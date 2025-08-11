SUSCRÍBETE
Política

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: “Esperamos que esto quede resuelto hoy día”

El timonel de RN sostuvo que "son pocas cosas las que quedan efectivamente por resolverse", lo que además daría pie para que la tienda liderada por Ximena Rincón proclame a Evelyn Matthei.

Alonso ArandaPor 
Alonso Aranda
Presidente de RN, senador Rodrigo Galilea. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile. LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, la mañana de este lunes adelantó que lo más probable es que el acuerdo parlamentario entre Chile Vamos y Demócratas se cierre durante esta jornada.

La tienda liderada por la senadora Ximena Rincón llevó a cabo su consejo general el viernes, para revisar la nómina de precandidatos al Parlamento y, por tanto, los avances del acuerdo con el conglomerado que aúna a la UDI, RN y Evópoli.

Sin embargo, la revisión se extendió más de lo usual. La situación, además, llevó a que se pospusiera el acto de proclamación que se había alistado para la candidata presidencial Evelyn Matthei.

En diálogo con radio Agricultura, Galilea apuntó que “las negociaciones parlamentarias suelen ser bastante de detalle en distritos, en que faltan mediciones, tomar en cuenta qué es lo más eficiente para competir, la representatividad y cantidad de candidatos que tiene cada partido”.

En ese sentido, sostuvo que “había algunas cosas que se demoraron un poco más de la cuenta y esa es la razón por la cual los planes originales de que el Partido Demócrata hubiese informado ya y nosotros mismos este pacto no pudieron estar listos el sábado”.

Y luego agregó: “Anoche tuvimos también otra reunión, esperamos que esto quede resuelto hoy día y ahí poder avanzar”.

El timonel de RN, reforzó sus dichos al señalar que “Son pocas cosas las que quedan efectivamente por resolverse, por eso pienso -dijo- que hay buenas posibilidades de que esto quede resuelto hoy día mismo”.

"Nosotros con el Partido Demócrata, y esto vale por supuesto para todos los partidos de Chile Vamos, cuando pensamos en el pacto electoral, no es solamente un pacto electoral de ponernos de acuerdo en cuántos candidatos llevas tú y cuántos candidatos llevo yo. Lo que pensamos es que debe ser un pacto más amplio, en el sentido de incorporarse a los contenidos del programa, equipos programáticos, y si finalmente llegamos a ser gobierno, por supuesto que todos seamos parte y nos hagamos responsables de un gobierno que tiene que ser bueno para el país", remarcó.

En esa misma línea, recalcó que el pacto parlamentario está directamente relacionado con el respaldo a la candidatura presidencial de Matthei: "No son parcialidades, sino que nuestra idea es que sea un paquete completo".

De ser así, en el eventual acto de proclamación de Demócratas a Matthei, la senadora Rincón depondría su precandidatura en favor de la militante UDI.

Galilea sobre acuerdo parlamentario de Chile Vamos y Demócratas: "Esperamos que esto quede resuelto hoy día"
