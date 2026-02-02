En medio de acusaciones cruzadas: ministros de Boric y Kast retoman bilaterales con cita clave en Hacienda

Este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la futura autoridad de esa cartera, Claudio Alvarado, se volverán a ver las caras .

Los dos exsenadores, designados para encabezar el proceso de cambio de mando, se reunirán por segunda semana consecutiva en el Palacio de La Moneda, esta vez, en uno de los momentos más complejos de la relación entre ambas administraciones .

Esto, porque hoy existen al menos cuatro conflictos abiertos donde autoridades del gobierno de Gabriel Boric y los futuros ministros de José Antonio Kast se enfrentaron públicamente.

Si bien las reuniones serán por el traspaso de información de cada uno de los ministerios, las polémicas estarán presentes en el clima de las bilaterales. Sin ir más lejos, uno de los enfrentamientos lo protagonizó Claudio Alvarado, al acusar que el gobierno de Boric está “apitutando” a personeros afines a su mandato de cara al inicio de la próxima administración .

En la Oficina del Presidente Electo (OPE) han evitado revelar los ejemplos de figuras políticas que serían parte del “apitutamiento” expresado por Alvarado, término que molestó a La Moneda al punto de que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y la secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, salieron a desestimar el emplazamiento.

Sin embargo, en la OPE insisten en que los equipos de Kast están recabando antecedentes al respecto. La crítica de fondo ha sido impulsada por Alvarado desde el inicio cuando cuestionó la “ley de amarre” del Ejecutivo, la que finalmente fue rechazada en el Congreso.

Cita clave en Teatinos 120

El miércoles habrá otra bilateral entre ministros de Boric y Kast. Ese día, en la tarde, el titular de Hacienda, Nicolás Grau, recibirá en el ministerio a su sucesor, Jorge Quiroz, uno de los rostros que se ha mostrado con más poder previo a la instalación del nuevo gobierno.

El economista que eligió Kast para dirigir la cartera fue el portavoz de la OPE luego de un comité político que se hizo este sábado, donde cuestionó las cifras del último balance fiscal, luego de que el Ejecutivo en ejercicio asumiera que, por tercer año consecutivo, se incumpliera la meta .

“Esta cifra es alarmante, es grave, y por lo mismo se ha convocado al comité político la mañana de hoy (...). Lo que ha ocurrido acá también es un desprestigio de la Dirección de Presupuestos”, dijo Quiroz tras la reunión.

El miércoles, Quiroz y Grau estarán acompañados por parte de sus equipos. El ministro, por ejemplo, irá con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y la subsecretaria Heidi Berner. Allí, tanto en La Moneda como en la OPE se ha generado expectación porque se pueda abordar el financiamiento de la ley de sala cuna que está en el Senado , iniciativa que pese a ser de difícil tramitación, pretende ser convertida en uno de los legados de Boric.

Por lo mismo, en Palacio manifestaron su molestia cuando la semana pasada la iniciativa no pudo avanzar en el Congreso. Boric y sus equipos apuntaron a la UDI y, este fin de semana, Jorge Quiroz indicó que bajarán “la pelota al piso” y que tendrán que mirar de una manera distinta el proyecto, sobre todo al contemplar las cifras del último balance fiscal.

“Sala cuna universal es una promesa de campaña, es algo que se va a realizar durante el gobierno de José Antonio Kast, pero no queremos apurar una legislación de última hora”, agregó Quiroz.

Las bilaterales de Interior y Hacienda serán las que concentrarán la atención mediática. En un principio, La Moneda contempló realizar esta semana al menos otras dos citas. La primera entre las voceras de Boric y Kast, Camila Vallejo y Mara Sedini, respectivamente. Sin embargo, el encuentro se tendrá que posponer, ya que la periodista y actriz se encuentra con días de descanso a inicios de febrero .

La segunda bilateral que se proyectó fue la de las figuras encargadas de la relación entre La Moneda y el Congreso, Macarena Lobos, por el lado de Boric, y el senador José García-Ruminot. Se trata de quienes tienen la relación más fluida entre rostros del actual y el futuro gabinete, ya que durante la semana se ven casi todos los días en el Parlamento.

En una de sus habituales conversaciones de la semana pasada, ambos decidieron que su reunión bilateral se concretará una vez que estén designados los subsecretarios de Kast , lo que está estipulado que ocurra hacia fines de esta semana.

Esta semana también se espera que la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se reúna con quien será su sucesora, Judith Marín.

Poduje versus Undurraga

Los próximos ministros Alvarado y Quiroz no fueron los únicos que la semana pasada apuntaron contra el gobierno de Boric por su gestión. El próximo titular de Vivienda, Iván Poduje, se convirtió en uno de los rostros protagónicos de la próxima administración.

Esto, luego de que Kast lo enviara a desplegarse al sur para ver en terreno la situación en la que quedaron los afectados por los duros incendios de enero. En ese contexto, el arquitecto se ha encargado de arremeter contra el gobierno, lo que desencadenó en un intercambio entre él y la actual ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

“Ustedes, que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar y vamos a ir a juicio si es necesario”, dijo Poduje en un seminario de la Asociación Chilena de Municipalidades. Luego, Rojas llamó a no “caricaturizar” la discusión medioambiental y el arquitecto insistió en sus cuestionamientos.

El viernes en la noche fue el turno del próximo ministro de Cultura, Francisco Undurraga, de entrar en una disputa con el Ejecutivo de Boric. Esto, a raíz del reportaje de Canal 13 donde se mostraron denuncias por fraude en el uso del “Pase Cultural” instaurado por el gobierno, con cuyos dineros algunas personas compraron alcohol o incluso se costearon el ingreso a fiestas.

Ante esto, Undurraga lanzó en su cuenta de X: “ A partir del 11 de marzo, como futuro ministro de la Cultura, se suspenderá este pase y desde ya le solicito a la Contraloría que inicie de oficio la auditoría que se requiera. Basta de abusos ”.

Su ofensiva molestó a La Moneda y no solo salió a responder la ministra Carolina Arredondo, sino que también lo hizo el propio Boric, a través de la misma red social: “Si hay unos pocos que hacen mal uso del pase cultural, deben ser investigados y el dinero devuelto. Pero la mayoría lo utiliza para ir al cine, al teatro, comprar música o un libro. Anunciar ante un reportaje, sin más antecedentes, que se va a eliminar, es un perjuicio para todos quienes han accedido a cultura gracias a esta política pública”.