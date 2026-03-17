En el Congreso, municipios y mundo privado: la reinvención de la segunda línea de Boric

Santiago, 11 de marzo 2026. El Presidente Gabriel Boric Font participa de la última foto oficial con sus Subsecretarios en el Patio de Los Naranjos del Palacio La Moneda Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este lunes la nueva Cámara de Diputados inició la primera sesión legislativa del año. Allí hubo varias caras nuevas, como los electos que asumieron por primera vez el pasado 11 de marzo, así como otras más reconocidas por los parlamentarios.

Dentro de este último grupo estuvo Nicolás Facuse (PS), exsubsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, que para este nuevo ciclo comenzó sus nuevas funciones como coordinador de la bancada de diputados del Partido Socialista.

El abogado de la Universidad de Chile dejó así su oficina en La Moneda para instalarse en el Congreso, luego de ejercer como autoridad de Boric desde marzo de 2025.

10 JUNIO 2025 SESION DE SALA DEL SENADO. ALVARO ELIZALDE Y NICOLAS FACUSE FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Facuse no es el único en pasar del Ejecutivo al Legislativo en este nuevo ciclo político. Con José Antonio Kast como nuevo Presidente, los asesores de confianza de Boric en el Segundo Piso también debieron dejar Palacio. Uno de ellos fue Eduardo Santa Cruz, quien pasó de La Moneda a convertirse en uno de los asesores políticos de la renovada bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados.

Lo mismo hizo Luna Follegati (FA), quien acompañó a Boric como jefa de Estudios de su Segundo Piso y que ahora se estrenó como asesora del senador Diego Ibáñez (FA).

25/10/2024 LUNA FOLLEGATI Y MIGUEL CRISPI MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Más allá de Facuse, Santa Cruz y Follegati, hay otras figuras de la segunda línea del gobierno de Boric que han ido encontrando nuevos destinos laborales, principalmente, exsubsecretarios.

Por ejemplo, el exsubsecretario de Gobierno, Erwin Díaz (PS), comenzará a trabajar desde abril con la alcaldesa Karina Delfino (PS) en la Municipalidad de Quinta Normal.

Erwin Diaz Asenjo. Foto perfil de LinkedIn.

En tanto, la exsubsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, retornó a sus labores como docente y próximamente llegará a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica.

Santiago, 13 de abril 2024 La ministra (s) de Relaciones Exteriores Gloria de la Fuente, junto al embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, llega hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el Presidente de la República. Karin Pozo/Aton Chile KARIN POZO/ATONCHILE

Su par dentro del ministerio, Claudia Sanhueza (Relaciones Económicas Internacionales) pretende, en tanto, explorar su futuro en el área académica y seguir contribuyendo en la discusión sobre desarrollo, comercio internacional y política pública en Chile.

Víctor Orellana (FA), exsubsecretario de Educación Superior, también es uno de los que busca encontrar refugio en la academia. Se trata del sector al que pretenden llegar (o ya llegaron) varios exministros de Gabriel Boric, como Nicolás Grau (Hacienda), Alberto van Klaveren (Cancillería), Juan Carlos Muñoz (Transportes), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Ximena Aguilera (Salud), Luis Cordero (Seguridad), Aldo Valle (Ciencia), entre otros.

Un caso particular es el de Pablo Chacón (PC). El ingeniero en geomensura de la Universidad de Santiago fue elegido por Boric para el cargo de subsecretario del Trabajo en abril de 2025. Por esas fechas Jeannette Jara dejó ese ministerio para convertirse en candidata presidencial del Partido Comunista para las primarias del entonces oficialismo.

Pablo Chacón, exsubsecretario del Trabajo.

Chacón, histórico asesor y amigo de Jara, fue promovido para el cargo con el ascenso del entonces subsecretario Giorgio Boccardo al cargo de ministro.

El comunista es parte del círculo más estrecho de Jara, que también incluye a otras figuras, como el diputado Marcos Barraza y la pareja de la exministra, Claudio Rodríguez. Ahora, el futuro de Chacón seguirá vinculado a la otrora oponente de Kast en las presidenciales y la acompañará en sus nuevos caminos como parte de la consultora que ella constituyó en sociedad con Jorge Millaquén (PS), Transforma SPA.

Jara en un acto en el Caupolicán, junto a su pareja, Claudio Rodríguez y su "factótum", Marcos Barraza.

En tanto, la exsubsecretaria de Minería, Suina Chahuán (FA), pretende iniciar estudios en el extranjero a partir del segundo semestre de este año.

Mientras tanto, la gran mayoría de personeros que conformaron la segunda línea del gobierno de Boric aún no define su futuro. Varios siguen descansando luego del trabajo en el Ejecutivo, como los exsubsecretarios del Interior, Víctor Ramos (FA); de Desarrollo Regional, Francisca Perales (FA); de Prevención del Delito, Carolina Leitao (ex DC); de Defensa, Ricardo Montero (PS); de Servicios Sociales, Francisca Gallegos (FA); de Evaluación Social, Paula Poblete; de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell (PPD); de Educación, Alejandra Arratia (Independiente); de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño (FA).

Maximiliano Proaño, exsubsecretario de Medio Ambiente.

Este último, en todo caso, ha seguido vigilante de la contingencia que ha supuesto la instalación del gobierno de José Antonio Kast. De hecho, este martes se sumó a los exministros del Interior, Álvaro Elizalde, y de Hacienda, Nicolás Grau, y se convirtió en una de las pocas exautoridades de Boric en salir a apuntar contra la nueva administración.

Lo hizo a raíz del retiro de decretos en Contraloría que realizó el Ministerio de Medio Ambiente.