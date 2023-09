Expresidenta Bachelet por 50 años del Golpe: “A los 30 y 40 años hubo más acuerdo en condenar la historia”

La expresidenta Michelle Bachelet, afirmó este sábado sentirse sorprendida por la falta de acuerdos del mundo político de cara a los 50 años del Golpe de Estado y lamentó que los partidos de Chile Vamos se restaran de firmar la declaración por la democracia promovida por el Presidente Gabriel Boric.

La ex jefa de Estado se refirió al tema en medio de una actividad conmemorativa en Morandé 80, a un costado del Palacio de La Moneda, donde se homenajeó a los trabajadores que fallecieron en el palacio presidencial el día del quiebre democrático.

“Yo hubiera esperado, y así lo he dicho antes de hoy, de que hubiera un consenso mayor. Sorprende esta falta de consenso luego de que a los 30 y a los 40 años hubo más acuerdo en condenar la historia en sentido de aprender las lecciones y no repetir hechos tan dolorosos como esos”, aseguró la ex mandataria.

En ese sentido, lamentó la determinación de la oposición y manifestó que la instancia “era el tiempo para ponerse de acuerdo y también mirar cómo hacemos que la política sea más adecuada, más digna y efectivamente haya mayor cuidado entre unos y otros”.

“Mi llamado también es a cuidarnos, a cuidar la democracia, a cuidar el lenguaje y realmente a pensar, de que el pasado puede habernos dividido, pero el futuro tiene que unirnos, porque la Patria es de todos”, recalcó Bachelet.