SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Eric Aedo responde a Organización Demócrata Cristiana de América: “¿Pretenden apoyar un gobierno de ultraderecha?"

La organización regional suspendió los derechos al PDC chileno luego de que esta colectividad se plegara a la candidatura de Jeannette Jara (PC).

Paz RubioPor 
Paz Rubio
Foto: Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

El diputado Eric Aedo (DC) criticó la resolución de la Organización Demócrata Cristiana de América de suspender los derechos de titularidad de su partido en ese ente regional a raíz de su adhesión a la candidatura de Jeannette Jara (PC).

La organización, que agrupa a una veintena de partidos democratacristianos de Latinoamérica, sostuvo que el respaldo de la DC chilena a una militante del PC es "incongruente con los principios humanistas cristianos", debido a que ese partido “tiene afinidades ideológicas con regímenes autoritarios responsables de violaciones a los derechos humanos, como los de Venezuela, Cuba y Nicaragua”.

Logo de la DC

Desde la DC, si bien se plegaron a la candidatura, hubo críticos de esta decisión al interior del partido. Juan Carlos Latorre, expresidente de la OCDA y del Partido Demócrata Cristiano, se mostró en línea con la resolución del ente regional y aseveró que “llamar a votar por una candidata presidencial de militancia comunista traerá consecuencias nefastas para el futuro del PDC de Chile. Por salvar el instrumento político estamos sacrificando su alma, su razón de ser…Sigo pensando que ha sido un grave error, que espero no sea irreparable…”

Y esta jornada, el parlamentario -uno de los primeros falangistas en sumarse a Jara y actualmente integrante de su comando- interpeló a la organización. “Habría que preguntarle a la ODCA, qué pretende en segunda vuelta, si la segunda vuelta es entre Jeannette Jara, por ejemplo, y el candidato de ultraderecha (José Antonio) Kast, la ODCA, fiel a sus principios, ¿va a apoyar a la ultraderecha? es una respuesta que ellos tienen que responder”, dijo en conversación con el programa Estado Nacional de TVN.

Jeannette Jara y Eric Aedo.

“La Democracia Cristiana tomó una decisión con total autonomía, intentando construir una nueva alianza política, un nuevo programa de gobierno y, obviamente, situando nuevamente en Chile su sitio político en la centroizquierda y no nos vamos a dejar amedrentar por cartas que nos amenacen, tomamos nuestras decisiones con autonomía, dada la realidad de Chile”, defendió.

En ese sentido, cuestionó: “¿Qué pretende la ODCA? ¿apoyar a un gobierno de ultraderecha? Si eso es lo que quiere la ODCA, que lo diga con claridad, pero la Democracia Cristiana chilena está construyendo una alianza política para poner un cordón sanitario al avance de la ultraderecha, eso es lo que estamos haciendo. La Democracia Cristiana chilena tiene un domicilio político, hace ya más de 35 años, en el mundo de la centroizquierda y, por tanto, nosotros no vamos a votar por un gobierno de ultraderecha. Si la ODCA piensa algo distinto, que lo diga con claridad”.

Lee también:

Más sobre:Eric AedoPartido ComunistaODCAJeannette JaraDCPDCDemocracia CristianaPCPresidencialesOrganización Demócrata Cristiana de América

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kaiser señala que Kast cambió su programa de gobierno en 2021 y que de su parte pueden esperar “consecuencia política”

Investigan homicidio en Talcahuano: joven muere tras recibir múltiples impactos balísticos

Elizalde insiste en debate por voto extranjero en elecciones: “En ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile”

Pacto parlamentario oficialista: Carmona (PC) advierte que ir en dos listas “significa bajar el rendimiento de electividad”

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Elizalde asegura que reapertura parcial de El Teniente se realiza “velando por la seguridad de los trabajadores”

Lo más leído

1.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

2.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Jaula Bahamondes nos cuenta como es la UFC por dentro

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Kaiser señala que Kast cambió su programa de gobierno en 2021 y que de su parte pueden esperar “consecuencia política”
Chile

Kaiser señala que Kast cambió su programa de gobierno en 2021 y que de su parte pueden esperar “consecuencia política”

Investigan homicidio en Talcahuano: joven muere tras recibir múltiples impactos balísticos

Elizalde insiste en debate por voto extranjero en elecciones: “En ningún país del mundo existe el sistema que hay en Chile”

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Héroes

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool
El Deportivo

El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool

“Tuvo un gran estreno”: prensa uruguaya llena de elogios a Brayan Cortés tras su debut con Peñarol en el clásico

El desahogo del DT de Peñarol: “Sé que mucha gente se sentó a ver el error de Brayan Cortés para hacer una novela”

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska
Mundo

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Netanyahu defiende plan para intensificar la guerra: “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, sino liberarla de Hamas”

Más de 100 niños han muerto en Gaza a causa de la hambruna provocada por el bloqueo israelí

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?