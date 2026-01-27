FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara

Pocas semanas restan para el término del periodo legislativo, 2022 a 2026. Conscientes de ello, las distintas bancadas se encuentran en negociaciones para sellar el pacto administrativo de la Cámara de Diputados.

Concretamente, las bancadas del Partido Republicano, la UDI, RN -por el lado de la derecha- y el PS, PPD y la DC -por la centroizquierda- han estado evaluando un eventual diseño que marginaría al PC y al FA. Esto, en medio de la pugna entre ambos sectores de izquierda a raíz de la ley Naín-Retamal.

Si bien es incipiente y aún no se zanja dicha fórmula, desde estas bancadas no tardaron en reaccionar.

Una de las primeras en hacerlo fue la subjefa de la bancada del FA, Lorena Fries, quien aseguró que desde su partido, han planteado “la unidad de todo el sector que apoyó a Jeannette Jara”.

“A mí igual me cuesta entender por qué un pacto administrativo debiera darse en alianza con la derecha y no en alianza con todo el sector que va a ser la oposición”, añadió Fries.

La otra subjefa de la bancada, Claudia Mix, por su parte, desdramatizó esta fórmula y puso sus fichas en el eventual acuerdo que pueda llegar la centroizquierda con la bancada del PDG. Y de paso, marginar a la derecha.

“Hay cosas que se cruzan. Una cosa es el acuerdo administrativo, para lograr mayoría, nosotros creemos que podemos hacerlo con el PDG. Y segundo, es esta decisión política de conformar dos oposiciones, que yo creo que van a ser más de dos, porque el PDG va a ser una en sí misma”, afirmó Mix.

Y añadió: “Eso no quita que seamos capaces de llegar a un acuerdo administrativo con ellos dentro, a pesar de que sean otras oposiciones”.

“No lo dramatizo, creo que parte de las conversaciones siempre antes de los acuerdos comienzan las tensiones”, complementó la legisladora.

El jefe de esta bancada del FA, Jaime Sáez, sostuvo que “estamos trabajando consistentemente para lograr un acuerdo administrativo con las fuerzas de centroizquierda, progresista y en general con quienes se manifiestan en oposición al próximo gobierno”.

Y añadió: “Espero que impere la responsabilidad política con el país y si alguien desea pactar con la derecha, tendrá que responder por aquello”.

Desde el PC, el diputado Boris Barrera hizo un llamado “a la unidad más amplia de la centroizquierda y espero que si es cierto, ojalá no se curse”.

Y agregó: “Espero que todos los que formamos parte de la centroizquierda estemos a la altura del objetivo que se viene, que es tratar de que aquí no haya retrocesos”, afirmó. Esto, en relación al futuro gobierno de José Antonio Kast.