    Política

    Gobierno ahora apunta a futura administración de Kast por el proyecto de sala cuna universal: “No quiere que se avance”

    Desde La Moneda, hasta ahora, han centrado los cuestionamientos concretamente en la UDI, tienda a la que se acusa de trabar el avance de la iniciativa en el Parlamento.

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Los ministros Camila Vallejo (Segegob), Macarena Lobos (Segpres) y Álvaro Elizalde (Interior).

    El gobierno del Presidente Gabriel Boric avanzó en sus cuestionamientos por el estancamiento del proyecto de sala cuna universal, luego del traspié en el Parlamento previo al receso legislativo veraniego.

    Las principales críticas, hasta ahora, han estado dirigidas a la Unión Demócrata Independiente (UDI), a la que se acusa de impedir el avance de la iniciativa a la comisión de Educación del Senado, un paso clave en las pretensiones del Ejecutivo para sacarla adelante en su administración.

    Los emplazamientos han estado encabezados por el Mandatario, que incluso aseguró que la colectividad liderada por el diputado Guillermo Ramírez en privado reconoce que "no quieren darle un logro al gobierno".

    Además, volvió a pedir que se apruebe el proyecto la primera semana marzo. “Sáquense ustedes las fotos si quieren, que firme el nuevo gobierno el proyecto aprobado, pero aprobémonos la primera semana de marzo, no sigamos esperando”, señaló.

    La arremetida tuvo respuesta de la UDI, entre ellos, del senador Javier Macaya, que desmintió al Jefe de Estado y lo acusó de estar “construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores”.

    En medio del fuego cruzado con el gremialismo, este miércoles, en diálogo con radio ADN, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, ahora apuntó a la futura administración del presidente electo, José Antonio Kast.

    “Nosotros entendemos que a la Oficina del Presidente Electo no le gusta el proyecto, que no quiere que se avance, pero la gran mayoría de los senadores de la oposición, de la derecha, estaban arriba de este entendimiento”, dijo.

    De esta manera, la portavoz del Ejecutivo profundizó una crítica dirigida directamente al próximo gobierno. Eso sí, previamente ya había deslizado un cuestionamiento a Kast, al que atribuyó una “señal confusa” en esta materia.

    “Tuvimos una señal media confusa, la primera señal del presidente electo, de que como que parece que había dado, había puesto como trabas al avance de este proyecto, luego de una conversación del Presidente electo con el Presidente Boric”, aseveró a fines de enero.

    Vallejo también negó que la tramitación de la iniciativa fuera impulsada tardíamente por el gobierno: “Esto no se dejó para último minuto y si hubieran ellos necesitado más tiempo, el presidente de la comisión (de Educación del Senado, Gustavo Sanhueza) no se hubiera ido de vacaciones, sino que hubiera citado a la comisión y hubiera trabajado, para justamente ver en la comisión las indicaciones que se estaban proponiendo del Ejecutivo, para que las analizaran y vieran si es que realmente recogía, por ejemplo, las observaciones que hacía la oposición".

    Y que “esto de buscar otra excusa más, es totalmente a lugar, o sea no es creíble, ya todos los hechos dan cuenta de que aquí hubo un esfuerzo transversal y por lo tanto lo único que esperamos es que se dejen los gallitos políticos y que esta primera semana de marzo, donde se retoma la labor legislativa, podamos avanzar en un entendimiento para sacar adelante este proyecto que miles de mujeres están esperando de verdad, que es muy urgente e importante”.

    Desde la futura administración de Kast, eso sí, también han habido voces que retrucan a La Moneda: “Sala cuna universal es una promesa de campaña, es algo que se va a realizar durante el gobierno de José Antonio Kast, pero no queremos apurar una legislación de última hora”, dijo Jorge Quiroz, futuro ministro de Hacienda.

