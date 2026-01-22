SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Exministro Delgado critica respuesta del gobierno a incendios en el sur: “Desde el Presidente hacia abajo se llega tarde muchas veces”

    "Estamos hablando de un gobierno que va de salida, y que lamentablemente, si ya venía muy golpeado en lo político, creo que este tipo de situaciones, además, le dan un remate, muy, muy dramático a lo que puede ser la capacidad de gestión, y al recuerdo político de lo que va a hacer este gobierno”, apuntó el exministro del Interior.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio
    El exministro del Interior Rodrigo Delgado. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El exministro del Interior Rodrigo Delgado (UDI) criticó duramente la respuesta que ha dado al gobierno a la emergencia generada por los incendios en Ñuble, Biobío y La Araucanía que, hasta la fecha, han dejado 21 fallecidos y 20.278 damnificados.

    En una entrevista concedida a radio Agricultura en la mañana de este jueves, el exsecretario de Estado de Sebastián Piñera, resaltó que la coordinación de parte del Ejecutivo para abordar este tipo de situaciones “es tremendamente importante”, pero criticó que no ha visto esa respuesta “no solamente en este caso, en este gobierno, sino que no lo vi en ninguna emergencia, y tampoco en la reconstrucción”.

    “En la noche, escuché a alguien por ahí decirlo, no recuerdo el nombre: ‘trabajamos hasta muy tarde, hasta las 10 de la noche’. O sea, hasta las 10 de la noche... De verdad creo que es una burla para mucha gente. Hay que no solamente estar a las 10 de la noche, sino que hay que amanecerse, hay que estar preocupado, ocupado, y además, la capacidad de respuesta. Esto de ‘mira mañana a las 8 o 9 de la mañana nos volvemos a juntar’... El fuego no espera, la gente no espera".

    Incendios forestales. Foto: Aton Chile

    A juicio de Delgado el actuar que le atribuyó al gobierno transmite “señales tremendamente complejas de digerir para la comunidad, y además, creo, que políticamente para ellos son nefastas. O sea, estamos hablando de un gobierno que va de salida, y que lamentablemente, si ya venía muy golpeado en lo político, creo que este tipo de situaciones, además, le dan un remate, muy, muy dramático a lo que puede ser la capacidad de gestión, y al recuerdo político de lo que va a hacer este gobierno”.

    También señaló que la capacidad de gestión y de coordinación local “este gobierno no la preparó, no la fomentó. No es sólo acá, es lo que ha pasado en cualquier emergencia, y lamentablemente estamos pagando las consecuencias de, además, una respuesta tardía, de comunicaciones muy tardías, de comunicaciones muy lamentables, de como desde el Presidente hacia abajo, se llega tarde muchas veces a ciertas situaciones".

    No puede estar el ministro del Interior actual (Álvaro Elizalde) en un concierto (N de la R: el concierto sinfónico que la Universidad de Chile organizó en el Estadio Nacional el 18 de enero). No tengo idea de características del concierto, pero supongamos que da lo mismo, que haya sido algo benéfico, no puede estar en una situación como esa cuando hay un incendio de estas características en ciernes porque tú sabes lo que va a pasar. Entonces te sales del concierto y te vas a Senapred a hacer la primera reunión de coordinación, y no tiene por qué ser al otro día", criticó.

    Rodrigo Delgado, Incendios, Gabriel Boric, Álvaro Elizalde, Gobierno

