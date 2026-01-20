En tensa sesión, Senado aprueba en particular monumento a expresidente Sebastián Piñera

En una tensa sesión, la tarde de este martes la sala del Senado aprobó en particular la iniciativa que surgió en moción parlamentaria que permite levantar una estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución.

El proyecto contó con 33 votos favorables, 4 en contra y una abstención. Así, la iniciativa avanzó a segundo trámite constitucional a la Cámara de Diputados.

Por la negativa estuvieron Juan Ignacio Latorre (FA), Fabiola Campillai (Indp.) y los PC Daniel Núñez y Claudia Pascual. Se abstuvo la senadora Alejandra Sepúlveda (FRVS).

La iniciativa fue puesta en tabla para esta jornada en una tensa sesión de comités ayer, aprovechando la ventaja que tenía la derecha en ese momento, dada la ausencia del comité del Frente Amplio y de la Federación Regionalista Verde Social.

La iniciativa fue presentada el 15 de enero del año pasado y tiene como autores a los senadores José García (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Matías Walker (Demócratas) y José Miguel Insulza (PS).

Si bien el Senado había acordado como plazo para la presentación de indicaciones hasta el 7 de abril del año pasado, no fue hasta el 13 de enero de este año que la Comisión de Cultura recién retomó la discusión de la iniciativa y lo despachó nuevamente a la Sala.

Tensa discusión

Pese a que el proyecto fue puesto en tabla bajo la modalidad de fácil despacho, es decir, de forma exprés y sin mayor discusión, previo a la votación se produjeron tensos cruces por la naturaleza del mismo.

La primera en dar cuenta de reparos sobre el monumento a Piñera fue la senadora Pascual, quien apuntó que “este no es un proyecto de fácil despacho” y que la figura del expresidente “es altamente opinable”.

“Con esta moción, lo que se busca es reescribir la historia con respecto a lo que ocurrió en particular en su segundo periodo de gobierno (...) no es un presidente que haya respetado la democracia a todo evento a propósito de lo que ocurrió en su periodo de gobierno y las profundas violaciones a los derechos humanos que se produjeron allí”, remarcó.

Estas palabras encontraron respuesta en el senador Cruz-Coke, que primero desmintió que el exmandatario no hubiese respetado la democracia y luego se refirió a los funcionarios de la Cámara Alta que se encontraban en las gradas, aparentemente manifestándose en contra de la moción.

“Este es el problema con muchos de los funcionarios públicos que están capturados por organizaciones políticas. Este es un problema que tenemos acá en Chile. Y ojalá que tomen conciencia de ellos aquí, la ciudadanía, y las organizaciones de funcionarios públicos capturados por partidos políticos”, acusó.

Luego vino el turno de Núñez, que retrucó al parlamentario de Evópoli. “La reflexión que nosotros queremos hacer con la senadora Pascual es cuál es el mérito que tiene el expresidente Piñera. Haber sido electo dos veces presidente, algo objetivo, no lo podemos desconocer. A nosotros no nos queda claro cuál es ese mérito. Y los mocionantes no han sido capaces de explicarlo”.

La más dura, eso sí, fue Campillai, que acusó al dos veces presidente de violar derechos humanos en el estallido social.

“A mí parecer, o con mi convicción, no se merece una estatua, una persona que fue violador de la ley, de la justicia, de derechos humanos. Y lo digo yo, porque yo fui atacada por un policía cuando me dirigía a mi trabajo”, dijo, en referencia a la bomba lacrimógena que la cegó en 2019.

Y luego agregó: “Yo no encuentro justo que un expresidente que violó tanto los derechos humanos en Chile, que le declaró la guerra a su pueblo, que muchos de nosotros a lo mejor votamos por él y que esperábamos que lo hiciera bien y que respetara a su gente, pero no lo hizo jamás”.