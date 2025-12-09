VOTA INFORMADO por $1100
    Política

    Gobierno endurece el tono y emplaza a Kast a explicitar postura por propuesta del diputado Meza: “Sin medias tintas”

    Desde La Moneda señalan que una iniciativa de esas características, de conmutación de penas que podría beneficiar a reos condenados por abuso de menores, "debería escandalizarnos a todos".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo. Foto: Mario Tellez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    En la previa del debate de Anatel, el último antes de la segunda vuelta, el gobierno endureció el tono y emplazó al abanderado republicano, José Antonio Kast, a explicitar su postura respecto a la propuesta que busca conmutar penas a reos terminales, incluidos condenados por violaciones a los derechos humanos y abusadores de menores.

    En la habitual vocería de inicio de semana, que se realizó este martes debido al feriado de ayer lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, reforzó la postura del Ejecutivo contraria a dicha iniciativa, que es tramitada en el Parlamento.

    “Más allá de la cuestión electoral y de la candidatura de José Antonio Kast respecto a este tema, este es un proyecto que nosotros venimos denunciando hace meses, que fue presentado por un grupo de la derecha chilena, un grupo de la oposición, que busca, lamentablemente, sacar de las cárceles a criminales que han cometido delitos graves contra las personas”, dijo.

    La portavoz del gobierno planteó que la propuesta incluye a “personas que han sido condenadas por violación de menores de edad. Y buscan como justificación para sacarlos de las cárceles por su mayoría de edad, por ejemplo, o ciertas enfermedades crónicas no especificadas, argumentando un supuesto sentido de humanidad”.

    La iniciativa se convirtió en un flanco de la campaña de Kast en la recta final de cruzada electoral, luego que en una entrevista televisiva el diputado republicano, José Meza, se mostró a favor de la conmutación de penas para este tipo de condenados.

    “Eso no es sentido de humanidad. Eso es violento. Eso es impunidad. Por eso es tan escandaloso, o más bien debería escandalizarnos a todos, que en pleno siglo XXI, cuando estamos todos preocupados de la agenda de seguridad y de meter presos a los que tienen que estar presos, un grupo de parlamentarios de derecha pretenda generar salida alternativa y sacarlos de las cárceles. No solamente a los torturadores de la dictadura, sino que a violadores de menores de edad”, remarcó Vallejo.

    Fue en ese punto, tras ser consultada por la manera en que el tema ha sido abordado por el candidato republicano, que la vocera lo emplazó a dar cuenta de su postura sin ambigüedades.

    “Nosotros como gobierno encontramos que en estas cosas no se pueden tener medias tintas. Hay que ser claros. Se apoyan estas cosas o no. Porque son señales que damos al país. Se está de acuerdo con liberar de las cárceles a delincuentes tan peligrosos como torturadores o violadores de menores solo por el hecho de tener mayoría de edad o tener alguna enfermedad crónica. O sea, respetando las distintas posiciones, pero es bueno saber y tener claridad sobre esto. Sin ambigüedades, sin medias tintas, porque estamos hablando de temas delicados, estamos hablando de la seguridad de las personas, estamos hablando de garantizar que no haya impunidad, de garantizar que no haya revictimización”, zanjó.

