito del 4 de septiembre, el presidente del Senado justificó lo anterior afirmando que “hay que dotar al gobierno de las herramientas necesarias para resguardar la seguridad de las personas (…), pero en determinadas circunstancias se requieren medidas excepcionales sobre todo cuando se producen hechos de violencia como los que han ocurrido en la zona. Creo que es un ámbito donde es perfectible el texto que ha sido propuesto en la Convención”.

Violencia y delincuencia: “Un problema heredado desde hace mucho tiempo”

En cuanto a su diagnóstico en torno a la violencia desatada y al aumento de la delincuencia en el país, Elizalde precisó que “no es un problema que haya generado este gobierno, es un problema heredado que tiene un origen desde hace mucho tiempo y respecto del cual las diferentes iniciativas que han impulsado los distintos gobiernos no han dado resultado”.

A la vez, cree que “hay que darle un tiempo al gobierno para implementar su estrategia”, respaldando las acciones que se han instruido desde Palacio, y remarcó que para llevar a cabo lo anterior “se debe combinar la sanción y las políticas integrales para que los grupos violentistas queden aislados”.

“Se debe perseguir penalmente este tipo de hechos, elevar los estándares de seguridad, y se requiere ir al tema de fondo para hacerse cargo de la deuda histórica con los pueblos indígenas”, sentenció.