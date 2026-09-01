Gobierno renueva 23 urgencias en agenda de seguridad: 10 tendrán discusión inmediata

El proyecto que aumenta sanciones por atentados e insultos contra policías, que se votó este lunes en la Cámara y polarizó los discursos entre diputados, fue una de las iniciativas a las que La Moneda le dio un empujón legislativo.

Ese fue uno de los acuerdos en la reunión realizada en la casa del ministro José García Ruminot para acelerar toda la agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo y solo congelar por el momento la reforma constitucional impulsada por el ministro Martín Arrau.

En base a esa decisión, el Ministerio Secretaría General de la Presidencia informó que renovarán la urgencia legislativa a 23 iniciativas de esta agenda.

En este nuevo envión, hay 10 iniciativas que tendrán la calidad de “discusión inmediata”, es decir, un plazo de siete días para ser despachadas por la respectiva cámara: 1) e l proyecto para modernizar la carrera de Carabineros; 2) la legítima defensa privilegiada para carabineros de franco; 3) la reforma para la ejecución de expulsiones administrativas; 4) la ampliación de la hipótesis de tráfico de migrantes; 5) la llamada ley “anticapuchas” (ocultamiento de identidad en eventos masivos); 6) el control de identidad de las FF.AA. en estado de excepción constitucional; 7) la ley corta que fortalece la seguridad municipal; 8) las modificaciones para suprimir la facultad judicial de ordenar notificaciones policiales; 9) la ley antibarricadas 2.0; y 10) la modificación de la ley N° 19.970, que crea el sistema nacional de registro de ADN, para agilizar las investigaciones penales.

Con suma urgencia (15 días) quedaron otros 10 proyectos, entre ellos las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) y la norma para sancionar insultos y atentados contra miembros de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que se analizó este lunes en la Cámara.

La reforma constitucional fue desacelerada y pasó de suma urgencia a urgencia simple (30 días), junto a otras tres iniciativas.

“Vamos a empujar distintas iniciativas que son muy importantes para entregar mayores herramientas al Estado y combatir el crimen organizado”, destacó el ministro García.