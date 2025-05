“Estoy dispuesta a pagar todos los costos”: la promesa de campaña de Tohá en medio de escándalo de licencias médicas irregulares

La candidata presidencial del Socialismo Democrático (PPD, PS, PR y PL), Carolina Tohá, este sábado endureció el tono por el escándalo de las licencias médicas irregulares y, además, se comprometió a combatir dichos fraudes en su eventual gobierno.

Las abanderada entregó estas declaraciones en un encuentro programático enfocado en sus propuestas de campaña y en un posterior punto de prensa.

“Lo que hemos conocido en estos día sobre las licencias médicas de funcionarios públicos en el gobierno central y los municipios es descorazonante y para los ciudadanos irritante. Peor aún, cuando se ha tratado de doctores del sector público, la gente que ve estas noticias en su casa y arde de rabia y con razón, todos pagamos el sueldo de los funcionarios y tenemos derecho a esperar un mínimo de decencia, un mínimo, no es mucho pedir ir al trabajo”, dijo en su discurso.

La presidenciable apuntó que si bien en muchos servicios hay contextos que afecta la salud de las personas, “las licencias falsas no son licencias de salud mental, son licencias falsas y deben ser tratadas como tales”.

En ese punto, Tohá remarcó que en su eventual gobierno van a enfrentar esto con convicción: “Estoy dispuesta a pagar todos los costos que sean necesarios y a aguantar todas las presiones del mundo para ganar esta pelea. Porque es demasiado importante”.

“Vamos a promover un pacto nacional contra el fraude social en todas sus formas que incluya medidas administrativas, legislación, campaña de divulgación y educación. Buenas prácticas y acuerdos políticos. Nuestro gobierno tendrá en su mandato una máxima que haremos exigible a todos quienes trabajen en la administración. No mentir, no robar, no eludir el deber. Son cosas mínimas, cosas básicas para aspirar a ser un servidor público”, enfatizó.

En el posterior punto de prensa, la abanderada deslizó una crítica a los sectores que intentan sacar rédito político del escándalo.

“No va a faltar que busque aquí encontrar alguna forma de sacar partido de esta cosa. Bueno, nosotros no estamos en ese bando. Nosotros estamos en el bando de que cuando conviene, cuando no conviene, si el problema es grave hay que resolverlo, hay que enfrentarlo”, recalcó.