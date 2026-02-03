Elizalde recibe a Alvarado en La Moneda en medio de tenso clima entre representantes de Boric y Kast

Casi tres horas duró la visita que este lunes hizo a La Moneda, Claudio Alvarado, próximo ministro del Interior de José Antonio Kast.

El exsenador gremialista llegó por cuarta vez a Palacio desde que el republicano ganó las elecciones. La dos primeras acompañó a Kast en sus encuentros con el Presidente Gabriel Boric, mientras que la tercera ocurrió la semana pasada para iniciar el proceso de traspaso de información, por el cambio de mando, entre los ministros del gobierno vigente y sus sucesores.

Alvarado llegó acompañado por asesores, entre ellos su próximo jefe de gabinete, Gonzalo Guerrero.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recibió al grupo en las oficinas en el Salón Democracia junto subsecretarios, jefes de división y otros asesores de la cartera.

El clima del encuentro, que culminó con una declaración conjunta, fue muy distinto al que por estos días mantienen enfrentados a varios ministros de Boric con los de Kast, quienes se han enfrascado en discusiones por la reconstrucción, con Camila Vallejo, Maisa Rojas y Carlos Montes por un lado e Iván Poduje por otro; acusaciones de “apitutamiento”, tema discutido por Vallejo, Macarena Lobos y el mismo Alvarado; el pase cultural, polémica entre Carolina Arredondo, el propio Boric y el próximo ministro Francisco Undurraga, entre otros.

Elizalde y Alvarado evitaron continuar las polémicas en Palacio. El ministro de Kast, de hecho, planteó que sería de mal gusto criticar al gobierno de Boric siendo un invitado de La Moneda.

“Forma parte del debate democrático que se den distintos puntos de vista. Tenemos visiones, qué duda cabe. Pero en eso consiste la democracia. (...) Cuestión distinta es garantizar que el traspaso de mando se realice de manera ejemplar”, dijo Elizalde en la declaración.

El ministro del Interior, agregó que habrá más reuniones para abordar temas específicos como las emergencias producto de los incendios.

Luego, Alvarado complementó: “Indudablemente tenemos visiones distintas en distintas materias, pero eso no significa una mala relación o un contrapunto que impida un diálogo democrático en los temas de fondo como un traspaso de mando. La crítica política es parte del sistema”.

Orellana recibe a Judith Marín el viernes

Tras la cita de Elizalde con Alvarado, este martes el canciller Alberto van Klaveren recibirá al próximo titular del Minrel, Francisco Pérez Mackenna (ver nota relacionada).

Este miércoles, en tanto, será el turno de Nicolás Grau, ministro de Hacienda, de reunirse con su sucesor, Jorge Quiroz.

Se trata de un encuentro clave, ya que ambos se han enfrentado públicamente por las cifras económicas del año pasado. Sin embargo, la expectación tanto de La Moneda como de la OPE es que ambos economistas puedan abordar la polémica sobre el financiamiento por el proyecto de sala cuna, que en Palacio pretenden convertir en uno de los legados de la administración Boric.

Sin ir más lejos, este lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a conseguir un acuerdo veraniego entre el gobierno entrante y saliente para despachar esta iniciativa en la única semana legislativa que queda de este período, a inicios de marzo.

Luego de Hacienda será el turno del Ministerio de la Mujer para tener la bilateral. Dicha cita se realizará el viernes, entre la ministra Antonia Orellana y su sucesora, Judith Marín. Esta última ha sido blanco de fuertes críticas de la izquierda por sus posturas religiosas.

Los dardos han sido calificados como injustos por parte de sectores del mismo oficialismo. De hecho, la misma ministra Orellana salió a defenderla en grupos de militantes frenteamplistas.

Vallejo escala pelea con Poduje

En semana de bilaterales, uno de los protagonistas de las tensiones entre los equipos de Boric y Kast ha sido el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje.

El arquitecto se cruzó con el gobierno por su proceso de reconstrucción en Viña del Mar y cuestionó la postura del Ejecutivo de Boric ante temas medioambientales. Esto generó la reacción de ministros como Maisa Rojas, de Medio Ambiente, quien emplazó a Poduje a no “caricaturizar” el debate.

Hoy, sin embargo, el expanelista de Sin Filtros recibió una ofensiva más dura, por parte de Camila Vallejo.

“En materia de política de suelo y en cualquier política pública hay que evitar los fanatismos de cualquier lado. Y no nos olvidemos que también están los fanáticos que buscan hacer negocio con todo y a través de la especulación, y que terminan construyendo viviendas en condiciones que no son de seguridad, solo por generar un negocio rentable”, dijo Vallejo.

Sobre la misma, también planteó: “No se trata de un nido de arañas ni de un árbol que avanza a una zona urbana. Se trata si somos capaces de construir viviendas en condiciones de seguridad para las personas. Y yo creo que ahí tiene que estar centrado el debate, sin este tipo de caricaturas porque, evidentemente, nadie va a poner por sobre el interés de las personas, de las familias o de los derechos del ser humano, un nido de arañas. Eso es ridículo”.