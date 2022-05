Figuras de Chile Vamos critican “portazo” del gobierno a vía alternativa en caso de imponerse el Rechazo en plebiscito de salida de nueva Constitución

Durante la tarde de este lunes, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, reafirmó que “el plebiscito con la opción Apruebo/Rechazo es el camino trazado, no hay más opciones”, descartando así el apoyo del Ejecutivo a una vía alternativa para la aprobación de una nueva Constitución en caso de que la opción Rechazo se imponga el próximo 4 de septiembre.

El pronunciamiento de Vallejo se dio tras la propuesta realizada por el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien dijo a La Tercera Domingo que como colectividad “estamos convencidos de que la actual Constitución ya está superada” y que deben “romper las desconfianzas” para “construir puentes” en el caso de que gane el Rechazo. En ese marco el timonel gremialista indicó que una “oferta” para que les crean su voluntad es que se ha conversado la opción de modificar ya el quórum de los 2/3 para reformar la actual Constitución.

En esa línea, algunas figuras políticas de Chile Vamos opinaron respecto a las declaraciones de la titular de la Segegob, quien también expresó que “quien trate de generar mayores incertezas o especulaciones sobre otros procesos que no existen están faltando a la verdad (...)”.

La presidenta de Evópoli, Luz Poblete, comentó que “es lamentable que la vocera del gobierno de todos los chilenos solo haga referencia a los que estarían por aprobar esta propuesta de texto y cierre la puerta a conversar sobre una alternativa, en el caso de ganar el Rechazo. Está dando un portazo a una amplia mayoría de chilenos que quieren un cambio, pero que no está dispuesta a conformarse con cualquier texto”.

Por su parte, el secretario general de RN, el diputado Diego Schalper, comentó que “cuesta entender que la ministra Vallejo diga eso, cuando el Presidente Boric señaló hace poco que había que ponerse en todos los escenarios, especialmente cuando si la elección fuera este domingo, ganaría el Rechazo. Es una muestra más de que el gobierno está rehén de los sectores más radicales, que no firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, que le hacen daño al liderazgo transversal que debiese tener el Presidente”.

El senador UDI Juan Antonio Coloma Correa afirmó que “si el Presidente Boric dijo hace tres semanas que hay que ponerse en todos los escenarios posibles, no entiendo por qué la ministra Vallejo se opone de plano a esta propuesta significadora de la alternativa del rechazo”.

Por su parte, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos (UDI) apuntó a que “el gobierno no puede ignorar la opción real de que gane el rechazo, por lo que tiene el deber de contribuir al diseño institucional para establecer el camino a seguir para el cambio constitucional. Si el gobierno se niega a contribuir al deber de participar en el diseño institucional para establecer el camino que hay que seguir, en el caso de ganar el rechazo, tendrá que ser el Congreso el que establezca este camino. No contribuir a fijar este itinerario, sería renunciar a su deber de gobernar. Espero que el gobierno no se deje seguir pauteando por el Partido Comunista, partido que ni siquiera participó en el acuerdo del 15 de noviembre”.