Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

Durante buena parte de la campaña presidencial fueron los principales adversarios dentro del mismo sector. La entonces candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, protagonizaron una competencia marcada por acusaciones de la militante de la UDI contra el hoy Presidente de una campaña de descrédito a través de bots en redes sociales.

Por lo mismo, la lista de invitados al cambio de mando incluía una convocatoria que no pasó inadvertida: según pudo confirmar La Tercera, entre las invitaciones de libre disposición del nuevo mandatario figuraba la exalcaldesa de Providencia. Sin embargo, Matthei optó por no asistir a la ceremonia.

Dentro de ese grupo de invitaciones personales también estuvo, por ejemplo, la exprimera dama Cecilia Morel, quien sí participó de la jornada. En el caso de la exabanderada de Chile Vamos, en cambio, su ausencia se sumó al bajo perfil que ha mantenido desde la noche de la derrota electoral.

Tras quedar fuera de carrera en primera vuelta, Matthei acudió hasta la sede del Partido Republicano para dar su apoyo a Kast. Buena parte de sus equipos se sumaron a la campaña del -ahora- exrepublicano y hoy varios ocupan diversos cargos en La Moneda.

Sin embargo, tras esa escena, atravesó varias semanas de silencio público. Sus apariciones han sido contadas. Una de las más relevantes ocurrió a mediados de enero, durante un consejo general de la UDI, instancia en la que aprovechó de marcar posición frente al rumbo de la derecha.

“Nuestra obligación no es acomodarnos al clima del momento, no es mimetizarnos. Nuestra obligación es decir la verdad, aunque cueste y aunque se pierdan votos. Nuestra obligación es defender nuestras convicciones aunque incomoden y ofrecerle a Chile un camino serio, firme y esperanzado”, señaló entonces, en un discurso que fue leído en el sector como una defensa del proyecto de la derecha tradicional frente al avance de posiciones más duras.

Desde entonces, la exministra se ha mantenido mayormente activa en redes sociales, donde ha compartido mensajes alejados de la contingencia política, recomendando productos -cual influencer- o respondiendo preguntas de sus seguidores.

Aun así, durante la jornada del cambio de mando sí emitió un mensaje público vinculado a la contingencia. A través de su cuenta en X, reaccionó al ataque a un carabinero ocurrido en Puerto Varas, quien resultó con muerte cerebral.

“Chile no puede seguir normalizando que le disparen a un Carabinero. Es un hecho cobarde, inaceptable y que indigna profundamente. Todo mi apoyo al funcionario herido, a su familia y a la institución”, escribió.

“Hoy el gobierno tiene una responsabilidad urgente: devolverle la seguridad a los chilenos y respaldar sin ambigüedades a quienes nos cuidan. Por Chile y por su gente”, agregó.

Sobre las razones de su ausencia, La Tercera intentó contactarse con ella, sin embargo, no hubo respuesta.