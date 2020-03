Espina por proyecto de resguardo de infraestructura crítica: “Es muy difícil que se decrete respecto de Metro o lugares de gran asistencia pública”

“La posibilidad de que se decrete (como infraestructura crítica) respecto de Metro o lugares de gran asistencia pública, es muy difícil”, dijo este martes el ministro de Defensa, Alberto Espina.

Esto a raíz de que ayer la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobara la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional promovido por el gobierno que busca que las FF.AA. puedan resguardar este tipo de infraestructuras sin decretar estado de emergencia.

¿Cuáles serán? El secretario de Estado aclaró que “los lugares donde se va a poner a las FF.AA. va a ser donde haya un equilibrio entre la necesidad de proteger la infraestructura crítica y la afluencia de público", dijo en conversación con el programa Buenos Días a Todos.

“Es fundamental que los servicios básicos -agua, luz, gas, telecomunicaciones, aeropuertos- eso es clave que podamos resguardarlo y prevenir un ataque”, precisó.

Consultado por si estaciones de Metro estarán dentro de esta categoría, el ministro afirmó que "el Metro es infraestructura crítica, pero el Presidente (Sebastián Piñera) y las autoridades tomarán la decisión pensando en dónde son más útiles las FF.AA. y no se pueda generar un enfrentamiento masivo”.

Sin embargo, manifestó que “la posibilidad de que se decrete (como infraestructura crítica) respecto de Metro o lugares de gran asistencia pública, es muy difícil”.

En ese sentido, no descartó que se pudieran considerar, por ejemplo, hospitales “en determinadas circunstancias”. “Eso está puesto en la ley, por eso después va a ver una ley que va a definirlo. Por eso el Presidente con la información que tiene, va a ir determinando dónde van a ser más útiles las FF.AA. No hay un regla matemática para esto, hay una cosa que se llama criterio y después fiscalización si el criterio es mal empleado. Cada caso hay que analizarlo si se necesita o no".

Espina explicó, además, que se le entregarán antecedentes al Mandatario de los lugares que pueden ser afectados y, posteriormente, "el Presidente verá la gravedad, pondera y tiene dos caminos: uno declarar estado de emergencia, hacer cargo a las Fuerzas Armadas de todo el orden público, que es un exceso. Y, el segundo, es decirles ‘háganse cargo de los lugares puntuales donde pueda haber ataque’ y tratamos de evitar que el ataque se consuma”.

En ese sentido, "lo que se hace es coordinar con Carabineros para que se concentren en lugares de alta afluencia de público, que es un tema de orden público. y concentrar a las FF.AA. en servicios que no tengan alta afluencia de público, pero que pueden, el día de mañana, ser atacados y generar un daño gigantesco. Pero es algo que debe analizarse en el día a día”, aseguró.

Medidas de control

"¿Es arbitraria la decisión? No, el Presidente tiene que hacerla cuando hay antecedentes graves de que (una infraestructura) va a ser atacada. ¿Tiene controles? Sí, el Congreso y la Contraloría”, aseveró Espina en la instancia.

En esa línea, “el contralor va a pedir que muestren los antecedentes. Los controles existen”, y reiteró que “la ley y la reforma constitucional especifica (qué es la infraestructura crítica). Está definido en el texto de la ley y el Presidente tiene que hacerlo de acuerdo a ese marco. Los resguardos están tomados".

Cabe recordar que el 20 de enero pasado, la sala del Senado aprobó por 28 votos a favor, 12 en contra y una abstención la idea de legislar la reforma constitucional iniciado en una moción presentada por los senadores Carmen Gloria Aravena y Kenneth Pugh.

Ahora la iniciativa será discutida por la comisión de Constitución donde se discutirá lo aprobado por la Cámara Alta, se verá si se realizan modificaciones, para posteriormente volver a votar en la instancia parlamentaria y de ahí, de ser visado, pasará a la sala.