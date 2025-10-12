Figueroa marca diferencia con reforma de Boric para desplegar FF.AA. en las fronteras: “Existen instrumentos mucho mejores”

La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, abordó los desafíos en materia de seguridad y enfatizó la necesidad de fortalecer el control fronterizo mediante el uso de nuevas tecnologías, apuntando a una estrategia “más integral” y con “mano inteligente” frente a la delincuencia.

En conversación con Mesa Central, Figueroa señaló que, desde el oficialismo “tenemos que estar lidiando permanentemente con una oposición y candidaturas que en seguridad han extremado el argumento, pasando a ser algo falaz”,recalcando que el Partido Comunista ha sido clave para impulsar las principales reformas del área.

“Hoy en día todo lo que tiene que ver con avanzar en seguridad, desde la constitución del ministerio hasta la agenda que se acordó con la oposición, ha requerido los votos del PC para salir adelante”, sostuvo.

En esa línea, planteó que el país necesita combinar firmeza con políticas preventivas y mejor articulación institucional, destacando que “en el marco del proceso que viene, lo que necesitamos es tener seguridad, mano dura para enfrentar la delincuencia, pero también una mano inteligente para que esto se haga de manera mucho más integral ”, indicó.

“Vamos a tener que hacer avances más sustantivos, como con el control de fronteras”, aseveró.

Frente a esto, la dirigenta comunista se distanció de la propuesta de reforma anunciada por el Presidente Gabriel Boric, que busca permitir el despliegues de las FF.AA. en las fronteras por decreto.

“Hoy existen instrumentos mucho mejores, con el uso de la tecnología para poder hacernos cargo de este desafío, porque no hay capacidad humana para que podamos tener absolutamente regulado todo el control de la frontera”, afirmó.

Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

La secretaria general del PC también se refirió a la reciente entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, señalando que si el reconocimiento “se va a transformar en una toma de posiciónn respecto a los conflictos particulares de las naciones, yo no me voy a meter allí.

“Esto podría haber sido peor, podría haber sido Trump”, aseveró.

En ese sentido, Figueroa puso especial énfasis en la crisis en Gaza, deslizando que “en un tiempo donde el foco debería estar puesto en la paz y el fin del exterminio en Palestina, me parecía que podía haber un gesto mucho más noble en torno a esta causa mundial“.