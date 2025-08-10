Eric Aedo responde a Organización Demócrata Cristiana de América: “¿Pretenden apoyar un gobierno de ultraderecha?"

El diputado Eric Aedo (DC) criticó la resolución de la Organización Demócrata Cristiana de América de suspender los derechos de titularidad de su partido en ese ente regional a raíz de su adhesión a la candidatura de Jeannette Jara (PC).

La organización, que agrupa a una veintena de partidos democratacristianos de Latinoamérica, sostuvo que el respaldo de la DC chilena a una militante del PC es "incongruente con los principios humanistas cristianos", debido a que ese partido “tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Logo de la DC

Desde la DC, si bien se plegaron a la candidatura, hubo críticos de esta decisión al interior del partido. Juan Carlos Latorre, expresidente de la OCDA y del Partido Demócrata Cristiano, se mostró en línea con la resolución del ente regional y aseveró que “llamar a votar por una candidata presidencial de militancia comunista traerá consecuencias nefastas para el futuro del PDC de Chile. Por salvar el instrumento político estamos sacrificando su alma, su razón de ser…Sigo pensando que ha sido un grave error, que espero no sea irreparable…”

Y esta jornada, el parlamentario -uno de los primeros falangistas en sumarse a Jara y actualmente integrante de su comando- interpeló a la organización. “Habría que preguntarle a la ODCA, qué pretende en segunda vuelta, si la segunda vuelta es entre Jeannette Jara, por ejemplo, y el candidato de ultraderecha (José Antonio) Kast, la ODCA, fiel a sus principios, ¿va a apoyar a la ultraderecha? es una respuesta que ellos tienen que responder”, dijo en conversación con el programa Estado Nacional de TVN.

Jeannette Jara y Eric Aedo.

“La Democracia Cristiana tomó una decisión con total autonomía, intentando construir una nueva alianza política, un nuevo programa de gobierno y, obviamente, situando nuevamente en Chile su sitio político en la centroizquierda y no nos vamos a dejar amedrentar por cartas que nos amenacen, tomamos nuestras decisiones con autonomía, dada la realidad de Chile”, defendió.

En ese sentido, cuestionó: “¿Qué pretende la ODCA? ¿apoyar a un gobierno de ultraderecha? Si eso es lo que quiere la ODCA, que lo diga con claridad, pero la Democracia Cristiana chilena está construyendo una alianza política para poner un cordón sanitario al avance de la ultraderecha, eso es lo que estamos haciendo. La Democracia Cristiana chilena tiene un domicilio político, hace ya más de 35 años, en el mundo de la centroizquierda y, por tanto, nosotros no vamos a votar por un gobierno de ultraderecha. Si la ODCA piensa algo distinto, que lo diga con claridad”.