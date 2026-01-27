SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    FA y PC piden al PS y PPD que se mantengan “unidos” ante posible exclusión en acuerdo administrativo de la Cámara

    Si bien es incipiente y aún se zanja dicha fórmula, desde estas bancadas no tardaron en reaccionar al posible diseño que están evaluando sus aún socios de coalición.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    5 MARZO 2025 PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO COMUNISTA, DURANTE SESION DE SALA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Pocas semanas restan para el término del periodo legislativo, 2022 a 2026. Conscientes de ello, las distintas bancadas se encuentran en negociaciones para sellar el pacto administrativo de la Cámara de Diputados.

    Concretamente, las bancadas del Partido Republicano, la UDI, RN -por el lado de la derecha- y el PS, PPD y la DC -por la centroizquierda- han estado evaluando un eventual diseño que marginaría al PC y al FA. Esto, en medio de la pugna entre ambos sectores de izquierda a raíz de la ley Naín-Retamal.

    Si bien es incipiente y aún no se zanja dicha fórmula, desde estas bancadas no tardaron en reaccionar.

    Una de las primeras en hacerlo fue la subjefa de la bancada del FA, Lorena Fries, quien aseguró que desde su partido, han planteado “la unidad de todo el sector que apoyó a Jeannette Jara”.

    “A mí igual me cuesta entender por qué un pacto administrativo debiera darse en alianza con la derecha y no en alianza con todo el sector que va a ser la oposición”, añadió Fries.

    La otra subjefa de la bancada, Claudia Mix, por su parte, desdramatizó esta fórmula y puso sus fichas en el eventual acuerdo que pueda llegar la centroizquierda con la bancada del PDG. Y de paso, marginar a la derecha.

    “Hay cosas que se cruzan. Una cosa es el acuerdo administrativo, para lograr mayoría, nosotros creemos que podemos hacerlo con el PDG. Y segundo, es esta decisión política de conformar dos oposiciones, que yo creo que van a ser más de dos, porque el PDG va a ser una en sí misma”, afirmó Mix.

    Y añadió: “Eso no quita que seamos capaces de llegar a un acuerdo administrativo con ellos dentro, a pesar de que sean otras oposiciones”.

    “No lo dramatizo, creo que parte de las conversaciones siempre antes de los acuerdos comienzan las tensiones”, complementó la legisladora.

    El jefe de esta bancada del FA, Jaime Sáez, sostuvo que “estamos trabajando consistentemente para lograr un acuerdo administrativo con las fuerzas de centroizquierda, progresista y en general con quienes se manifiestan en oposición al próximo gobierno”.

    Y añadió: “Espero que impere la responsabilidad política con el país y si alguien desea pactar con la derecha, tendrá que responder por aquello”.

    Desde el PC, el diputado Boris Barrera hizo un llamado “a la unidad más amplia de la centroizquierda y espero que si es cierto, ojalá no se curse”.

    Y agregó: “Espero que todos los que formamos parte de la centroizquierda estemos a la altura del objetivo que se viene, que es tratar de que aquí no haya retrocesos”, afirmó. Esto, en relación al futuro gobierno de José Antonio Kast.

    Más sobre:PolíticaOficialismoCámara de DiputadosPartido ComunistaFrente Amplio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Fiscalía pide prisión preventiva para Vivanco y Gendarmería habilita módulo VIP en cárcel de San Joaquín

    La clase “magistral” que la contralora Pérez le hizo a los ministros de Kast

    Fauna silvestre golpeada por incendios: SAG registra la muerte de especies en peligro de extinción

    Lo más leído

    1.
    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    Vallejo emplaza al gobierno de Kast a aclarar “cuál es la versión final” del nombramiento de la exfiscal Steinert en Seguridad

    2.
    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    Debut de Sedini como vocera abre flanco a Kast y obliga a dar explicaciones por nominación de titular de Seguridad

    3.
    Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

    Choque de generaciones socialistas: sub-50 rechazan divorcio con el FA y el PC y “vieja guardia” reafirma el quiebre

    4.
    Alvarado sale al paso de dichos de Sedini sobre nombramiento de Steinert: “(Comunicación) se produjo pocas horas antes”

    Alvarado sale al paso de dichos de Sedini sobre nombramiento de Steinert: “(Comunicación) se produjo pocas horas antes”

    5.
    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Diputada Schneider advierte que nombramiento de Marín en el Ministerio de la Mujer “es una señal contradictoria” de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    ¿Continúa la lluvia en Santiago? El pronóstico para la Región Metropolitana esta semana

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué se sabe del accidente del jet privado que se estrelló en el aeropuerto de Bangor, Maine

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Qué dijo Trump sobre el “arma secreta” utilizada en la operación para capturar a Maduro en Venezuela

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Servicios

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Revisa la tasación fiscal de vehículos para el permiso de circulación 2026

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Anuncian monto del Bolsillo Electrónico de Emergencia para damnificados por incendios

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble
    Chile

    Hasta 36°C: decretan alerta amarilla por calor intenso en la Región de Ñuble

    Senado aprueba última prórroga del gobierno de Boric del estado de emergencia en la Macrozona Sur

    Kast realiza ajuste en su itinerario en gira, agenda cita con Lula y posterga anuncio de subsecretarías

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”
    Negocios

    Las dudas del mercado sobre proyección de Quiroz respecto a un segundo semestre “extremadamente dinámico”

    Desempleo ilustrado: desocupados con educación superior completa registran su tercera alza consecutiva

    BCI separará banco de EE.UU. de su operación en Chile: proceso tardará entre 12 y 18 meses

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista
    Tendencias

    Qué se sabe sobre los dingos que serán sacrificados en una isla en Australia tras el ataque a una turista

    ¿Por qué se formó un arcoíris en Santiago durante la lluvia y tormentas eléctricas?

    Quién era Alex Pretti, el hombre de 37 años asesinado por agentes federales en Estados Unidos

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027
    El Deportivo

    Se presenta el logo para los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales Santiago 2027

    Universidad de Concepción se arma para su regreso a la Liga de Primera: Agustín Urzi es el nuevo refuerzo penquista

    “Vamos a trabajar para ello”: Brasil reafirma su candidatura para ser sede del Mundial de Clubes de 2029

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito
    Finde

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno
    Cultura y entretención

    Ángel Parra Trío y Pancho Molina Trío cerrarán en marzo el ciclo Íconos del Jazz Chileno

    The Wailers agendan sideshow en Club Subterráneo

    La banda escocesa Travis se presentará en Santiago, Viña del Mar y Frutillar

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China
    Mundo

    Qué hay detrás de la purga de Xi Jinping a Zhang Youxia, el general de mayor rango en China

    Trump endurece su ofensiva comercial y anuncia alza de aranceles a Corea del Sur por incumplir acuerdo bilateral

    EE.UU. despliega en Medio Oriente su portaaviones USS Abraham Lincoln en medio de la tensión con Irán

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur