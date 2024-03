Excanciller Alfredo Moreno critica decisión de excluir a Israel de la Fidae: “La forma y el fondo está mal”

El excanciller durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno, criticó la decisión del gobierno de excluir a empresas israelíes de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae) y apuntó a que la decisión del Presidente Gabriel Boric no contribuye al interés nacional ni a la convivencia de las comunidades.

“Nosotros tenemos que cuidar, sobre todo los principios que nosotros creemos, pero también defender el interés nacional de Chile. Que este conflicto no llegue a Chile, que no se produzcan roces entre estas comunidades, que podamos mantener y ser un ejemplo de cómo se puede convivir”, señaló el exministro sobre la decisión.

Moreno recordó también la decisión del Presidente Boric, en 2022, de cancelar la entrega de las cartas credenciales del embajador Gil Artzyeli, lo que en su momento provocó una tensión diplomática.

“Lo que se hizo con el embajador de no recibir las credenciales eso no se ha hecho jamás en la diplomacia, eso es una manera de golpear. Yo no recuerdo otra situación similar”, dijo sobre ese hecho.

A lo que luego complementó: “No aporta nada a esto. Lo que se ha hecho en la Fidae tampoco. Chile depende en varios de sus elementos de seguridad de algunas de las ramas de las Fuerzas Armadas, de lo que hace Israel”.

“La forma está mal y el fondo está mal, porque en este caso el interés nacional no se ve beneficiado. Nosotros necesitamos de esas tecnologías, necesitamos de esas relaciones. La seguridad nacional de Chile debe primar sobre muchas otras cosas”, agregó.

“Aquí hay un tema de principios que se exponen en los canales donde corresponde. Para eso están los foros internacionales, las votaciones, el Consejo de Derechos Humanos, para eso está el Consejo de Seguridad. Chile en esos caminos ha hecho lo que corresponde”, explicó sobre los canales que deben usarse para exponer estas situaciones.

Respuesta de Van Klaveren a dichos de Gil Artzyeli

El domingo pasado, el embajador de Israel, Gil Artzyeli, señaló en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13 que el gobierno mantenía “una política antiisraelí transversal en muchos temas”. Al día siguiente, el canciller Alberto van Klaveren respondió a esta situación mencionando que el embajador “debería hacer un ejercicio de autocrítica”.

“Yo he sido también embajador, he sido diplomático, representante de Chile y la verdad es que si a mí se me cierran las puertas, también pregunto por qué se me han cerrado las puertas”, explicó el ministro.

Sobre los dichos de Artzyeli, Moreno dijo que no le parece “transversal”, aunque también recordó que el país mantiene un compromiso con Palestina que es “sumamente importante” y que se debe “mantener y acrecentar”. “Tenemos que colaborar con todo para que ese problema se resuelva dentro de las pocas probabilidades que tenemos, cautelando quienes viven en esa zona”, ahondó.

Respecto a Van Klaveren, mencionó que el país tiene “un canciller de excepción”.

“Tenemos un diplomático de una larguísima experiencia, una gran persona de tremendo talento. Tenemos un equipo en la Cancillería que funciona muy bien. Hay que aprovecharlo, usar esos conocimientos”, señaló.