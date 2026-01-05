“Es necesario dar señales de respeto”: Bancada PPD apunta contra ausencia del PC y FA en proclamación oficial de Kast

La proclamación oficial de José Antonio Kast como presidente electo, realizada este lunes por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), abrió un nuevo flanco de debate político en el oficialismo, luego de que no asistieran a la instancia el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA).

La situación fue abordada críticamente por la Bancada del PPD e independientes, que si bien evitó una condena directa, cuestionó las señales políticas que deja restarse de este tipo de actos institucionales.

Al respecto, el diputado Raúl Soto, jefe de la bancada, sostuvo que más allá de las diferencias ideológicas con el próximo Mandatario, la instancia debía entenderse como un gesto republicano básico.

Con todo, el parlamentario fue enfático en reconocer la autonomía de cada colectividad, aunque dejó en claro que no comparte la decisión adoptada por el PC y el FA.

“Cada partido decide con autonomía qué acciones y qué decisiones toma, no soy quién para criticar ni al Frente Amplio ni al Partido Comunista, u a otros partidos que hayan sido invitados y que, por la razón que sea, hayan decidido no ir. Están en su derecho, sin embargo, no lo compartimos”, sostuvo.

A juicio del jefe de bancada PPD-IND, la ausencia de los presidentes de ambas colectividades puede interpretarse como una señal política equívoca.

“Creemos que se trata de un hito republicano, y es necesario dar señales de respeto, es necesario dar señales de unidad, es necesario dar señales de que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva”, señaló.

Y añadió: “ Restándose, las señales pueden ser, desde esa perspe c tiva, co ntradi c torias. Muy por el contrario, nosotros asistimos y estamos felices de hacerlo de esa manera”.

Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Presidenta del FA le resta importancia

La presidenta del partido, Constanza Martínez, salió al paso de las críticas y bajó el perfil a la controversia, explicando su ausencia en la ceremonia.

“ Estamos ha c iendo una noti c ia de algo que normalmente se invita, y los que pueden ir van, no es una c eremonia del talante del c ambio de mando. Así que c reo que no da para tanto ”, afirmó a su ingreso al comité político.

La timonel detalló además que su inasistencia respondió a razones prácticas y no a una definición política de fondo.

“Tuvimos un problema de tope de agenda. Es un lunes muy complicado, hubo muchos temas el fin de semana, teníamos que trabajar en otros temas y priorizamos eso”, explicó.

04/09/2025 - CONSTANZA MARTINEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Las razones del PC

La situación fue distinta en el Partido Comunista, que optó por marginarse completamente de la ceremonia. Su presidente, Lautaro Carmona, explicó que la decisión se vincula con el profundo desacuerdo del PC con la postura de Kast frente a la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro.

Tras conocerse el operativo, Kast lo calificó como “una gran noticia para la región”, lo que generó un quiebre con la tienda comunista.