“Estoy maravillado de la idiotez de la derecha”: las ácidas críticas de Landerretche a las candidaturas presidenciales

Con ácidos comentarios hacia las candidaturas presidenciales tanto del oficialismo como de la oposición, reapareció el economista y académico de la FEN, Óscar Landerretche.

En entrevista con radio Duna, el expresidente del directorio de Codelco cuestionó, en primer término que “ las candidaturas más exitosas no están haciendo propuestas, lo que están haciendo es declaración de intenciones y deseos ”.

En particular sobre el primer programa económico de la candidata comunista Jeannette Jara, Landerretche señaló: “mi problema no es que sea izquierdista. El problema es que no tenía base de realidad, son siete páginas y me parecía una falta de respeto”.

Asimismo, Landerretche Insistió que no respalda la propuesta de Jara ni la del Partido Comunista. “ Yo soy de las pocas personas que se está tomando en serio lo que ellos dicen y yo no puedo respaldar eso ”, sentenció.

También hubo espacio para la crítica al oficialismo y al propio Presidente Gabriel Boric. Landerretche ironizó sobre los virajes ideológicos del mandatario: “Se demoró 24 horas en pasar de ser un revolucionario a un socialdemócrata y después nos trató de hacer la Constitución 1. No era tan socialdemócrata entonces”.

Duras críticas a la derecha

El economista lanzó sus dardos más duro esta vez hacía la oposición.

“Estoy maravillado de la idiotez de la derecha chilena. Encuentro increíble lo que está haciendo la cultura política de la derecha chilena y el empresariado”, expresó.

Según explicó “ hace unos meses estaban en una situación que podían ganar la presidencia y el Congreso. Ahora han logrado ponerse en una situación en la cual pueden perder la elección ”.

Landerretche también apuntó directamente a José Antonio Kast, señalándolo como el principal articulador detrás del escenario político de la derecha: “Para mí el jefe de campaña ya estaba nombrado hace rato, se llama José Antonio Kast”, ironizó.

A su juicio, “ la candidatura que están privilegiando en la derecha tiene un historial de incompetencia y políticamente es un proyecto que solo ha conocido la derrota ”.