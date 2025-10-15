SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Error en cuentas de luz: UDI se anticipa con acusación contra Pardow y oficialismo presiona por responsabilidades políticas

"En una negligencia tan dolosa e inexcusable... se deben ejercer todas las responsabilidades políticas y administrativas”, dice una declaración de la bancada gremialista. "Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto", sostuvo la diputada Karol Cariola (PC).

Por 
Nicolás Quiñones
 
José Miguel Wilson
12 AGOSTO 2025 MINISTRO DE ENERGIA, DIEGO PARDOW, EN COMISION DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Desde temprano comenzó la escalada de declaraciones de parlamentarios cuestionando el rol de las autoridades del Ministerio de Energía ante el error detectado en las cuentas de luz.

Durante 2024 y 2025 a los hogares, empresas e instituciones se les cobró en exceso su consumo de electricidad, según un informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), revelado por T13.

De acuerdo a ese análisis, existió una “inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC y, conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional”.

Si bien el ministro Diego Pardow (Frente Amplio) salió a remarcar la noticia positiva detrás de ese error, ya que "permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% a partir de enero próximo”, la molestia contra el gobierno es transversal. Incluso, varios legisladores del oficialismo apuntaron contra el secretario de Estado por no haber alertado esto antes, mientras que los diputados de RN exigieron la salida de Pardow y de Marco Antonio Mancilla, secretario ejecutivo de la CNE.

La bancada de UDI, sin embargo, rompiendo un acuerdo de Chile Vamos de actuar en bloque y que en el último tiempo se había extendido a toda la oposición, fue más allá y anunció una acusación constitucional contra el titular de Energía.

“Aquí no solo ha existido una falta de supervisión y de control... también existe una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera (...). En una negligencia tan dolosa e inexcusable como la que acabamos de conocer se deben ejercer todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan”, dice una declaración de la bancada gremialista, que no coordinó esta acción con otros partidos.

Minutos más tarde, la bancada del Partido Republicano confirmó que adherirá al libelo acusatorio.

El jefe de este colectivo, Juan Irarrázaval, junto con confirmar los votos de sus diputados, agregó que pondrán a disposición de la UDI los equipos técnicos y abogados de la bancada republicana para el desarrollo del libelo.

“Exigimos la renuncia inmediata, independiente del resultado de esta acusación. El gobierno tiene que hacerse responsable a través de la renuncia del ministro Pardow”, añadió Irarrázaval.

La bancada de Demócratas fijó la postura de exigir la renuncia de Pardow. De lo contrario, se sumarán al juicio político.

“Cuando quisimos levantar una interpelación nos faltaron votos de diputados y diputadas. Pero hoy día es el momento, porque este error le ha costado caro a personas vulnerables”, sostuvo la jefa de bancada, Joanna Pérez.

Y advirtió: “El ministro debe responder o de lo contrario nosotros vamos a aprobar cualquier instrumento de fiscalización sin descartar ninguno, inclusive la acusación constitucional”.

La molestia del oficialismo

La rabia que existe en la oposición se contagió a las filas de la alianza de gobierno.

Uno de los más molestos es el diputado Jaime Mulet (FREVS), quien dijo que el error de cálculo en las cuentas de la luz es “extremadamente grave” y que “de comprobarse, amerita que el ministro de Energía renuncie”.

El diputado René Alinco (Ind.-FREVS), por su parte, también cuestionó al Ejecutivo al inicio de la sala.

Igualmente enfurecida estaba la diputada Karol Cariola (PC), quien fue uno de los votos disidentes en la ley que estableció un nuevo acuerdo tarifario.

“Lo advertimos... Es totalmente grave lo que ocurrió con este cobro. Me recuerda al doble cobro de las isapres... Alguien tiene que asumir la responsabilidad de esto. Si es el ministro o es la persona a cargo responsable de haber hecho esos cálculos, me parece que tiene que ocurrir. Acá no puede quedar esto de manera impune. Y además tiene que haber compensaciones a las familias chilenas”, advirtió sugerentemente Cariola.

Desde la bancada del Partido Socialista, fueron los diputados Daniel Melo y Nelson Venegas quienes transparentaron su descontento.

“Este error es gravísimo y repercute en el bolsillo de todos los chilenos, sobre todos de sectores de ingresos más bajos, por lo que me parece necesario analizar en su mérito esta posibilidad”, sostuvo Melo.

Venegas, en tanto, aseguró que “es viable todo tipo de asunción de responsabilidad. Yo creo que hay cuestiones que de verdad son gravísimas”.

Desde el PPD, quien ha alzado la voz crítica es Cristian Tapia (Ind.-PPD). Sin embargo, calificó de “apresurado” tomar postura por el libelo acusatorio en este momento.

“Una vez que tengamos todos los antecedentes, alguien va a tener que ser responsable de lo sucedido, y lo más probable es que tenga que dar un paso al costado”, señaló Tapia.

En la Democracia Cristiana, Eric Aedo señaló que el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía debe dar un paso al costado.

“Si no lo hacen, entonces obviamente muchos parlamentarios vamos a analizar esta acusación constitucional”, agregó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Luego de una exposición en la Comisión de Minería de la Cámara, Pardow se refirió al libelo en su contra

“Soy muy respetuoso de las atribuciones de fiscalizaciones que le corresponde a la Cámara de Diputados”, aseguró el ministro.

Y añadió: “Mi rol como secretario de Estado es tratar de que este cambio metodológico se refleje lo antes posible en una disminución en las tarifas”.

Ante la consulta de una posible adhesión de diputados de oficialismo al libelo, el ministro agregó: “No me corresponde calificar la manera en que otro poder del Estado ejerce sus atribuciones”.

“En todo momento, el trato que he recibido, tanto de gobierno como de oposición, ha sido constructivo, tratar de solucionar los problemas y de total respeto”, añadió el secretario de Estado.

Más sobre:PolíticaAcusación ConstitucionalDiego PardowCámara de DiputadosChile VamosMinisterio de Energía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tatiana Urrutia (FA): “Nos debemos un debate político sobre los motivos que llevaron al fracaso constituyente”

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces
Chile

¿Centro de Justicia sin audiencias en la tarde?: las repercusiones que dejó la suspendida medida propuesta por los jueces

Subcomisión aprobó presupuesto del Congreso: se mantienen la dieta y asignaciones a expresidentes de la República

Cuentas de luz: expertos dicen que afectados por mal cálculo se concentran en las regiones de Coquimbo y Los Ríos hacia el sur

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030
Negocios

FMI proyecta que Chile no logrará llegar al balance fiscal estructural al 2030

Monitorear la deuda flotante y cautela ante mayores ingresos estructurales en 2026, las nuevas recomendaciones del CFA

El duro cruce entre Sonami y Maisa Rojas por propuesta de sitios prioritarios: “Aquí se trata de castigar el extractivismo”

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro
Tendencias

Apple presenta su nuevo chip M5: disponible para MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20
El Deportivo

Marruecos derriba a Francia en los penales y accede a la primera final de su historia en el Mundial Sub 20

En vivo: Argentina y Colombia se enfrentan por un cupo para la final del Mundial Sub 20

El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores Femenina

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo
Mundo

Trump está dispuesto a permitir que Israel reanude la ofensiva en Gaza si Hamas incumple su parte del acuerdo

Trump intensifica presión contra Maduro y autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo