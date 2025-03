Gobierno aborda críticas de Coordinadora 8M ad portas del Día de la Mujer: “Han habido avances importantes”

A un día de la conmemoración del Día de la Mujer, el gobierno abordó los cuestionamientos de la Coordinadora 8M en contra de la admnistración del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con La Tercera, Cristina Varela, vocera de la principal organización que convoca la marcha que se realizará este sábado, criticó que “el gobierno de Boric ha ido vaciando las promesas feministas de su campaña”.

“Creemos que es necesario reforzar algunos temas. Aunque se han hecho promesas para este año, no vemos que se materialicen”, lamentó la dirigenta.

Ante estas críticas, la vocera (s) Aisén Etcheverry defendió que el Ejecutivo sacó adelante las leyes de cuidado integral, la norma que endurece las sanciones por la deuda de pensión alimenticia y la norma en materia de violencia integral.

“Este gobierno no solo ha priorizado, sino que también ha impulsado una serie de políticas públicas que fueron no solo requeridas, sino que necesarias por muchos años ¿Cuántas mujeres conocemos cada uno de nosotros que durante años peleó para obtener el pago de una pensión de alimentos? En materia de pensiones, ¿cuántos años las mujeres han sufrido el tener pensiones que son más bajas? Por razones que no tienen que ver con su desempeño profesional, sino que tienen que ver con el hecho de ser mujer, eso se corrigió en parte en la ley de pensiones. En materia de violencia integral de las mujeres, todos quienes somos mujeres o somos mamás de mujeres, sabemos la importancia de desarrollarse en un ambiente que esté libre de violencia. Esas son agendas que como gobierno hemos empujado y seguiremos empujando”, argumentó.

Etcheverry planteó que “los esfuerzos no solo tienen que permanecer, sino que tienen que hacerse con conciencia de que queda mucho por avanzar. Esa es la forma en cómo recibimos los comentarios que se han hecho. Eso es algo que el gobierno va a continuar haciendo siempre, porque efectivamente queda mucho por avanzar, pero sin desconocer lo que ya se ha hecho porque aquí han habido avances importantes”.