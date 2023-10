Grau asiste a Comisión de Ciencias: recalca que decisión de Sinovac se debe a “poca rentabilidad” de vacunas y se refiere a interpelación

Luego de la decisión de Sinovac de desistir de instalar un centro de investigación y desarrollo en la Región de Antofagasta y de dejar en pausa proyecto en Quilicura, las críticas apuntaron al ministro de Economía, Nicolás Grau, quien se refirió a las razones que le entregó la empresa, frente a los integrantes de la Comisión de Futuro, Ciencias y Tecnología, donde insistió que los argumentos de la compañía pasan por hacer rentable su operación en Chile y defendió la gestión de su cartera.

Acompañado por la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, y la ministra de Ciencias, Aisén Etcheverry, el titular de Economía abordó las preguntas de los integrantes de la comisión ad hoc, quien citó a la autoridad luego de conocerse la decisión de la farmacéutica china. En ese sentido, tras las consultas de los diputados presentes, el titular de Economía recalcó que los ministerios de Salud, Economía y Ciencias continuarán gestionando con la empresa para encontrar una solución para rentabilizar la operación de Sinovac en el país, tras cancelar la construcción del centro de investigación en Antofagasta y de postergar otra planta de vacunas en Quilicura.

Al inicio de su exposición, el ministro Grau pidió a los diputados remitirse a la fuente de información de la farmacéutica china, afirmando que “la declaración que ha hecho Sinovac, descarta por lo menos, tres cuartas partes de lo que se ha dicho en la conversación en términos de la opinión pública”.

“En ese documento queda muy claro que Sinovac no se retira del país, está haciendo un conjunto de actividades. Segundo, al proyecto de Quilicura, no es un proyecto que se haya descartado. Lo que se dice, es que la motivación principal en términos del modelo de negocios de esa empresa, para hacer el proyecto tenía que ver con la vacuna para el coronavirus, y esa vacuna, ha bajado fuertemente su demanda por distintas razones, algunas de salud pública o enfocarse en otras vacunas, por lo tanto, ese modelo de negocio como estrategia principal para tener un centro de producción de vacunas en el país, es un modelo de negocio que cambió por razones de mercado”.

“Eso no significa que la empresa haya dicho que entonces no va a hacer ese centro de vacunas, sino que tiene que repensarse con un negocio distinto”, señaló la autoridad.

Asimismo, dentro de su exposición inicial, el ministro Grau afirmó que desde su cartera iniciaron las conversaciones con la empresa recién en el segundo semestre de 2022 y que, respecto a la planta que pretendía instalarse en Antofagasta, la empresa informó en mayo de ese año que no concretaría el proyecto.

En ese sentido, explicó que las conversaciones lideradas desde Economía en conjunto a Salud y Ciencias con Sinovac, fueron específicamente por la planta a instalarse en la Región Metropolitana, pero que también abogaban por impulsar el centro de investigación en el norte.

“Para que se lleve a cabo ello, desde el punto de vista de la empresa, lo importante es que exista comercialización de los productos de Sinovac en Chile y además, sea rentable hacer este proyecto de producción de más amplia escala”, reconoció.

El ministro Grau, también reveló el contenido de la conversación que sostuvo con Sinovac este martes. “Lo que se transmitió en esa conversación, es que la empresa sigue interesada más allá de esta dificultad en el cambio del modelo de negocio, a la empresa le sigue pareciendo interesante ojalá tener una planta de producción en Chile”, reveló.

Así las cosas, abordó los desafíos que presenta en proyecto. “El desafío principal ha tenido que ver con la rentabilidad de este proyecto de inversión. Es un proyecto cuya rentabilidad no está garantizada. Para decirlo en términos simples, para la empresa es más económico, producir vacunas e importarlas a Chile”, sostuvo.

Entre las opciones, aseguró que está aún en conversaciones con la entidad para ver la forma en que el Estado pueda apoyar la inversión. Entre ellas, Grau mencionó posibles licitaciones que abrirían la demanda a los productos de la empresa o que el Estado cubra parte de la inversión, explicando sus declaraciones previas de utilizar “subsidios” en este tema.

Leyendo el comunicado de Sinovac, el ministro Grau aseguró que la empresa no se irá del país y afirmó que “esta es una conversación abierta, pero eso se distancia mucho de frases del tipo ‘se va Sinovac de Chile’ o algunas que han tratado de establecer de que hacer la planta en Colombia, era una prueba definitiva de que no lo iba a hacer en Chile”.

En tanto, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, en representación de la titular de Salud, afirmó que su cartera ha sido “habilitante” otorgando los permisos para la planta en Quilicura.

Interpelación de la Cámara de Diputados

Previo a concurrir a la Comisión de Ciencias, el ministro Nicolás Grau se refirió a la interpelación que anunciaron en su contra los diputados de Chile Vamos y Republicanos, asegurando que la instancia “es una buena oportunidad” para explicar el trabajo en torno a la instalación de Sinovac en Chile.

“Esta es una facultad que tiene el Legislativo que, si se usa bien, es una buena oportunidad para entregar todo el detalle no solo respecto a esta situación que se ha producido a propósito de Sinovac, sino para conversar en términos generales respecto a la evolución de la inversión extranjera en Chile”, afirmó Grau, mostrándose disponible para la instancia legislativa.

Respecto a la acusación constitucional que se ha planteado en su contra, dijo no saber los motivos. “Desconozco sobre la base de qué elementos se argumenta aquello. Estoy muy claro que no veo ningún antecedente para una acusación de esa naturaleza. La interpelación es algo totalmente distinto”, planteó.

Respecto a las otras materias como turismo e inversión, el titular de Economía señaló que en materia de inversión extranjera “el año 2022 hubo una inversión extranjera directa de 20.800 millones de dólares, eso es 30% más de 2021, 50% más que en los últimos 5 años y es un número tan alto que no veíamos desde el 2014″.

“Estoy totalmente disponible para conversar cualquier consulta que exista respecto a alguna dimensión del Ministerio de Economía, o de la economía en general”, dijo.