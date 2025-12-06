Familia Piñera Morel reafirma apoyo a José Antonio Kast a casi una semana del balotaje presidencial

La tarde de este sábado, Magdalena Piñera reforzó el apoyo entregado por la familia Piñera Morel a la candidatura de José Antonio Kast para esta segunda vuelta presidencial.

A través de un texto en su cuenta de X, la hija mayor del expresidente Sebastián Piñera explicó: “Yo y mi familia dimos el apoyo el mismo domingo 16 de noviembre en un tuit aquí mismo. No me equivoco. Mi apoyo es para Kast. Creo en un proyecto de libertad, justicia social, igualdad de oportunidades y en eso no me equivoco“.

Además de lo anterior, también resaltó el desarrollo de la actividad “Vivan los Liceos Bicentenario”, en que más de 50 establecimientos compiten en una serie de competencias deportivas.

“De hecho, estamos hoy en una fiesta deportiva de Olimpiadas ”Vivan Los Liceos Bicentenario", política pública de mi padre que Kast dijo públicamente que la reforzaría", resaltó la presidenta de la fundación FPM.

Las declaraciones de Magdalena Piñera se dan en una semana en que ya había detallado a distintos dirigentes de Chile Vamos la razón de su apoyo al abanderado de los republicanos, explicado en que la otra postulación, de Jeannette Jara, era del Partido Comunista.