SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Aunque la excandidata de Chile Vamos figuró entre los invitados del nuevo Mandatario, finalmente no asistió a la ceremonia en que Gabriel Boric entregó el mando a José Antonio Kast. La exalcaldesa de Providencia ha mantenido un bajo perfil tras su dura derrota en primera vuelta.

    Rocío LatorrePor 
    Rocío Latorre
    Andres Perez

    Durante buena parte de la campaña presidencial fueron los principales adversarios dentro del mismo sector. La entonces candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, protagonizaron una competencia marcada por acusaciones de la militante de la UDI contra el hoy Presidente de una campaña de descrédito a través de bots en redes sociales.

    Por lo mismo, la lista de invitados al cambio de mando incluía una convocatoria que no pasó inadvertida: según pudo confirmar La Tercera, entre las invitaciones de libre disposición del nuevo mandatario figuraba la exalcaldesa de Providencia. Sin embargo, Matthei optó por no asistir a la ceremonia.

    Dentro de ese grupo de invitaciones personales también estuvo, por ejemplo, la exprimera dama Cecilia Morel, quien sí participó de la jornada. En el caso de la exabanderada de Chile Vamos, en cambio, su ausencia se sumó al bajo perfil que ha mantenido desde la noche de la derrota electoral.

    Tras quedar fuera de carrera en primera vuelta, Matthei acudió hasta la sede del Partido Republicano para dar su apoyo a Kast. Buena parte de sus equipos se sumaron a la campaña del -ahora- exrepublicano y hoy varios ocupan diversos cargos en La Moneda.

    Sin embargo, tras esa escena, atravesó varias semanas de silencio público. Sus apariciones han sido contadas. Una de las más relevantes ocurrió a mediados de enero, durante un consejo general de la UDI, instancia en la que aprovechó de marcar posición frente al rumbo de la derecha.

    “Nuestra obligación no es acomodarnos al clima del momento, no es mimetizarnos. Nuestra obligación es decir la verdad, aunque cueste y aunque se pierdan votos. Nuestra obligación es defender nuestras convicciones aunque incomoden y ofrecerle a Chile un camino serio, firme y esperanzado”, señaló entonces, en un discurso que fue leído en el sector como una defensa del proyecto de la derecha tradicional frente al avance de posiciones más duras.

    Desde entonces, la exministra se ha mantenido mayormente activa en redes sociales, donde ha compartido mensajes alejados de la contingencia política, recomendando productos -cual influencer- o respondiendo preguntas de sus seguidores.

    Aun así, durante la jornada del cambio de mando sí emitió un mensaje público vinculado a la contingencia. A través de su cuenta en X, reaccionó al ataque a un carabinero ocurrido en Puerto Varas, quien resultó con muerte cerebral.

    “Chile no puede seguir normalizando que le disparen a un Carabinero. Es un hecho cobarde, inaceptable y que indigna profundamente. Todo mi apoyo al funcionario herido, a su familia y a la institución”, escribió.

    “Hoy el gobierno tiene una responsabilidad urgente: devolverle la seguridad a los chilenos y respaldar sin ambigüedades a quienes nos cuidan. Por Chile y por su gente”, agregó.

    Sobre las razones de su ausencia, La Tercera intentó contactarse con ella, sin embargo, no hubo respuesta.

    Más sobre:La Tercera PMPolíticaJosé Antonio KastEvelyn Matthei

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Lo más leído

    1.
    García Ruminot por proyecto de conmutación de penas: “La idea es que haya una exigencia”

    García Ruminot por proyecto de conmutación de penas: “La idea es que haya una exigencia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”
    Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno
    Negocios

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    Chile y Estados Unidos firman declaración para estrechar su relación por minerales críticos y tierras raras

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango
    Mundo

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Reportan ataque de un tirador activo en sinagoga en Michigan

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta