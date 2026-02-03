SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Elizalde recibe a Alvarado en La Moneda en medio de tenso clima entre representantes de Boric y Kast

    El ministro del Interior en ejercicio y su sucesor se reunieron por segunda semana consecutiva para abordar el proceso de cambio de mando. Mañana es el turno de Cancillería, el miércoles de Hacienda y el viernes de Mujer.

    Por 
    David Tralma
     
    Pedro Rosas
    Foto: Prensa Presidencia

    Casi tres horas duró la visita que este lunes hizo a La Moneda, Claudio Alvarado, próximo ministro del Interior de José Antonio Kast.

    El exsenador gremialista llegó por cuarta vez a Palacio desde que el republicano ganó las elecciones. La dos primeras acompañó a Kast en sus encuentros con el Presidente Gabriel Boric, mientras que la tercera ocurrió la semana pasada para iniciar el proceso de traspaso de información, por el cambio de mando, entre los ministros del gobierno vigente y sus sucesores.

    Alvarado llegó acompañado por asesores, entre ellos su próximo jefe de gabinete, Gonzalo Guerrero.

    El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, recibió al grupo en las oficinas en el Salón Democracia junto subsecretarios, jefes de división y otros asesores de la cartera.

    El clima del encuentro, que culminó con una declaración conjunta, fue muy distinto al que por estos días mantienen enfrentados a varios ministros de Boric con los de Kast, quienes se han enfrascado en discusiones por la reconstrucción, con Camila Vallejo, Maisa Rojas y Carlos Montes por un lado e Iván Poduje por otro; acusaciones de “apitutamiento”, tema discutido por Vallejo, Macarena Lobos y el mismo Alvarado; el pase cultural, polémica entre Carolina Arredondo, el propio Boric y el próximo ministro Francisco Undurraga, entre otros.

    Elizalde y Alvarado evitaron continuar las polémicas en Palacio. El ministro de Kast, de hecho, planteó que sería de mal gusto criticar al gobierno de Boric siendo un invitado de La Moneda.

    “Forma parte del debate democrático que se den distintos puntos de vista. Tenemos visiones, qué duda cabe. Pero en eso consiste la democracia. (...) Cuestión distinta es garantizar que el traspaso de mando se realice de manera ejemplar”, dijo Elizalde en la declaración.

    El ministro del Interior, agregó que habrá más reuniones para abordar temas específicos como las emergencias producto de los incendios.

    Luego, Alvarado complementó: “Indudablemente tenemos visiones distintas en distintas materias, pero eso no significa una mala relación o un contrapunto que impida un diálogo democrático en los temas de fondo como un traspaso de mando. La crítica política es parte del sistema”.

    Orellana recibe a Judith Marín el viernes

    Tras la cita de Elizalde con Alvarado, este martes el canciller Alberto van Klaveren recibirá al próximo titular del Minrel, Francisco Pérez Mackenna (ver nota relacionada).

    Este miércoles, en tanto, será el turno de Nicolás Grau, ministro de Hacienda, de reunirse con su sucesor, Jorge Quiroz.

    Se trata de un encuentro clave, ya que ambos se han enfrentado públicamente por las cifras económicas del año pasado. Sin embargo, la expectación tanto de La Moneda como de la OPE es que ambos economistas puedan abordar la polémica sobre el financiamiento por el proyecto de sala cuna, que en Palacio pretenden convertir en uno de los legados de la administración Boric.

    Sin ir más lejos, este lunes la vocera de gobierno, Camila Vallejo, hizo un llamado a conseguir un acuerdo veraniego entre el gobierno entrante y saliente para despachar esta iniciativa en la única semana legislativa que queda de este período, a inicios de marzo.

    Luego de Hacienda será el turno del Ministerio de la Mujer para tener la bilateral. Dicha cita se realizará el viernes, entre la ministra Antonia Orellana y su sucesora, Judith Marín. Esta última ha sido blanco de fuertes críticas de la izquierda por sus posturas religiosas.

    Los dardos han sido calificados como injustos por parte de sectores del mismo oficialismo. De hecho, la misma ministra Orellana salió a defenderla en grupos de militantes frenteamplistas.

    Vallejo escala pelea con Poduje

    En semana de bilaterales, uno de los protagonistas de las tensiones entre los equipos de Boric y Kast ha sido el futuro ministro de Vivienda, Iván Poduje.

    El arquitecto se cruzó con el gobierno por su proceso de reconstrucción en Viña del Mar y cuestionó la postura del Ejecutivo de Boric ante temas medioambientales. Esto generó la reacción de ministros como Maisa Rojas, de Medio Ambiente, quien emplazó a Poduje a no “caricaturizar” el debate.

    Hoy, sin embargo, el expanelista de Sin Filtros recibió una ofensiva más dura, por parte de Camila Vallejo.

    “En materia de política de suelo y en cualquier política pública hay que evitar los fanatismos de cualquier lado. Y no nos olvidemos que también están los fanáticos que buscan hacer negocio con todo y a través de la especulación, y que terminan construyendo viviendas en condiciones que no son de seguridad, solo por generar un negocio rentable”, dijo Vallejo.

    Sobre la misma, también planteó: “No se trata de un nido de arañas ni de un árbol que avanza a una zona urbana. Se trata si somos capaces de construir viviendas en condiciones de seguridad para las personas. Y yo creo que ahí tiene que estar centrado el debate, sin este tipo de caricaturas porque, evidentemente, nadie va a poner por sobre el interés de las personas, de las familias o de los derechos del ser humano, un nido de arañas. Eso es ridículo”.

    Más sobre:La MonedaCambio de mandoÁlvaro ElizaldeJosé Antonio KastGabriel BoricClaudio Alvarado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

    Pérez Mackenna encabeza cita con senadores de la comisión de RR.EE antes de su bilateral

    A dos años del megaincendio en Valparaíso, autoridades entrantes y salientes se enfrentan por cifras de reconstrucción

    Barros, Adasme y Jacir: los elegidos en la carrera para suceder a Armendáriz en la Fiscalía Centro Norte

    Lluvias extremas y cerca de 1.100 rayos registrados en pleno verano: las razones tras la sorpresiva tormenta sobre la RM

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Lo más leído

    1.
    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    Libertarios debutan como oposición: Kaiser apunta contra equipo de Kast por rol en ley de reajuste

    2.
    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    “No fuimos capaces de llegar de manera oportuna”: Kast reabre polémica por retraso en entrega de útiles escolares en Chile desde El Salvador

    3.
    La despedida a Gabriel Boric que prepara su club de fans para “agradecer todo lo que hizo por Chile”

    La despedida a Gabriel Boric que prepara su club de fans para “agradecer todo lo que hizo por Chile”

    4.
    La operación de La Moneda por Bachelet que irritó a la OPE

    La operación de La Moneda por Bachelet que irritó a la OPE

    5.
    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    “Me siento muy honrada”: Bachelet celebra su candidatura a la ONU respaldada por Brasil y México

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    6 hábitos saludables que ayudan a retrasar el envejecimiento, según un especialista en cerebro de Harvard

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Qué es el ICE, la polémica agencia del gobierno de Trump para capturar migrantes

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Servicios

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Comienza el pago del permiso de circulación: ¿Hasta cuándo hay plazo y cuáles son los documentos necesarios?

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos
    Chile

    Ataque adjudicado por la RML: dos imputados quedan en prisión preventiva por incendio y robo con violencia en predio forestal de Los Álamos

    Elizalde recibe a Alvarado en La Moneda en medio de tenso clima entre representantes de Boric y Kast

    Pérez Mackenna encabeza cita con senadores de la comisión de RR.EE antes de su bilateral

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre
    Negocios

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Fondo soberano FEES completa en 2025 tres años sin aportes del Estado: monto cierra en US$ 3.889 millones

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26
    Tendencias

    Este sería el ganador del Super Bowl LX, según una simulación de Madden NFL 26

    Las duras críticas de Donald Trump a los Premios Grammy 2026: “Imposibles de ver”

    Por qué SpaceX y xAI negocian una fusión histórica

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea
    El Deportivo

    Era el empate de Sevilla ante Mallorca y un regreso glorioso: la definición de Alexis Sánchez que fue sacada en la línea

    El camino de los Cóndores: Chile conoce su fixture para el Mundial de Rugby 2027

    En vivo: Deportes Concepción visita a O’Higgins en su regreso a Primera División

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)
    Cultura y entretención

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Fran C regresa con un reggaetón romántico junto a Tobal MJ y Marcianeke

    Homenajes, reconocimientos y un chiste incómodo: así fueron los Premios Caleuche 2026

    Vindicación del liberalismo
    Mundo

    Vindicación del liberalismo

    Zelenski afirma que Rusia detuvo los ataques con mísiles y drones contra infraestructura energética alejada del frente

    Dimite el director del organismo estadístico argentino tras la manipulación del índice de inflación

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”